Mang nét đẹp retro cổ điển vào bản phối mùa lạnh

Quý cô hiện đại yêu thích phong cách retro không chỉ bởi hình thức, cảm xúc mà còn vì vẻ đẹp lãng mạn vượt thời gian. Từ các thiết kế đơn lẻ như chân váy kẻ sọc đến áo sơ mi lụa họa tiết, từ cardigan đến áo kiểu công sở, quý cô thỏa sức kết hợp để tạo nên các bản phối mang dấu ấn của riêng mình.
Những họa tiết bất biến của phong cách retro
Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ô vuông đan xen nằm trong số những họa tiết cổ điển, bất biến và được yêu thích xuyên suốt lịch sử phát triển của thời trang. Các nhà mốt hiện nay không ngừng làm mới các bản vẽ họa tiết này và thổi cho chúng luồng sinh khí mới qua các phom dáng cách tân và các styling thú vị, giàu sức cuốn hút.
Cùng tên gọi họa tiết chấm bi nhưng mỗi bản phối lại mang đến những cảm nhận khác biệt về hiệu ứng thị giác. Kết hợp áo và chân váy chấm bi to nhỏ khác nhau trong một bộ trang phục hoặc áo chấm bi và quần suông đều là gợi ý phù hợp cho phong cách công sở
ẢNH: IVY MODA
Tông màu trầm từ các thiết kế váy áo retro
Màu trắng, đen,nâu, beige, vàng ngả nâu, xanh chàm, xanh đen hay tông màu đất là những đại diện màu sắc tiêu biểu của retro. Tuy gợi nhắc tinh thần hoài niệm lãng mạn nhưng các bản phối màu sắc này đều đã khoác áo mới khi đan cài thành công vẻ đẹp thành thị, công năng sử dụng lẫn các đặc tính hoàn hảo của trang phục dành cho mùa lạnh.
Thêm các họa tiết retro vào bản phối thường ngày là cách "bắt trend" dễ dàng và tăng hiệu suất sử dụng tủ đồ cá nhân
ẢNH: IVY MODA