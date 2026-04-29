Thời trang 24/7

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng

Nguyễn Quang Hải
29/04/2026 20:00 GMT+7

Quần denim dáng rộng giờ đã trở thành món đồ cơ bản trong tủ đồ. Dù ai mặc, dù phối thế nào, tỷ lệ thành công đều rất cao. Không còn giới hạn trong phong cách năng động thường ngày, chiếc quần này ngày càng đa dạng.

Không còn bó buộc trong những thiết kế ôm sát, quần denim dáng rộng đang chiếm lĩnh phong cách đường phố. Từ năng động, cá tính đến thanh lịch, chỉ cần thay đổi cách phối đồ, chiếc quần này có thể phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 1.

Fashionista Peggy Gou diện quần denim dáng rộng ở Paris và đó gần như là công thức chuẩn. Một chiếc áo đen ôm sát, kết hợp trench coat dáng dài và quần denim màu xanh tự nhiên. Bí quyết của bản phối này chính là vẻ đẹp từ sự tối giản không cầu kỳ

ẢNH: INSTAGRAM PEGGYGOU_

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 2.

Kết hợp áo crop top với quần denim không còn xa lạ, nhưng phong cách của Miyeon (i-dle) nổi bật nhờ tỷ lệ cơ thể được tính toán hoàn hảo, phần eo thon được tôn lên nhờ khoảng hở vừa phải. Thêm đôi giày Converse, tổng thể trở nên cực kỳ tự tin và thu hút

ẢNH: INSTAGRAM NOODLE.ZIP

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 3.

Phong cách của Kim Na Young luôn đáng tham khảo. Cô chọn điểm cân bằng hoàn hảo gồm trench coat oversized màu be, áo len cổ chữ V màu đen, quần jeans rộng và giày trắng tối giản, điểm xuyết bằng túi tote cỡ lớn. Đây chính là công thức dễ áp dụng nhất

ẢNH: INSTAGRAM NAYOUNGKEEM

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 4.

Chiếc áo sequins vintage vốn nổi bật vào buổi tối nhưng khi Jihyo (TWICE) kết hợp cùng quần jeans ống rộng đã tạo nên vẻ tự nhiên. Thêm đôi kitten heel mũi nhọn là set đồ sẽ trở nên cực kỳ thời thượng

ẢNH: INSTAGRAM_ZYOZYO

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 5.

Nếu muốn tạo phong cách đường phố ấn tượng, bạn có thể tham khảo Huh Yun Jin (LE SSERAFIM). Quần jeans rộng kết hợp áo khoác da bomber và mũ lưỡi trai đem lại bản phối cá tính, thoải mái mà vẫn nổi bật

ẢNH: INSTAGRAM JENAISSANTE

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 6.

Cách đơn giản nhất để mặc đẹp với quần denim là phối đồ tone sur tone. Chỉ cần chọn các sắc độ khác nhau từ xanh nhạt đến xanh đậm, tổng thể trang phục sẽ trở nên có chiều sâu hơn. Để tránh đơn điệu, hãy nhấn nhá bằng phụ kiện như vòng cổ hoặc túi xách giống fashionista Janya Saebay

ẢNH: INSTAGRAM JANYA_CHOPIN

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 7.

Ngoài những gam màu denim xanh, bạn cũng có thể thử nghiệm denim trắng. Sắc trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và dễ tạo điểm nhấn tinh tế. Khi "hot girl bikini" Chailee Son phối cùng sơ mi nâu, tổng thể ngay lập tức trở nên cuốn hút hơn

ẢNH: INSTAGRAM CHAILEESON

Thoải mái nhưng vẫn thời thượng với quần denim dáng rộng - Ảnh 8.

Quần denim ống rộng, áo thun ôm sát và blazer khoác ngoài là combo bất bại cho mọi cô nàng. Sự tương phản giữa phom dáng giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa thời thượng. Chỉ cần phối cùng slingback, Parvina đã có ngay bản phối đẹp mắt

ẢNH: INSTAGRAM PARVINA.KANBAR

Dễ mặc, dễ phối và không kén dáng, quần denim dáng rộng đang dần khẳng định vị trí trong tủ đồ hiện đại. Chỉ cần nắm vững vài công thức cơ bản, bạn hoàn toàn có thể biến món đồ quen thuộc này thành điểm nhấn phong cách mỗi ngày.

quần denim phối đồ Phong cách Mũ lưỡi trai quần denim ống rộng

Bài viết khác

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho cả mùa hè 2026

Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho cả mùa hè 2026

Chân váy và giày búp bê - công thức 'quốc dân' trở lại đầy cuốn hút

Chân váy và giày búp bê - công thức 'quốc dân' trở lại đầy cuốn hút

Nâng tầm phong cách với sức hút dịu dàng của chân váy xòe

Nâng tầm phong cách với sức hút dịu dàng của chân váy xòe

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế

Đầm cúp ngực tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế

Diện trang phục phi bóng tạo chút óng ánh cho phong cách thường ngày

Diện trang phục phi bóng tạo chút óng ánh cho phong cách thường ngày

Diện váy hoa sao cho xinh mà không bị 'sến'?

Diện váy hoa sao cho xinh mà không bị 'sến'?

Những đôi xăng đan mùa hè đang được nàng sành điệu săn đón

Những đôi xăng đan mùa hè đang được nàng sành điệu săn đón

Điểm xuyết nét duyên cùng phụ kiện quàng cổ chấm bi

Điểm xuyết nét duyên cùng phụ kiện quàng cổ chấm bi

