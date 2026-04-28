Thời trang 24/7

Những đôi xăng đan mùa hè đang được nàng sành điệu săn đón

Trương Ngọc Anh
28/04/2026 22:00 GMT+7

Nhẹ nhàng nhưng không kém phần thời thượng, những đôi xăng đan trở thành mảnh ghép hoàn hảo giúp nàng hoàn thiện diện mạo mùa hè, vừa thoải mái vừa dễ dàng nâng tầm phong cách trong mọi bản phối.

Những ngày nắng nóng mùa hè cũng là lúc các bản phối đề cao sự thoải mái được ưu ái, và xăng đan trở thành lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện diện mạo. Không chỉ dừng lại ở tính tiện dụng, phụ kiện này còn mang đến nhiều cách biến tấu linh hoạt, giúp nàng xây dựng phong cách nhẹ nhàng, phóng khoáng mà vẫn giữ được nét thời thượng tinh tế.

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 1.
Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 2.

Một chút phóng khoáng được thể hiện rõ qua thiết kế xăng đan chiến binh với dây đan quấn cao, tạo điểm nhấn nổi bật cho đôi chân mà vẫn giữ được nét mềm mại 

ẢNH: @NYCHAA

Sắc nâu trầm trung tính giúp nàng dễ dàng phối hợp với nhiều tông màu khác nhau, đồng thời gợi cảm giác gần gũi, tự nhiên. Khi kết hợp cùng váy maxi voan hoa nhí, sự đối lập giữa chất liệu bay bổng và cấu trúc chắc chắn tạo nên tổng thể hài hòa, vừa nữ tính vừa cá tính. Bản phối phản ánh rõ tinh thần boho chic, rất phù hợp cho những ngày hè năng động.

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 3.
Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 4.

Tinh thần thanh lịch hiện đại được khắc họa qua đôi xăng đan quai mảnh với thiết kế đan chéo tinh tế, giúp bàn chân trông gọn gàng và thanh thoát hơn

ẢNH: @KYO1122

Tông nâu vàng nhẹ nhàng không chỉ tôn da mà còn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Khi đi cùng chân váy xòe nhiều tầng và áo ôm lệch vai, tổng thể trở nên cân bằng giữa độ bồng bềnh và sự gọn gàng. Set đồ thể hiện rõ xu hướng thanh lịch, nàng vẫn giữ được nét nữ tính mà không cần quá cầu kỳ.

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 5.

Một sắc thái năng động được làm nổi bật nhờ sự kết hợp giữa xăng đan chiến binh đế bệt và những món đồ mang tính ứng dụng cao

ẢNH: @NYCHAA

Thiết kế hở ngón, hở gót giúp tăng độ thoáng mát, trong khi các dây đan mảnh tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi phối cùng áo len mỏng tông vàng và quần shorts denim, tổng thể trở nên trẻ trung, hài hòa về màu sắc và có điểm nhấn rõ ràng. Đây là minh chứng cho phong cách casual chic pha chút retro, vừa thoải mái vừa bắt kịp xu hướng.

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 6.
Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 7.

Sự cá tính được nâng tầm nhờ đôi xăng đan đế bánh mì với phom dáng chunky nổi bật, mang lại vẻ ngoài hiện đại và đầy năng lượng

ẢNH: @SUPASSRA_SP

Gam trắng tinh khôi giúp tổng thể trở nên sáng sủa và dễ phối, trong khi phần đế dày hỗ trợ cải thiện chiều cao đáng kể. Khi kết hợp cùng váy trắng, hiệu ứng monochrome được phát huy tối đa, giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Điểm thú vị nằm ở sự tương phản giữa nét nữ tính của trang phục và vẻ mạnh mẽ của giày, tạo nên tổng thể vừa hài hòa vừa ấn tượng.

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 8.

Cảm hứng tối giản được thể hiện qua đôi xăng đan tông kem với thiết kế quai to bản và đế thô, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thời trang

ẢNH: @MAGGIAPA

Khi đi cùng quần ống rộngáo tank top ôm sát, sự cân đối về tỷ lệ được thể hiện rõ ràng, giúp nàng vừa tôn dáng vừa giữ được vẻ ngoài gọn gàng. Màu sắc đồng điệu giữa giày và trang phục còn góp phần kéo dài đôi chân, tạo cảm giác cao ráo hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách sporty chic hiện đại.

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 9.

Một chút mộc mạc pha lẫn nét cổ điển được thể hiện qua đôi xăng đan tông nâu đất với thiết kế quai ngang và quai hậu chắc chắn

ẢNH: @BAIFERNBAH

Phần đế mang hiệu ứng giả cói hoặc gỗ nhẹ tạo điểm nhấn vintage, đồng thời giúp tăng chiều cao một cách tự nhiên. Khi kết hợp cùng áo tank top và quần jeans ống rộng, tổng thể trở nên cân đối nhờ công thức trên ôm dưới rộng, giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân. 

Phối đồ cùng giày sandal giúp hoàn thiện phong cách mùa hè - Ảnh 10.

Sự đồng điệu với túi cói mang lại cảm giác gần gũi, hoàn thiện phong cách thanh lịch đầy cuốn hút

ẢNH: @BAIFERNBAH

Xăng đan không chỉ mang lại sự thoải mái trong ngày hè mà còn góp phần hoàn thiện phong cách một cách tinh tế. Chỉ cần khéo léo trong cách phối, nàng có thể biến phụ kiện này thành điểm nhấn giúp tổng thể vừa nhẹ nhàng, phóng khoáng vừa giữ được nét thời thượng riêng.

xăng đan xăng đan mùa hè xăng đan nữ sandal nữ sandal mùa hè

