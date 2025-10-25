  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/10/2025 12:00 GMT+7

Sau nhiều năm nhường chỗ cho quần cạp cao, những chiếc quần jeans cạp trễ đã chính thức trở lại và 'đổ bộ' mạnh mẽ vào tủ đồ của các tín đồ thời trang.

Từ những chiếc quần jeans ống loe cổ điển cho đến jeans thụng hầm hố, jeans cạp trễ đã mang đến tuyên ngôn về sự tự do và tôn vinh vóc dáng.

Quần jeans cạp trễ sáng màu cùng áo blouse cách điệu  

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 1.

Quần jeans cạp trễ phối cùng áo blouse cho vibe chuẩn cô nàng Hàn Quốc

ẢNH: T&A SHOP

Quần jeans trắng cạp trễ, thiết kế ống loe tua rua nhẹ phối cùng áo blouse lụa, mỏng nhẹ với họa tiết hoa nhí trên nền xanh nhạt, thiết kế cổ chữ V kèm dây buộc nơ. Để hoàn thiện phong cách trẻ trung, nàng có thể kết hợp bộ trang phục với giày sneakers trắng tone sur tone với quần để thêm nét hài hòa.

Cá tính với áo tank top và quần jeans cạp trễ 

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 2.

Thiều Bảo Trâm nổi bật với quần jeans cạp trễ dáng baggy, tạo nên sự thoải mái và phóng khoáng

ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Nữ ca sĩ phối quần với áo tank top ôm sát màu be nhạt, khéo léo khoe vòng eo thon gọn. Các phụ kiện gồm chiếc túi nhỏ cùng tông màu be, đôi kính râm dưới trời nắng và giày sneakers cao cổ đã hoàn thiện set đồ theo phong cách đường phố.

Từ công sở đến đường phố với quần jeans cạp trễ và áo sơ mi 

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 3.

Quần jeans cạp trễ phom dáng suông rộng với chi tiết rách gối ấn tượng phối cùng áo sơ mi trắng, cài cúc hờ hững và xắn tay áo tạo vẻ ngoài phóng khoáng

ẢNH: @DONGANHQUYNH

Đừng quên hoàn thiện set đồ với kính mát chữ nhật màu đen sành điệu, chiếc túi tote da đen cổ điển và dạo bước xuống phố.

Quần jeans cạp trễ cùng áo trễ vai: biểu tượng của sự thời thượng 

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 4.

Nàng nổi bật trong chiếc quần jeans cạp trễ màu xanh đậm ống đứng, phối cùng áo crop top trắng dài tay kiểu trễ vai, khoe trọn phần xương quai xanh và vòng eo thon gọn

ẢNH: AAA JEANS

Điểm nhấn tinh tế nằm ở chiếc khăn lụa thắt hờ quanh cổ, cùng túi xách trắng và giày cao gót quai mảnh, mang lại vẻ ngoài thanh lịch pha lẫn sự gợi cảm hiện đại.

Táo bạo cùng quần jeans cạp trễ và áo bra thể thao 

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 5.

Tóc Tiên chọn phong cách táo bạo với quần jeans cạp trễ dáng rộng, kết hợp áo bra thể thao màu đen cùng áo khoác denim lửng để lộ vòng eo săn chắc

ẢNH: @TOCTIEN1305

Thêm một chiếc mũ beanie đen cơ bản phối cùng kính đen tạo nên tổng thể đường phố đầy năng động.

Phối quần jeans cạp trễ cùng áo quây màu xanh nổi bật

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 6.

Bộ trang phục của nàng là sự hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại, với điểm nhấn là chiếc quần jeans cạp trễ ống loe màu xanh nhạt

ẢNH: AAA JEANS

Thiết kế cạp trễ, chất jean mềm mại làm nổi bật đường dáng thon gọn, kết hợp hoàn hảo cùng áo quây xanh loang màu họa tiết chìm cuốn hút. Hoàn thiện vẻ ngoài với thắt lưng da mỏng và giày cao gót quai ngang, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Denim on denim

Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ- Ảnh 7.

Nàng chọn diện phong cách denim on denim cá tính, với tâm điểm là chiếc quần jeans cạp trễ ống rộng màu xanh trung tính

ẢNH: LEVI’S

Chiếc quần được thiết kế với phần cạp đôi, tạo hiệu ứng trễ nải phóng khoáng, kết hợp cùng chiếc áo ghi lê cùng chất liệu, tạo nên một tổng thể thời thượng.

 

Quần jeans quần jeans cạp trễ áo tank top Áo sơ mi phong cách đường phố

Bài viết khác

Mặc đơn giản mà vẫn sang - bí quyết nằm ở chiếc áo sơ mi

Mặc đơn giản mà vẫn sang - bí quyết nằm ở chiếc áo sơ mi

Chạm khẽ mùa thu trong gam màu be cổ điển

Chạm khẽ mùa thu trong gam màu be cổ điển

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng

Sắc đỏ burgundy và những gam màu tôn khí chất, sự tự tin của nàng

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển

Cuộc 'hồi sinh' của những bộ suit cổ điển

Họa tiết chấm bi 'tái xuất' giúp nàng thanh lịch ở mọi nơi

Họa tiết chấm bi 'tái xuất' giúp nàng thanh lịch ở mọi nơi

Khoảnh khắc tỏa sáng bắt đầu từ một chiếc váy tiệc hoàn hảo

Khoảnh khắc tỏa sáng bắt đầu từ một chiếc váy tiệc hoàn hảo

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top