Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát không thể vắng mặt trong mùa hè

Tạm biệt những đôi bốt da ngầu và cá tính, tạm rời xa những đôi giày cao gót tôn dáng nhưng dễ khiến đôi chân nàng đau mỏi, những kiểu giày phải có mùa nắng gọi tên flip flops (dép xỏ ngón), xăng đan (sandals) đế bệt, dép quai ngang...

Phối dép xỏ ngón với chân váy, tank top và có thể thêm sơ mi oversized khoác ngoài là nàng đã có bản phối siêu năng động, thoải mái ẢNH: ANCHILEE

Dép xỏ ngón (flip flops)

Đơn giản, dễ mang và dễ phối với mọi kiểu trang phục chính là dép xỏ ngón. Từ các mẫu dép bình dân đến "hàng hiệu", flip flops hiện diện ở khắp mọi nơi và chính là kiểu giày không thể vắng mặt trong mùa hè. Bạn có thể diện quần jeans, váy maxi, váy midi, quần shorts, trang phục đồng bộ thoáng mát... cùng dép xỏ ngón để mang lại sự thư thái tuyệt đối cho đôi chân.

Vẫn là cấu trúc quen thuộc của flip flops nhưng được nâng thêm chiều cao nhờ phần gót mảnh chỉ 2 - 3 cm. Thiết kế này vẫn giữ vững những ưu điểm như có thể khoe được bộ móng chân đẹp, mang lại sự thoáng mát cho các ngón chân và được tăng cường thêm khả năng tôn dáng ẢNH: CHLOE BUTLER

Phối xăng đan đế bệt và váy dài theo gợi ý của nhà mốt Ý để có diện mạo sành điệu, sang trọng mà đậm chất phóng khoáng, thảnh thơi ẢNH: ALBERTA FERRETTI

Mang xăng đan với mọi kiểu trang phục

Quý cô có nhiều lựa chọn diện xăng đan - từ kiểu cao gót, đế xuồng đến các thiết kế đế phẳng/đế bệt giàu tính thẩm mỹ. Xăng đan có ưu điểm lớn nhất là khả năng ôm chân trong từng bước chuyển động, cấu trúc nhiều sợi mảnh đan xen tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ bổ sung cho công năng của kiểu giày cổ điển này.

Xăng đan đan dây kèm phần quai vòng sau gót chân mang lại sự vững chãi cho từng bước đi. Cũng như dép xỏ ngón, xăng đan là kiểu giày mà nàng có thể diện để khoe những màu sơn mới ẢNH: ALINA INACIO

Dép quai ngang đế bệt thoáng mát, thoải mái và cực kỳ êm ái cho bàn chân nhờ cấu trúc xốp/quai đan đi cùng "trợ thủ" là những lớp lót êm dưới lòng bàn chân. Ngoài các thiết kế đế phẳng, quý cô còn có thêm lựa chọn đế cao gót với phần gót trụ vững chãi với độ cao hoàn hảo từ 3 - 5 cm ẢNH: PRIM CHANIKARN

Đã từ lâu, flip flops được hàng triệu tín đồ yêu thích vì sự tiện dụng, thoải mái và chất lượng bền bỉ. Không chỉ là đôi dép mang trong nhà, kiểu giày tối giản này còn được phối khi ra phố, đến phòng tập, phối cùng các mẫu váy dài có độ bay như maxi, váy cổ yếm... ẢNH: CHLOE BUTLER

Giày bệt lưới thoáng êm ái với phần quai ngang tạo nét duyên dáng thuôn gọn cho bàn chân. Giày lưới được ưa thích diện trong mùa nắng vì sự thông thoáng mà chúng mang lại - mồ hôi và hơi ẩm từ chân được thoát nhanh nên mang lại cảm giác thoáng nhẹ, dễ chịu cho nàng ẢNH: MARGAUX