Mặc đẹp cho mọi dáng người với quần jeans cạp trễ

Từ những chiếc quần jeans ống loe cổ điển cho đến jeans thụng hầm hố, jeans cạp trễ đã mang đến tuyên ngôn về sự tự do và tôn vinh vóc dáng.

Quần jeans cạp trễ sáng màu cùng áo blouse cách điệu

Quần jeans cạp trễ phối cùng áo blouse cho vibe chuẩn cô nàng Hàn Quốc ẢNH: T&A SHOP

Quần jeans trắng cạp trễ, thiết kế ống loe tua rua nhẹ phối cùng áo blouse lụa, mỏng nhẹ với họa tiết hoa nhí trên nền xanh nhạt, thiết kế cổ chữ V kèm dây buộc nơ. Để hoàn thiện phong cách trẻ trung, nàng có thể kết hợp bộ trang phục với giày sneakers trắng tone sur tone với quần để thêm nét hài hòa.

Cá tính với áo tank top và quần jeans cạp trễ

Thiều Bảo Trâm nổi bật với quần jeans cạp trễ dáng baggy, tạo nên sự thoải mái và phóng khoáng ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Nữ ca sĩ phối quần với áo tank top ôm sát màu be nhạt, khéo léo khoe vòng eo thon gọn. Các phụ kiện gồm chiếc túi nhỏ cùng tông màu be, đôi kính râm dưới trời nắng và giày sneakers cao cổ đã hoàn thiện set đồ theo phong cách đường phố.

Từ công sở đến đường phố với quần jeans cạp trễ và áo sơ mi

Quần jeans cạp trễ phom dáng suông rộng với chi tiết rách gối ấn tượng phối cùng áo sơ mi trắng, cài cúc hờ hững và xắn tay áo tạo vẻ ngoài phóng khoáng ẢNH: @DONGANHQUYNH

Đừng quên hoàn thiện set đồ với kính mát chữ nhật màu đen sành điệu, chiếc túi tote da đen cổ điển và dạo bước xuống phố.

Quần jeans cạp trễ cùng áo trễ vai: biểu tượng của sự thời thượng

Nàng nổi bật trong chiếc quần jeans cạp trễ màu xanh đậm ống đứng, phối cùng áo crop top trắng dài tay kiểu trễ vai, khoe trọn phần xương quai xanh và vòng eo thon gọn ẢNH: AAA JEANS

Điểm nhấn tinh tế nằm ở chiếc khăn lụa thắt hờ quanh cổ, cùng túi xách trắng và giày cao gót quai mảnh, mang lại vẻ ngoài thanh lịch pha lẫn sự gợi cảm hiện đại.

Táo bạo cùng quần jeans cạp trễ và áo bra thể thao

Tóc Tiên chọn phong cách táo bạo với quần jeans cạp trễ dáng rộng, kết hợp áo bra thể thao màu đen cùng áo khoác denim lửng để lộ vòng eo săn chắc ẢNH: @TOCTIEN1305

Thêm một chiếc mũ beanie đen cơ bản phối cùng kính đen tạo nên tổng thể đường phố đầy năng động.

Phối quần jeans cạp trễ cùng áo quây màu xanh nổi bật

Bộ trang phục của nàng là sự hòa quyện giữa cổ điển và hiện đại, với điểm nhấn là chiếc quần jeans cạp trễ ống loe màu xanh nhạt ẢNH: AAA JEANS

Thiết kế cạp trễ, chất jean mềm mại làm nổi bật đường dáng thon gọn, kết hợp hoàn hảo cùng áo quây xanh loang màu họa tiết chìm cuốn hút. Hoàn thiện vẻ ngoài với thắt lưng da mỏng và giày cao gót quai ngang, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Denim on denim

Nàng chọn diện phong cách denim on denim cá tính, với tâm điểm là chiếc quần jeans cạp trễ ống rộng màu xanh trung tính ẢNH: LEVI’S

Chiếc quần được thiết kế với phần cạp đôi, tạo hiệu ứng trễ nải phóng khoáng, kết hợp cùng chiếc áo ghi lê cùng chất liệu, tạo nên một tổng thể thời thượng.