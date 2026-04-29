Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng

Không còn bó buộc trong những thiết kế ôm sát, quần denim dáng rộng đang chiếm lĩnh phong cách đường phố. Từ năng động, cá tính đến thanh lịch, chỉ cần thay đổi cách phối đồ, chiếc quần này có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Fashionista Peggy Gou diện quần denim dáng rộng ở Paris và đó gần như là công thức chuẩn. Một chiếc áo đen ôm sát, kết hợp trench coat dáng dài và quần denim màu xanh tự nhiên. Bí quyết của bản phối này chính là vẻ đẹp từ sự tối giản không cầu kỳ ẢNH: INSTAGRAM PEGGYGOU_

Kết hợp áo crop top với quần denim không còn xa lạ, nhưng phong cách của Miyeon (i-dle) nổi bật nhờ tỷ lệ cơ thể được tính toán hoàn hảo, phần eo thon được tôn lên nhờ khoảng hở vừa phải. Thêm đôi giày Converse, tổng thể trở nên cực kỳ tự tin và thu hút ẢNH: INSTAGRAM NOODLE.ZIP

Phong cách của Kim Na Young luôn đáng tham khảo. Cô chọn điểm cân bằng hoàn hảo gồm trench coat oversized màu be, áo len cổ chữ V màu đen, quần jeans rộng và giày trắng tối giản, điểm xuyết bằng túi tote cỡ lớn. Đây chính là công thức dễ áp dụng nhất ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Chiếc áo sequins vintage vốn nổi bật vào buổi tối nhưng khi Jihyo (TWICE) kết hợp cùng quần jeans ống rộng đã tạo nên vẻ tự nhiên. Thêm đôi kitten heel mũi nhọn là set đồ sẽ trở nên cực kỳ thời thượng ẢNH: INSTAGRAM_ZYOZYO

Nếu muốn tạo phong cách đường phố ấn tượng, bạn có thể tham khảo Huh Yun Jin (LE SSERAFIM). Quần jeans rộng kết hợp áo khoác da bomber và mũ lưỡi trai đem lại bản phối cá tính, thoải mái mà vẫn nổi bật ẢNH: INSTAGRAM JENAISSANTE

Cách đơn giản nhất để mặc đẹp với quần denim là phối đồ tone sur tone. Chỉ cần chọn các sắc độ khác nhau từ xanh nhạt đến xanh đậm, tổng thể trang phục sẽ trở nên có chiều sâu hơn. Để tránh đơn điệu, hãy nhấn nhá bằng phụ kiện như vòng cổ hoặc túi xách giống fashionista Janya Saebay ẢNH: INSTAGRAM JANYA_CHOPIN

Ngoài những gam màu denim xanh, bạn cũng có thể thử nghiệm denim trắng. Sắc trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và dễ tạo điểm nhấn tinh tế. Khi "hot girl bikini" Chailee Son phối cùng sơ mi nâu, tổng thể ngay lập tức trở nên cuốn hút hơn ẢNH: INSTAGRAM CHAILEESON

Quần denim ống rộng, áo thun ôm sát và blazer khoác ngoài là combo bất bại cho mọi cô nàng. Sự tương phản giữa phom dáng giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa thời thượng. Chỉ cần phối cùng slingback, Parvina đã có ngay bản phối đẹp mắt ẢNH: INSTAGRAM PARVINA.KANBAR

Dễ mặc, dễ phối và không kén dáng, quần denim dáng rộng đang dần khẳng định vị trí trong tủ đồ hiện đại. Chỉ cần nắm vững vài công thức cơ bản, bạn hoàn toàn có thể biến món đồ quen thuộc này thành điểm nhấn phong cách mỗi ngày.