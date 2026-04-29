Nâng tầm phong cách với sức hút dịu dàng của chân váy xòe

Phong cách công sở được làm mới hằng ngày qua bản phối của chân váy xòe và các mẫu áo nữ tính. Với một chiếc váy dáng xòe nhẹ, bạn có thể thử kết hợp theo nhiều phong cách khác nhau để tạo ra các bản phối mới mẻ và sáng tạo.

Chân váy xòe tông cam nổi bật kết hợp áo polo ren hoa mềm mại cho thấy gu thời trang sành điệu của cô nàng công sở. Sắc cam tươi sáng có thể phối cùng nhiều màu sắc khác nhau - sơ mi trắng, áo blouse họa tiết, áo mongtoghi tông màu pastel... ẢNH: C'CHIC

Chân váy xòe dáng dài là chuẩn mực mặc đẹp nơi công sở

Áo lụa màu cream phối chân váy nâu phân hai tầng rõ nét làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế và sang trọng trong phong cách ẢNH: MACI

Chân váy là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và sự tinh tế của phái nữ trong môi trường công sở. Dù diện cùng áo đồng phục hay thỏa sức kết hợp với các mẫu áo đẹp theo sở thích riêng, chân váy xòe dáng dài vẫn là mảnh ghép không thể thiếu của phong cách công sở hiện đại.

Áo dệt kim mongtoghi, áo sơ mi tay phồng, áo sơ mi voan tơ, áo vest cách điệu mềm mại... là những lựa chọn hàng đầu để phối cùng chân váy midi dáng xòe. Bản phối sẽ càng trở nên thanh thoát và chuyên nghiệp hơn khi được phối thêm giày cao gót, trang sức bản nhỏ và một layout trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên.

Đi làm hay đi tiệc, dạo phố hay hẹn hò cà phê cuối tuần cũng đều có thể diện ngay bản phối chân váy trắng và áo voan tơ in họa tiết màu loang tông xanh bơ mát dịu ẢNH: C'CHIC

Áo vải tơ dáng dài không tay phối chân váy xòe cùng chất liệu có điểm nhấn là thắt lưng bản lớn giúp nàng ghi dấu ấn sang trọng trong phong cách thường ngày ẢNH: C'CHIC

Tỏa sáng nổi bật trên đường phố, giữa đám đông cùng bản phối áo dệt kim không tay và chân váy trắng. Sự biến đổi linh hoạt từ màu sắc và phong cách thời trang sẽ tạo nên điểm thu hút thú vị cho hình ảnh mỗi ngày của nàng ẢNH: C'CHIC

Áo vest công sở có ưu điểm về độ đứng phom, tạo hình dáng đẹp cho tổng thể bản phối nên khi phối cùng chân váy dễ dàng tạo nên hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp ẢNH: MACI

Áo crop top đính hoa mang đậm màu sắc lễ hội, sự cộng hưởng từ hai gam màu cam và đen mang đến sức sống mới cho trang phục. Cấu trúc đặc trưng của chân váy giúp thu hút ánh nhìn vào vòng eo, tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, phóng khoáng ẢNH: EVA DE EVA

Phóng khoáng qua bản phối chân váy và áo crop

Vẫn là chiếc chân váy yêu thích của nàng nhưng khi đổi từ sơ mi sang crop top, tank top, phong cách của bản phối đã có thể xoay chuyển hoàn toàn. Chân váy xòe hoàn hảo để diện cùng các thiết kế áo dáng ôm, vì vậy hãy ưu tiên các thiết kế có độ đàn hồi cao như vải dệt kim, vải thun co giãn bốn chiều, vải thun xốp... để tạo tỷ lệ đẹp cho bản phối và vóc dáng.