Áo thun năng động, đem lại sự thoải mái cho cả mùa hè 2026

Áo thun và quần jeans là cặp đôi thời trang có mặt "trên từng cây số" cùng hầu hết tín đồ thời trang. Dù ngày nắng hay ngày mưa, áo thun vẫn có thể đồng hành cùng nàng từ các bản phối lịch sự cho công sở đến phong cách streetwear phóng khoáng.

Áo thun trơn dáng ôm nhẹ mặc cùng quần jeans ống rộng và giày Mary Jane đem lại hình ảnh năng động và phong cách dễ dàng cho nàng. Một chuỗi vòng cổ mảnh thả dài góp phần tạo thêm điểm nhấn thu hút ẢNH: ROUTINE WOMEN

Áo thun đơn sắc, áo thun họa tiết phối quần shorts, quần jeans

Quần shorts và áo thun họa tiết, loafer và tất lụa mang đến hình ảnh giao hòa giữa thanh lịch và phá cách, phóng khoáng nhưng vẫn lịch thiệp, chỉn chu ẢNH: EVA DE EVA

Áo thun có màu sắc cơ bản như trắng, đen, nâu, beige... là kiểu áo phổ thông bậc nhất. Chọn bất kỳ mẫu áo nào cũng có thể phối cùng quần denim, quần shorts kaki hay chân váy chữ A. Đây chính là khả năng phối đồ linh hoạt "vô tận" của áo thun trong tủ đồ cơ bản.

Áo thun in, thêu họa tiết mang đến màu sắc khác biệt hơn cho bản phối. Mặc áo thun đẹp và "chất" khi một trong số các món đồ hoặc phụ kiện có tông màu tone sur tone với họa tiết in trên áo.

Khả năng đàn hồi nhẹ nhàng mà vẫn giữ phom dáng tốt của áo thun hai dây khiến thiết kế này được lòng hội sành mặc. Thiết kế có thể phối cùng quần denim trắng, quần kaki, chân váy xếp tầng, chân váy voan in họa tiết mùa hè... ẢNH: ROUTINE WOMEN

Áo thun cổ tim, áo thun hai dây

Áo cổ tim thu hút ánh nhìn vào phần cằm, cổ và gương mặt. Dáng áo giúp thu gọn vóc dáng, hoàn hảo dành cho nàng muốn tôn đường cong hình thể ẢNH: ROUTINE WOMEN

Các thiết kế dệt kim dáng hai dây, dáng crop (tank top), áo ống hay áo thun cổ tim mang đậm màu sắc nữ tính và sự quyến rũ. Vẫn giữ vững những đặc tính dễ mặc và dễ phối của áo thun cơ bản nhưng các dáng áo này còn đa năng hơn khi dễ phối thêm áo khoác nhẹ như sơ mi oversized, blazer, áo khoác jacket... và vẫn có thể mặc riêng lẻ cho bản phối thường ngày.

Áo cổ tim cài nút trước mang đến diện mạo trẻ trung phá cách cho quý cô. Quần denim và áo thun không bao giờ lỗi mốt, lại năng động và êm mềm dịu nhẹ dưới mọi điều kiện thời tiết ẢNH: ROUTINE WOMEN

Áo thun trắng dáng rộng đa năng nhất nhì tủ đồ nay được tận dụng "hết công suất" trong mùa nắng. Thiết kế áo có thể thỏa sức phối thêm nhiều phụ kiện, họa tiết thêu... để làm mới hằng ngày ẢNH: DMC BY DO MANH CUONG

Áo thun oversized

Áo thun dáng rộng được yêu thích vì dễ dàng giấu khuyết điểm lại có thể che phủ nhiều phần cơ thể dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè. Các mẫu áo thun oversized được phối tương phản với quần shorts và chân váy ngắn, mặc ngoài bikini...

Áo thun xốp co giãn, đàn hồi với phần cổ dựng cao nhưng mềm mại, màu sắc được in chuyển nhiệt hòa quyện tựa như một bức tranh mỹ thuật đặc sắc phối cùng chân váy dập ly nhăn loang màu ẢNH: EVA DE EVA

Phối áo thun dáng crop màu đỏ và áo thun giấy tay dài màu trắng cùng jeans và giày thể thao để trở nên nổi bật, thoáng mát mà vẫn đầy phong cách ẢNH: THE BLUE TSHIRT



