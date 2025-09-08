  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/09/2025 11:00 GMT+7

Thử thách chụp ảnh dưới nước của Vietnam's Next Top Model 2025 được 'nàng thơ' Trà My biến thành màn trình diễn riêng. Với lợi thế biết bơi từ nhỏ cùng nền tảng là kỹ thuật múa dẻo dai, cô dễ dàng làm chủ mọi chuyển động trong làn nước để tạo ra những khung hình đầy sức hút.

Vietnam's Next Top Model 2025 (VNTM 2025) gây tiếc nuối khi loại cả hai gương mặt ấn tượng là Diệp Lục và Kim Thanh sau thử thách chụp ảnh dưới nước ở tập 6.

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 1.

"Nàng thơ" Trà My giành chiến thắng thử thách chụp ảnh dưới nước, qua đó giành được vị trí thủ lĩnh nhà chung

ẢNH: BTC

Nếu các thử thách ở nửa đầu chương trình VNTM 2025 là hành trình khám phá thì nửa sau mang tính chất của một chặng đua nước rút. Thí sinh cần tăng tốc, thể hiện sự bứt phá để có thể trụ lại nhà chung và tiến gần hơn vị trí quán quân.

Ở tập 6 vừa phát sóng tối 7.9, "đặc sản" chụp hình dưới nước của chương trình quay trở lại với diện mạo hoàn toàn mới khi đặt ra yêu cầu sáng tạo cao hơn, tính chất khắc nghiệt hơn. Chính sự kịch tính trong từng phần thi đã giúp từng thí sinh bộc lộ bản lĩnh thực sự.

Trong phần thi chính mang tên "Blue Ballad", các thí sinh hóa thân thành những vũ công ballet dưới làn nước sâu hơn 3 m, kết hợp đạo cụ vòng tròn để tạo nên khung hình thời trang đầy cảm xúc. Thử thách này đòi hỏi các người mẫu phải kiểm soát hơi thở, biểu cảm gương mặt và làm chủ các chuyển động của cơ thể trong điều kiện mất trọng lực.

Khi ở dưới nước mọi động tác, dù nhỏ nhất, đều nặng nề và khó kiểm soát hơn gấp nhiều lần. Vì vậy thử thách chụp hình dưới nước luôn được xem là thử thách khắc nghiệt bậc nhất của Vietnam's Next Top Model. Tại chương trình, có 7/10 thí sinh thừa nhận mình không biết bơi. Để hỗ trợ thí sinh hoàn thành phần thi, ban tổ chức mời huấn luyện viên lặn tự do để hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản khi xuống nước.

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 2.

Người mẫu Diệp Lục trong thử thách chụp ảnh dưới nước cùng vòng tròn. Cô bị đánh giá là chưa đủ bản lĩnh để chinh phục ống kính trong những thử thách khắc nghiệt

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 3.

Kim Thanh và Diệp Lục vốn được kỳ vọng tỏa sáng nhờ hình thể chuẩn mẫu nhưng lại lúng túng, loay hoay dưới làn nước. Cả hai phải ra về sau thử thách ở tập 6

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 4.

Thí sinh Mai Hoa dù gặp sự cố ngay trong lúc chụp, vẫn kiên cường trở lại và hoàn thành phần thi mượt mà, nhận được "cơn mưa lời khen" từ ban giám khảo

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 5.

Giang Phùng, gương mặt nhiều lần nằm trong nhóm thể hiện xuất sắc bất ngờ chững lại, không còn giữ được sự bứt phá như trước

ẢNH: BTC

Trái ngược với sự hụt hơi của nhiều đối thủ, Trà My biến thử thách thành màn trình diễn riêng. Với lợi thế biết bơi từ nhỏ cùng nền tảng múa dẻo dai, cô dễ dàng làm chủ chuyển động trong làn nước, kết hợp hoàn hảo với vòng tròn để tạo nên những khung hình đầy sức hút. Không chỉ giành First call out đầu tiên, cô còn trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung - phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần chiến đấu không ngừng.

Sau tập 6, dàn thí sinh VNTM 2025 chỉ còn 8 gương mặt là Trà My, Mai Hoa, Mi Lan, Giang Phùng, Vũ Mỹ Ngân, Ái Băng, Bảo Ngọc và Tuyết Mai.

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 6.

Thí sinh Mi Lan

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 7.

Thí sinh Bảo Ngọc

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 8.

Vũ Mỹ Ngân tiếp tục ghi điểm nhờ thần thái và sự tự tin

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 9.

Thí sinh Ái Băng

ẢNH: BTC

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025- Ảnh 10.

Thí sinh Tuyết Mai

ẢNH: BTC

Vietnam's Next Top Model chụp ảnh dưới nước Trà My Mai Hoa Người mẫu

