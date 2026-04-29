Nâng tầm phong cách với sức hút dịu dàng của chân váy xòe

Chân váy xòe thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng giàu tính ứng dụng khi có thể phối cùng áo sơ mi, áo polo, áo lụa satin... để đi làm, đi tiệc.
Phong cách công sở được làm mới hằng ngày qua bản phối của chân váy xòe và các mẫu áo nữ tính. Với một chiếc váy dáng xòe nhẹ, bạn có thể thử kết hợp theo nhiều phong cách khác nhau để tạo ra các bản phối mới mẻ và sáng tạo.
Chân váy xòe dáng dài là chuẩn mực mặc đẹp nơi công sở
Chân váy là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và sự tinh tế của phái nữ trong môi trường công sở. Dù diện cùng áo đồng phục hay thỏa sức kết hợp với các mẫu áo đẹp theo sở thích riêng, chân váy xòe dáng dài vẫn là mảnh ghép không thể thiếu của phong cách công sở hiện đại.
Áo dệt kim mongtoghi, áo sơ mi tay phồng, áo sơ mi voan tơ, áo vest cách điệu mềm mại... là những lựa chọn hàng đầu để phối cùng chân váy midi dáng xòe. Bản phối sẽ càng trở nên thanh thoát và chuyên nghiệp hơn khi được phối thêm giày cao gót, trang sức bản nhỏ và một layout trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.
Phóng khoáng qua bản phối chân váy và áo crop
Vẫn là chiếc chân váy yêu thích của nàng nhưng khi đổi từ sơ mi sang crop top, tank top, phong cách của bản phối đã có thể xoay chuyển hoàn toàn. Chân váy xòe hoàn hảo để diện cùng các thiết kế áo dáng ôm, vì vậy hãy ưu tiên các thiết kế có độ đàn hồi cao như vải dệt kim, vải thun co giãn bốn chiều, vải thun xốp... để tạo tỷ lệ đẹp cho bản phối và vóc dáng.