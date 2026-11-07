Màu be, kem và nâu ấm, ba tông màu 'khuynh đảo' tủ đồ thu đông 2026

Ba gam màu trung tính gồm be, kem và nâu ấm áp đang chiếm lĩnh tủ đồ thu đông 2026. Xu hướng màu sắc này đem lại diện mạo thanh lịch và cổ điển, giúp nàng ghi điểm dịu dàng, thần thái trong mỗi lần xuất hiện.
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Khác với sắc đen, trắng và xám, ba gam màu be, kem và nâu ấm thuộc bảng màu nóng - chúng đem lại cảm giác ấm áp, giàu sức sống và sự tươi tắn cho người mặc. Ở mỗi gam màu, các sắc độ đậm nhạt khác nhau được khai thác, qua đó mang đến những lựa chọn mặc đẹp và sành điệu đa dạng hơn.
Ngoài các bản phối đồng màu từ sắc nâu, kem và beige, còn có những ý tưởng kết hợp từ 2 - 3 gam màu trên một bản phối, qua đó mở rộng tiềm năng phối đồ mùa thu đông, để quý cô thỏa sức sáng tạo và làm nên dấu ấn riêng trong phong cách.
Ngoài màu pastel, hãy phối các thiết kế màu be, cream và nâu ấm cùng đen và trắng - những đại diện tiêu biểu của tủ đồ vượt thời gian. Những bản phối này chưa có thể xuất sắc trong những lần đầu thử nghiệm nhưng càng phối đồ, nàng sẽ càng "lên tay" trong việc tạo nên dấu ấn cá nhân