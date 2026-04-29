Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho cả mùa hè 2026

Áo thun trắng, áo thun in họa tiết, áo thun oversized xuất hiện trong mọi bản phối ngày hè. Bên cạnh đó, cô nàng năng động còn có thể biến hóa phong cách cùng áo thun hai dây, áo thun cổ tim hay áo thun giấy mỏng mát rượi.
Áo thun và quần jeans là cặp đôi thời trang có mặt "trên từng cây số" cùng hầu hết tín đồ thời trang. Dù ngày nắng hay ngày mưa, áo thun vẫn có thể đồng hành cùng nàng từ các bản phối lịch sự cho công sở đến phong cách streetwear phóng khoáng.
Áo thun có màu sắc cơ bản như trắng, đen, nâu, beige... là kiểu áo phổ thông bậc nhất. Chọn bất kỳ mẫu áo nào cũng có thể phối cùng quần denim, quần shorts kaki hay chân váy chữ A. Đây chính là khả năng phối đồ linh hoạt "vô tận" của áo thun trong tủ đồ cơ bản.
Áo thun in, thêu họa tiết mang đến màu sắc khác biệt hơn cho bản phối. Mặc áo thun đẹp và "chất" khi một trong số các món đồ hoặc phụ kiện có tông màu tone sur tone với họa tiết in trên áo.
Áo thun cổ tim, áo thun hai dây
Các thiết kế dệt kim dáng hai dây, dáng crop (tank top), áo ống hay áo thun cổ tim mang đậm màu sắc nữ tính và sự quyến rũ. Vẫn giữ vững những đặc tính dễ mặc và dễ phối của áo thun cơ bản nhưng các dáng áo này còn đa năng hơn khi dễ phối thêm áo khoác nhẹ như sơ mi oversized, blazer, áo khoác jacket... và vẫn có thể mặc riêng lẻ cho bản phối thường ngày.
Áo thun oversized
Áo thun dáng rộng được yêu thích vì dễ dàng giấu khuyết điểm lại có thể che phủ nhiều phần cơ thể dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè. Các mẫu áo thun oversized được phối tương phản với quần shorts và chân váy ngắn, mặc ngoài bikini...