  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát không thể vắng mặt trong mùa hè

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/04/2026 18:00 GMT+7

Dép xỏ ngón, giày bệt, xăng đan... nằm trong số những mẫu giày tối giản, vừa êm chân vừa thoáng mát có thể phối cùng cả tủ đồ mùa hè của bạn.

Tạm biệt những đôi bốt da ngầu và cá tính, tạm rời xa những đôi giày cao gót tôn dáng nhưng dễ khiến đôi chân nàng đau mỏi, những kiểu giày phải có mùa nắng gọi tên flip flops (dép xỏ ngón), xăng đan (sandals) đế bệt, dép quai ngang...

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 1.

Phối dép xỏ ngón với chân váy, tank top và có thể thêm sơ mi oversized khoác ngoài là nàng đã có bản phối siêu năng động, thoải mái

ẢNH: ANCHILEE

Dép xỏ ngón (flip flops)

Đơn giản, dễ mang và dễ phối với mọi kiểu trang phục chính là dép xỏ ngón. Từ các mẫu dép bình dân đến "hàng hiệu", flip flops hiện diện ở khắp mọi nơi và chính là kiểu giày không thể vắng mặt trong mùa hè. Bạn có thể diện quần jeans, váy maxi, váy midi, quần shorts, trang phục đồng bộ thoáng mát... cùng dép xỏ ngón để mang lại sự thư thái tuyệt đối cho đôi chân.

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 2.

Vẫn là cấu trúc quen thuộc của flip flops nhưng được nâng thêm chiều cao nhờ phần gót mảnh chỉ 2 - 3 cm. Thiết kế này vẫn giữ vững những ưu điểm như có thể khoe được bộ móng chân đẹp, mang lại sự thoáng mát cho các ngón chân và được tăng cường thêm khả năng tôn dáng

ẢNH: CHLOE BUTLER

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 3.

Phối xăng đan đế bệt và váy dài theo gợi ý của nhà mốt Ý để có diện mạo sành điệu, sang trọng mà đậm chất phóng khoáng, thảnh thơi

ẢNH: ALBERTA FERRETTI

Mang xăng đan với mọi kiểu trang phục

Quý cô có nhiều lựa chọn diện xăng đan - từ kiểu cao gót, đế xuồng đến các thiết kế đế phẳng/đế bệt giàu tính thẩm mỹ. Xăng đan có ưu điểm lớn nhất là khả năng ôm chân trong từng bước chuyển động, cấu trúc nhiều sợi mảnh đan xen tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ bổ sung cho công năng của kiểu giày cổ điển này.

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 4.

Xăng đan đan dây kèm phần quai vòng sau gót chân mang lại sự vững chãi cho từng bước đi. Cũng như dép xỏ ngón, xăng đan là kiểu giày mà nàng có thể diện để khoe những màu sơn mới

ẢNH: ALINA INACIO

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 5.

Dép quai ngang đế bệt thoáng mát, thoải mái và cực kỳ êm ái cho bàn chân nhờ cấu trúc xốp/quai đan đi cùng "trợ thủ" là những lớp lót êm dưới lòng bàn chân. Ngoài các thiết kế đế phẳng, quý cô còn có thêm lựa chọn đế cao gót với phần gót trụ vững chãi với độ cao hoàn hảo từ 3 - 5 cm

ẢNH: PRIM CHANIKARN

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 6.

Đã từ lâu, flip flops được hàng triệu tín đồ yêu thích vì sự tiện dụng, thoải mái và chất lượng bền bỉ. Không chỉ là đôi dép mang trong nhà, kiểu giày tối giản này còn được phối khi ra phố, đến phòng tập, phối cùng các mẫu váy dài có độ bay như maxi, váy cổ yếm...

ẢNH: CHLOE BUTLER

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 7.

Giày bệt lưới thoáng êm ái với phần quai ngang tạo nét duyên dáng thuôn gọn cho bàn chân. Giày lưới được ưa thích diện trong mùa nắng vì sự thông thoáng mà chúng mang lại - mồ hôi và hơi ẩm từ chân được thoát nhanh nên mang lại cảm giác thoáng nhẹ, dễ chịu cho nàng

ẢNH: MARGAUX

Mẫu giày êm chân, tối giản và thoáng mát ‘must have’ mùa hè - Ảnh 8.

Giày đế bệt quai ngang hoàn hảo cho mọi trang phục, từ các bản phối công sở, đầm dạo phố, trang phục tập luyện đến các bản phối đa chức năng. Thiết kế mũi thuôn nhọn thường được ưa chuộng hơn dáng mũi tròn và trong trường hợp được thêm/ bớt hãy chọn kiểu giày có quai ngang để chúng đảm nhiệm tốt hơn vai trò bảo vệ cho đôi chân

ẢNH: MAVIS

giày giày mùa hè sandals giày bệt dép kẹp flip flops dép xỏ ngón

Bài viết khác

Xua tan cái nắng ngày hè với những kiểu áo gam màu xanh mát lạnh

Quần shorts denim cho chuyến du lịch mùa hè: Gọn nhẹ mà vẫn nổi bật

'Giải nhiệt' ngày nắng từ những chiếc váy trắng

Áo khoác da vừa cá tính lại vừa sang trọng

Ngày hè rực nắng không thể thiếu mũ lưỡi trai thời thượng

Louis Vuitton chào đón cửa hàng đầu tiên dành cho nam tại Việt Nam

Phá vỡ mọi giới hạn cùng chân váy bất đối xứng thời thượng

Diện chân váy xếp ly để nàng luôn cuốn hút mỗi ngày

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top