Mang nét đẹp retro cổ điển vào bản phối mùa lạnh

Quý cô hiện đại yêu thích phong cách retro không chỉ bởi hình thức, cảm xúc mà còn vì vẻ đẹp lãng mạn vượt thời gian. Từ các thiết kế đơn lẻ như chân váy kẻ sọc đến áo sơ mi lụa họa tiết, từ cardigan đến áo kiểu công sở, quý cô thỏa sức kết hợp để tạo nên các bản phối mang dấu ấn của riêng mình.

Áo dệt kim mỏng nhẹ, ngắn tay điểm họa tiết phối chân váy dài cùng tông màu beige nhạt phối trang sức ánh vàng làm nổi bật vẻ lãng mạn và sang chảnh ẢNH: IVY MODA

Những họa tiết bất biến của phong cách retro

Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ô vuông đan xen nằm trong số những họa tiết cổ điển, bất biến và được yêu thích xuyên suốt lịch sử phát triển của thời trang. Các nhà mốt hiện nay không ngừng làm mới các bản vẽ họa tiết này và thổi cho chúng luồng sinh khí mới qua các phom dáng cách tân và các styling thú vị, giàu sức cuốn hút.

Phom dáng, cấu trúc mới lạ của chân váy cuốn hút hơn cả bảng màu và họa tiết retro cổ điển. Nữ fashionista chọn khung cảnh mùa thu lá vàng để khoe phong cách đường phố đẳng cấp - sang chảnh với giày bốt da lộn retro đồng điệu ẢNH: JENNY TSANG

Phong cách retro được bộc lộ qua bảng màu trầm mặc tông xám, nâu đất hay cam đất gợi cảm giác cũ kỹ nhưng vẫn trendy. Bản phối kết hợp chân váy kẻ và áo len dệt kim họa tiết, túi tote đeo vai và mũ len ấm áp phù hợp với ngày lạnh ẢNH: MISHOW

Cùng tên gọi họa tiết chấm bi nhưng mỗi bản phối lại mang đến những cảm nhận khác biệt về hiệu ứng thị giác. Kết hợp áo và chân váy chấm bi to nhỏ khác nhau trong một bộ trang phục hoặc áo chấm bi và quần suông đều là gợi ý phù hợp cho phong cách công sở ẢNH: IVY MODA

Tông màu trầm từ các thiết kế váy áo retro

Màu trắng, đen,nâu, beige, vàng ngả nâu, xanh chàm, xanh đen hay tông màu đất là những đại diện màu sắc tiêu biểu của retro. Tuy gợi nhắc tinh thần hoài niệm lãng mạn nhưng các bản phối màu sắc này đều đã khoác áo mới khi đan cài thành công vẻ đẹp thành thị, công năng sử dụng lẫn các đặc tính hoàn hảo của trang phục dành cho mùa lạnh.

Thêm các họa tiết retro vào bản phối thường ngày là cách "bắt trend" dễ dàng và tăng hiệu suất sử dụng tủ đồ cá nhân ẢNH: IVY MODA

Khai mở nét đẹp retro qua những bản phối tinh tế, khéo léo gợi nhắc tinh thần cổ điển nhưng giàu sức cuốn hút và sự trẻ trung, tươi mới. Bản phối quần denim và áo cardigan thêu nổi bật với điểm nhấn là phần cổ và vạt áo ren hoa trắng ẢNH: MISHOW

Bản phối màu sắc gồm tông xanh mòng két, xanh đen và tím tạo nên tổng thể vừa sang trọng quý phái vừa cuốn hút và quyến rũ cho quý cô. Mùa đông này, hãy diện những bản phối retro đầy lãng mạn, hoài niệm nhưng đẹp mơ màng để đi làm, dạo phố, dự tiệc ẢNH: MICHAA



