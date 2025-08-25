Mách nàng cách chọn Việt phục cho 'tour' chụp ảnh mùa lễ và kỳ nghỉ

Những năm về trước, áo dài truyền thống là các lựa chọn quen thuộc trong mùa lễ. Tuy nhiên, gần đây Việt phục đặc biệt là các thiết kế cách tân đang "chiếm sóng" mạnh mẽ. Không chỉ giúp nàng lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng, rực rỡ, Việt phục còn là lời khẳng định giúp các tín đồ thể hiện gu thời trang cá nhân mang màu sắc văn hóa truyền thống qua từng khuôn hình.



Màu sắc biểu tượng (đỏ cờ và vàng sao) là lựa chọn nên ưu tiên để tạo dấu ấn nổi bật. Kiểu áo dài ngũ thân, tay rộng có cổ đứng truyền thống sẽ tạo cảm giác thoải mái cho các tín đồ trong "photo tour" mùa lễ ẢNH: VÂN NHÃ

Việt phục cách tân - sự lựa chọn của giới trẻ mùa lễ

Khác với áo dài hay áo tứ thân cổ điển, nhiều nhà thiết kế đã tinh giản phom dáng, thêm thắt chi tiết mới để Việt phục gần gũi và hiện đại hơn. Những mẫu áo ngũ thân tay lỡ, tay chẽn, cổ tròn kết hợp cùng chân váy xếp ly nhẹ, quần lụa gọn gàng hay những thiết kế áo Nhật bình, Giao lĩnh cách tân cùng các bảng màu hoặc rực rỡ (mang cảm hứng lễ hội) hoặc pastel, trung tính… (tạo cảm giác thư thái) đang được các tín đồ thời trang ưa chuộng.

Vẻ mềm mại, gọn gàng nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống trên các thiết kế cổ phục cách tân giúp nàng vừa thoải mái di chuyển, vừa dễ dàng "pose" dáng trước ống kính lại đặc biệt phù hợp với gu thẩm mỹ thời trang hiện đại.

Vẫn là những mẫu áo dài ngũ thân tay chẽn nhưng mang tính truyền thống cao hơn nhờ kết hợp khăn đóng và họa tiết cổ như hoa sen, chim phượng hay chữ Hán cách điệu, vừa sang trọng vừa giàu ý nghĩa văn hóa, truyền tải tinh thần dân tộc và tạo ấn tượng hình ảnh mạnh mẽ, lý tưởng cho chụp ảnh trong các kỳ nghỉ truyền thống ẢNH: VĂN LIÊN THÙY

Phụ kiện - điểm nhấn tạo thần thái

Một bộ Việt phục chỉ thực sự tỏa sáng khi đi kèm phụ kiện đúng điệu. Nón quai thao, trâm cài tóc, quạt giấy hay giày bệt thêu tay là lựa chọn hoàn hảo nếu các nàng muốn nhấn mạnh hơi thở truyền thống.

Kiềng, khuyên tai chất liệu bạc là món đồ cơ bản của hầu hết các set Việt phục tuy nhiên những món phụ kiện hiện đại như các loại túi mini da nhẵn, xăng đan tối giản hoặc giày sneakers trắng lại giúp bản phối mang hơi thở đương đại đầy thú vị. Chính sự linh hoạt này khiến Việt phục trở thành lựa chọn đa năng vừa hợp concept chụp ảnh nghệ thuật, vừa phù hợp cho tiệc trà, workshop hay lễ hội văn hóa.

Những mẫu kính mát nhỏ, những chiếc quạt xếp xinh xắn và các kiểu tóc búi, tết gọn sau gáy cùng với trang sức hiện đại (túi xách, giày) được coi là một phiên bản hiện đại của các kiểu áo dài ngũ thân, phù hợp với gu thẩm mỹ ngày nay ẢNH: VÂN NHÃ

Tinh chỉnh trang phục để tạo dấu ấn cá nhân và tận hưởng xu hướng



Điều thú vị là Việt phục không còn gói gọn trong các buổi chụp ảnh "check in di sản". Ngày càng nhiều bạn trẻ diện Việt phục khi tham dự sự kiện cộng đồng, hòa nhạc ngoài trời, thậm chí là tiệc cuối năm. Chọn đúng chất liệu ví dụ như lụa tơ tằm thoáng mát cho mùa hè, hoặc gấm thêu dày dặn cho dịp lễ trang trọng sẽ giúp nàng thêm tự tin và nổi bật.

Mỗi lần chưng diện, thực hiện nhiều "pose" hình ở nhiều điểm đến, các nữ tín đồ có thể tận hưởng "tour" chụp ảnh mùa lễ không chỉ là dịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp, mà còn là cơ hội để tôn vinh văn hóa trong trang phục thường nhật. Một bộ Việt phục tinh giản, vài món phụ kiện khéo léo và chút cảm hứng sáng tạo, nàng sẽ dễ dàng biến từng bức ảnh thành một "lát cắt" văn hóa - nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ.

Các thương hiệu thời trang Việt đã đưa ra nhiều gợi ý phối đồ, chọn màu và trang điểm, giúp set Việt phục cùng “nhân vật chính” trong ảnh trở nên giàu nghệ thuật, điện ảnh và hấp dẫn. Nhờ đó, phong trào chụp ảnh mùa lễ ngày càng chỉn chu, sáng tạo và cuốn hút ẢNH: HOA NGHIÊM VIỆT PHỤC



