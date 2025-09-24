Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này

Hãy luôn ưu tiên các mẫu giày có phần mũi nhọn khi nàng diện quần jeans bó, jeans ống loe hay quần jeans ống rộng. Lý do vì đây là kiểu giày giúp bàn chân và cả đôi chân như được "kéo dài" hơn, qua đó hình ảnh tổng thể của quý cô cũng cân đối và hài hòa hơn