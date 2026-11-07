Màu be, kem và nâu ấm, ba tông màu 'khuynh đảo' tủ đồ thu đông 2026

Đầm dáng dài màu nâu nhạt với chi tiết cổ áo nhọn phối màu trắng, phần tay vai cách điệu lạ mắt đi cùng chi tiết chân váy xếp ly và thắt đai. Sắc nâu nhạt vừa khéo tôn làn da vừa mang lại hình ảnh nền nã và dịu dàng, phù hợp cả cho môi trường công sở, các buổi tiệc nhẹ, dạo phố hay hẹn hò cuối tuần ẢNH: D.CHIC

Khác với sắc đen, trắng và xám, ba gam màu be, kem và nâu ấm thuộc bảng màu nóng - chúng đem lại cảm giác ấm áp, giàu sức sống và sự tươi tắn cho người mặc. Ở mỗi gam màu, các sắc độ đậm nhạt khác nhau được khai thác, qua đó mang đến những lựa chọn mặc đẹp và sành điệu đa dạng hơn.

Sắc nâu ấm áp hoàn hảo cho tiết trời mùa thu đông từ bản phối đồng bộ đem lại hình ảnh vừa dịu dàng vừa chuyên nghiệp. Sắc nâu được kết hợp cùng chi tiết cổ áo, viền tay áo màu cream tạo sự tương phản và hiệu ứng thị giác cho trang phục. Nâu caramel phối túi da màu cam đất, cùng trang sức bản nhỏ hoàn thiện bản phối xuống phố của nàng ẢNH: D.CHIC

Ngoài các bản phối đồng màu từ sắc nâu, kem và beige, còn có những ý tưởng kết hợp từ 2 - 3 gam màu trên một bản phối, qua đó mở rộng tiềm năng phối đồ mùa thu đông, để quý cô thỏa sức sáng tạo và làm nên dấu ấn riêng trong phong cách.

Tông màu be (beige hay kem nhạt, kem nâu) xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa lạnh. Bản phối này kết hợp thân áo và chân váy tông be trung tính trên chất liệu vải đứng phom, tay áo được sử dụng loại vải mềm như voan chiffon dập ly màu be kem nhạt hơn tạo hiệu ứng mềm mại và sáng màu hơn. Bản phối có điểm nhấn từ phụ kiện nơ cài tóc màu đen, khóa thắt lưng cùng khuy cài đồng bộ với trang phục ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Be và nâu là một cặp đôi hài hòa khi hiện diện trên hai nền chất liệu khác biệt. Thiết kế áo blouse mềm mại với đường viền cổ áo hai lớp và tay áo dún phồng đậm chất tiểu thư, trong khi chân váy đứng phom tạo hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Phối gam màu be, cream và nâu ấm cùng các tông màu pastel để cảm nhận trọn vẹn phong cách dịu dàng, nữ tính trong mùa thu. Áo lụa màu hồng nhạt óng ả kết hợp chân váy ren phối giữa gam màu be và cream tạo dấu ấn khó quên từ hình ảnh quý phái và kiêu kỳ, quyến rũ ẢNH: MINT BOUTIQUE

Sắc trắng ngà (cream) được chuyển tải qua đa chất liệu - từ thiết kế áo vest cách điệu, chân váy xòe dệt họa tiết đến những đường viền tulle gấp nếp dập ly ẢNH: MINT BOUTIQUE

Phong cách thời thượng, sang chảnh từ sắc màu trung tính tối giản hiện diện qua bản phối áo và chân váy xếp ly đồng bộ. Sắc be của trang phục hoàn hảo khi được phối cùng giày cao gót màu vàng pastel ẢNH: THE REFINED