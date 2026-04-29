Thời trang 24/7

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/04/2026 12:00 GMT+7

Đầm cúp ngực với phom dáng tinh tế, ôm trọn cơ thể và tôn vinh từng đường nét của phái đẹp. Từ bờ vai trần thanh mảnh đến phần cúp ngực được định hình khéo léo, thiết kế này không chỉ mang đến vẻ đẹp gợi cảm mà còn khắc họa một tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh của người phụ nữ.

Thiết kế không tay và phần vai trần khiến đầm cúp ngực đặc biệt lý tưởng cho thời tiết ấm áp, từ mùa xuân đến mùa hè. Trong những ngày nắng nhẹ, chất liệu voan, cotton hoặc ren mang lại cảm giác thoáng mát và dễ chịu.

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 1.

Chiếc đầm cúp ngực với tông màu hồng pastel phù hợp với mùa hè, kết hợp với các chi tiết chấm bi nhỏ cổ điển. Điểm nhấn là phần viền ren trắng thanh mảnh ở ngực và dải nơ thắt dọc thân váy, góp phần tăng thêm nét dịu dàng và cuốn hút cho người mặc

ẢNH: @ K.NGUYENE

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 2.

Đầm cúp ngực tông đen với chất liệu dạ tweed quyền lực, thiết kế dáng xòe ngắn khéo léo tôn dáng. Khi phối cùng tất lưới mỏng càng tôn lên nét sắc sảo của người mặc

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 3.

Đầm cúp ngực được nâng tầm với sự kết hợp tinh tế giữa ren hoa cao cấp và lớp lót nude, tạo hiệu ứng vừa kín đáo vừa quyến rũ. Phom cúp ngực sắc nét, trong khi chân váy xòe ngắn nhiều lớp voan lưới tăng thêm sự phá cách cho thiết kế

ẢNH: @LAMOONLMAO

Việc lựa chọn đầm cúp ngực cần dựa trên nhiều yếu tố như dáng người, hoàn cảnh sử dụng và phong cách cá nhân. Những thiết kế dáng ôm sẽ phù hợp với các sự kiện trang trọng, giúp tôn lên đường cong rõ nét, trong khi dáng xòe lại mang đến sự thoải mái hơn cho các buổi dạo phố hoặc gặp gỡ nhẹ nhàng.

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 4.

Đầm cúp ngực dáng ngắn trẻ trung, thiết kế cúp ngực dáng corset kết hợp cùng đường thắt eo tinh tế, giúp tôn vinh triệt để đường cong cơ thể. Điểm nhấn nổi bật là phần chân váy xòe ngắn với những nếp gấp lớn, tạo hiệu ứng bồng bềnh cho người mặc

ẢNH: @WYN.ANH

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 5.

Đầm cúp ngực dáng dài bằng ren hoa tối màu mang đến vẻ đẹp quyến rũ. Thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong cùng bờ vai trần thanh mảnh, trong khi lớp lót tông da tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy cuốn hút

ẢNH: @ TUEGIANGYA

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 6.

Đầm cúp ngực dáng ngắn màu đen dáng xòe mang đến vẻ ngoài gợi cảm, phom váy ngắn giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể. Sự kết hợp cùng sneaker trắng mở ra một hướng đi mới mẻ, dung hòa hoàn hảo giữa nét nữ tính và tinh thần thể thao phóng khoáng

ẢNH: @ UYENANNNNNNNNN

Một trong những ưu điểm lớn của đầm cúp ngực là khả năng thích ứng với nhiều bảng màu khác nhau. Từ những gam trung tính như trắng, đen, be đến các sắc độ nổi bật như đỏ, xanh hay pastel, thiết kế này đều có thể kết hợp hài hòa với phụ kiện đi kèm.

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 7.

Đầm cúp ngực họa tiết hoa nhí ngọt ngào, nền hoa nhỏ dễ tạo thiện cảm cho người đối diện. Điểm nhấn giày búp bê đỏ nổi bật như một nét chấm phá táo bạo, vừa thu hút ánh nhìn vừa tăng thêm sự tươi trẻ

ẢNH: CHANMII

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế- Ảnh 8.

Đầm cúp ngực ôm sát màu xanh lam với họa tiết hoa trắng độc đáo, thiết kế cúp ngực sắc nét kết hợp chi tiết nơ xanh tạo điểm nhấn trẻ trung

ẢNH: DUUSTU

Đầm cúp ngực không chạy theo xu hướng, nó tự tạo ra chuẩn mực riêng cho vẻ đẹp hiện đại. Dù biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau, tinh thần cốt lõi vẫn không thay đổi: gợi cảm một cách tinh tế, nổi bật mà không cần phô trương. Chính điều đó khiến đầm cúp ngực luôn giữ vững vị thế như một lựa chọn mang tính tuyên ngôn trong thế giới thời trang.

đầm cúp ngực đầm ống chân váy xòe váy cúp ngực

Diện trang phục phi bóng tạo chút óng ánh cho phong cách thường ngày

Diện trang phục phi bóng tạo chút óng ánh cho phong cách thường ngày

Diện váy hoa sao cho xinh mà không bị 'sến'?

Diện váy hoa sao cho xinh mà không bị 'sến'?

Những đôi xăng đan mùa hè đang được nàng sành điệu săn đón

Những đôi xăng đan mùa hè đang được nàng sành điệu săn đón

Điểm xuyết nét duyên cùng phụ kiện quàng cổ chấm bi

Điểm xuyết nét duyên cùng phụ kiện quàng cổ chấm bi

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè

Sành điệu với những kiểu áo khoác đa dạng mọi phong cách

Sành điệu với những kiểu áo khoác đa dạng mọi phong cách

Nhẹ nhàng và bay bổng cùng chân váy xòe ngắn

Nhẹ nhàng và bay bổng cùng chân váy xòe ngắn

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng

Tự tin làm mới bản thân với áo crop top tôn dáng

