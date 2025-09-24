  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/09/2025 16:00 GMT+7

Để diện chiếc quần jeans yêu thích theo phong cách nữ tính và mới mẻ hơn, quý cô có thể thử nghiệm kết hợp cùng nhiều mẫu giày khác nhau. Giày cao gót mũi nhọn, slingblack, Mary Jane, loafer hay giày bệt da lộn... chính là những gợi ý dễ áp dụng.

Quần denim được xem là món đồ thiết yếu, bền bỉ và không bao giờ bị lỗi mốt. Mùa thu đông, quý cô có thể ưu tiên hơn cho những mẫu giày làm từ da lộn/da thuộc hay giả da với phom dáng cổ điển. Quần jeansbốt cổ thấp là một ví dụ luôn hiệu quả về mặt phong cách.

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 1.

Giày kitten heels họa tiết da báo nổi bật. Giày có mũi nhọn hoặc mũi thuôn với phần gót thanh mảnh, quai giày vòng sau gót chân luôn là lựa chọn hoàn hảo diện cùng quần jeans xanh, áo tweed hoặc áo blazer sáng màu

ẢNH: MARY GLENN

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 2.

Nói đến mùa thu đông không thể không nhắc đến các món đồ bằng da lộn và len sợi. Sự kết hợp của hai chất liệu này trên áo len, túi và giày bệt mũi nhọn gam màu cam đất làm nổi bật cảm giác ấm áp, nồng nàn và êm dịu của bản phối cùng quần denim

ẢNH: LÉANA ESCH

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 3.

Các bản phối denim on denim vẫn đang được tín đồ thời trang khắp nơi lăng xê. Bản phối kết hợp giày slingblack đen, túi và dây lưng cùng tông đen mang đến hình ảnh vừa giản dị đời thường vừa thoải mái và thoáng mát

ẢNH: LISE FROISSART

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 4.

Hãy luôn ưu tiên các mẫu giày có phần mũi nhọn khi nàng diện quần jeans bó, jeans ống loe hay quần jeans ống rộng. Lý do vì đây là kiểu giày giúp bàn chân và cả đôi chân như được "kéo dài" hơn, qua đó hình ảnh tổng thể của quý cô cũng cân đối và hài hòa hơn

ẢNH: LÉANA ESCH

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 5.

Loafer màu đỏ cherry nổi bật vừa đủ mà vẫn nhã nhặn và lịch thiệp cho bản phối casual hay thời trang dạo phố. Quần jeans và loafer là cặp đôi không bao giờ sai, tuy nhiên một gam màu mới như đỏ cherry sở hữu sức mạnh dẫn dắt xu hướng thời trang mùa lạnh

ẢNH: MAISON KITSUNE

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 6.

Loafer cao gót hay Mary Jane bệt phối màu đen trắng cho quần jeans ống côn là những lựa chọn dễ dàng, thoải mái và phù hợp không gian thân tình cởi mở. Quý cô hãy chú ý tạo thêm điểm nhấn lặp lại về màu sắc, ví dụ màu giày tiệp với màu của áo khoác hoặc chọn gam màu trung tính để trung hòa bản phối

ẢNH: MARIELLE HAON

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 7.

Ghi dấu phong cách cổ điển đầy lãng mạn cùng sự kết hợp của loafer da lộn gót trụ với quần jeans ống loe cạp cao và áo phông oversized. Cặp đôi này xứng danh "nữ hoàng" tôn dáng bởi kết hợp cả hai item đều có khả năng nâng chiều cao và tạo hiệu ứng thị giác đẹp cho đôi chân và phần thân dưới nhờ vào đặc trưng dáng ống quần loe

ẢNH: ANNETHONG

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 8.

Bốt cổ thấp da bóng chính là điểm nhấn sang trọng, quý phái cho bản phối áo kiểu và quần denim ống dứng. Vẻ đẹp tinh giản, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại của tổng thể luôn giúp nàng ghi điểm về phong cách. Trang phục này phù hợp với nhiều không gian - từ văn phòng đến đường phố, từ thảm đỏ đến các buổi tiệc

ẢNH: ZOEY DEUTCH

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 9.

Bốt da lộn màu nâu be và quần denim ống loe là hình ảnh gợi nhắc về phong cách vintage đầy hoài niệm. Điểm nhấn từ thiết kế áo voan bèo nhún và thần thái của người mặc cho thấy hình ảnh nữ tính và dịu dàng của cô nàng yêu denim

ẢNH: EMMANUELLE KOFFI

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 10.

Giày cao gót pump đế trụ hack chiều cao tốt, tương đối dễ chịu với bàn chân nhờ phần gót trụ vững chãi. Sự kết hợp của đỏ, đen, trắng và xanh denim chính là gợi ý để quý cô có thể sử dụng hiệu quả hơn tủ đồ của chính mình

ẢNH: JULIE SERGEN

Mặc quần jeans nữ tính hơn khi mang những kiểu giày này - Ảnh 11.

Giày búp bê tối giản và quần jeans xắn gấu khắc họa hình ảnh đời thường năng động, trẻ trung nhưng thu hút của nàng. Bản phối hài hòa giữa màu xanh rêu của denim, màu cream của giày hòa quyện cùng sắc trắng của áo và túi màu đen

ẢNH: @J_AJA


