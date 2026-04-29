Thời trang 24/7

Nâng tầm phong cách với sức hút dịu dàng của chân váy xòe

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/04/2026 14:00 GMT+7

Chân váy xòe thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng giàu tính ứng dụng khi có thể phối cùng áo sơ mi, áo polo, áo lụa satin... để đi làm, đi tiệc.

Phong cách công sở được làm mới hằng ngày qua bản phối của chân váy xòe và các mẫu áo nữ tính. Với một chiếc váy dáng xòe nhẹ, bạn có thể thử kết hợp theo nhiều phong cách khác nhau để tạo ra các bản phối mới mẻ và sáng tạo.

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 1.

Chân váy xòe tông cam nổi bật kết hợp áo polo ren hoa mềm mại cho thấy gu thời trang sành điệu của cô nàng công sở. Sắc cam tươi sáng có thể phối cùng nhiều màu sắc khác nhau - sơ mi trắng, áo blouse họa tiết, áo mongtoghi tông màu pastel...

ẢNH: C'CHIC

Chân váy xòe dáng dài là chuẩn mực mặc đẹp nơi công sở

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 2.

Áo lụa màu cream phối chân váy nâu phân hai tầng rõ nét làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế và sang trọng trong phong cách

ẢNH: MACI

Chân váy là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và sự tinh tế của phái nữ trong môi trường công sở. Dù diện cùng áo đồng phục hay thỏa sức kết hợp với các mẫu áo đẹp theo sở thích riêng, chân váy xòe dáng dài vẫn là mảnh ghép không thể thiếu của phong cách công sở hiện đại.

Áo dệt kim mongtoghi, áo sơ mi tay phồng, áo sơ mi voan tơ, áo vest cách điệu mềm mại... là những lựa chọn hàng đầu để phối cùng chân váy midi dáng xòe. Bản phối sẽ càng trở nên thanh thoát và chuyên nghiệp hơn khi được phối thêm giày cao gót, trang sức bản nhỏ và một layout trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 3.

Đi làm hay đi tiệc, dạo phố hay hẹn hò cà phê cuối tuần cũng đều có thể diện ngay bản phối chân váy trắng và áo voan tơ in họa tiết màu loang tông xanh bơ mát dịu

ẢNH: C'CHIC

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 4.

Áo vải tơ dáng dài không tay phối chân váy xòe cùng chất liệu có điểm nhấn là thắt lưng bản lớn giúp nàng ghi dấu ấn sang trọng trong phong cách thường ngày

ẢNH: C'CHIC

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 5.

Tỏa sáng nổi bật trên đường phố, giữa đám đông cùng bản phối áo dệt kim không tay và chân váy trắng. Sự biến đổi linh hoạt từ màu sắc và phong cách thời trang sẽ tạo nên điểm thu hút thú vị cho hình ảnh mỗi ngày của nàng

ẢNH: C'CHIC

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 6.

Áo vest công sở có ưu điểm về độ đứng phom, tạo hình dáng đẹp cho tổng thể bản phối nên khi phối cùng chân váy dễ dàng tạo nên hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp

ẢNH: MACI

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 7.

Áo crop top đính hoa mang đậm màu sắc lễ hội, sự cộng hưởng từ hai gam màu cam và đen mang đến sức sống mới cho trang phục. Cấu trúc đặc trưng của chân váy giúp thu hút ánh nhìn vào vòng eo, tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, phóng khoáng

ẢNH: EVA DE EVA

Phóng khoáng qua bản phối chân váy và áo crop

Vẫn là chiếc chân váy yêu thích của nàng nhưng khi đổi từ sơ mi sang crop top, tank top, phong cách của bản phối đã có thể xoay chuyển hoàn toàn. Chân váy xòe hoàn hảo để diện cùng các thiết kế áo dáng ôm, vì vậy hãy ưu tiên các thiết kế có độ đàn hồi cao như vải dệt kim, vải thun co giãn bốn chiều, vải thun xốp... để tạo tỷ lệ đẹp cho bản phối và vóc dáng.

Nâng tầm phong cách cùng bản phối chân váy xòe - Ảnh 8.

Chân váy họa tiết kẻ ca rô tông nâu đất cổ điển trở thành tâm điểm của bản phối công sở thanh lịch, vừa phảng phất nét phá cách sáng tạo qua cách phối áo hai dây/ áo ống và túi mây đan

ẢNH: KHAU BYCQ

chân váy xòe Chân váy chân váy dài Váy xòe Phong cách công sở

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế

Diện trang phục phi bóng tạo chút óng ánh cho phong cách thường ngày

Diện váy hoa sao cho xinh mà không bị 'sến'?

Những đôi xăng đan mùa hè đang được nàng sành điệu săn đón

Điểm xuyết nét duyên cùng phụ kiện quàng cổ chấm bi

Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng làm mới cả tủ đồ hè

Sành điệu với những kiểu áo khoác đa dạng mọi phong cách

Nhẹ nhàng và bay bổng cùng chân váy xòe ngắn

