Thời trang nghề & nghiệp

Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
30/09/2025 22:00 GMT+7

Váy, áo da - với phom dáng cứng cáp, chi tiết khóa kéo kim loại và cảm hứng gắn liền với văn hóa đường phố - từng là lựa chọn hàng đầu của những tín đồ muốn khẳng định cá tính.

Trong vài mùa mốt gần đây, chất liệu da đang chứng kiến một cuộc "chuyển mình" rõ rệt: từ phong cách bụi bặm sang những thiết kế tailored leather (váy, áo da may đo) tinh tế, có tính ứng dụng cao trong môi trường công sở, sự kiện hay thậm chí cả dạ tiệc.

Từ oversized jacket đến váy, áo da - thời trang da mới mẻ và linh hoạt

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển của thời trang toàn cầu: đề cao tính linh hoạt và bền vững. Các thương hiệu quốc tế như Tod, Bottega Veneta, Versace hay Zara, Mango... đã lần lượt giới thiệu những mẫu blazer da, trench coat da hay suit da cắt may chuẩn xác, thay thế hình ảnh jacket oversized quen thuộc. Điểm khác biệt nằm ở kỹ thuật xử lý chất liệu: da được làm mềm, bề mặt phủ mờ hoặc xử lý ánh satin để giảm sự "nặng nề", đồng thời tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.

Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 1.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 2.

Bộ sưu tập mùa xuân của thương hiệu Tod khiến các tín đồ cá tính bùng nổ về vẻ đẹp tối giản, hiện đại mà hết sức duy mỹ của thời trang da 2026

ẢNH: TOD

Ở Việt Nam không có nhiều thương hiệu nội địa thử sức để đa dạng các thiết kế với da nhưng các tín đồ vẫn bắt trọn xu hướng. Bởi các mẫu, mốt ứng dụng, linh hoạt và dễ phối kết. Đó là lý do, các bản phối với da không còn bị giới hạn trong "vùng an toàn" đường phố, mà đã bước vào quỹ đạo thời trang ứng dụng, gần gũi hơn với phong cách sống đô thị.

Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 3.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 4.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 5.

Không còn là những "biker jacket" đầy nổi loạn mà là những "tailored leather" mang tính ứng dụng cao mang thông điệp rõ ràng - thời trang là tuyên ngôn cá nhân và cũng là sự thích ứng liên tục với nhịp sống và nhu cầu xã hội

ẢNH: TOD

Khi váy, áo da mang ngôn ngữ riêng

Theo các số liệu khảo sát, thị trường thời trang da toàn cầu dự kiến đạt hơn 128 tỉ USD vào năm 2028, với nhu cầu tăng mạnh ở phân khúc ứng dụng hằng ngày. Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng thế hệ Millennials và gen Z, đang tìm kiếm những thiết kế vừa bền bỉ vừa tinh tế, có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh thay vì chỉ dừng lại ở một tuyên ngôn phong cách. Điều này lý giải vì sao xu hướng kiểu "tailored leather" ngày càng xuất hiện nhiều trong tủ đồ của dân công sở hay những người theo đuổi phong cách tối giản hiện đại.

Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 6.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 7.

Các thiết kế váy, áo da mang đậm tính ứng dụng của Iceberg và Kiton (bộ sưu tập mùa xuân 2026) giúp các tín đồ thời trang Việt dễ dàng "bắt trọn" xu hướng

ẢNH: ICEBERG, KITON

Sự dịch chuyển này cho thấy áo da đã thoát khỏi giới hạn của một biểu tượng nổi loạn đường phố để trở thành lựa chọn mang tính ứng dụng cao. Không còn là chiếc biker jacket gắn với phong thái bụi bặm, áo da trong diện mạo tailored vừa khẳng định tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của nhịp sống đô thị. Đây không chỉ là xu hướng nhất thời, mà phản ánh tư duy tiêu dùng mới: coi trọng sự linh hoạt, bền vững và giá trị đầu tư lâu dài trong từng món đồ.

Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 8.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 9.

Váy, áo da cắt may chuẩn xác, mang phom dáng cổ điển hoặc hiện đại cùng kỹ thuật xử lý cao cấp mang đến vẻ sang trọng tinh tế cho các nữ tín đồ trong không gian công sở hoặc thậm chí có thể là những lựa chọn mới mẻ cho các sự kiện văn phòng, đảm bảo vừa giữ nét thanh lịch vừa khẳng định cá tính

ẢNH: FERRAGAMO, BOTTEGA VENETA

Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 10.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 11.
Mẫu váy, áo da đẹp cho các tín đồ thu đông 2025- Ảnh 12.

Giữa muôn vàn xu hướng thoáng qua, váy, áo da vẫn giữ vững vị thế biểu tượng, phù hợp với cả nam lẫn nữ và luôn được định nghĩa lại bằng sự tinh tế, linh hoạt 

ẢNH: VERSACE, BOTTEGA VENETA, COACH


Áo da váy da xu hướng thu đông phong cách bụi bặm tailored leather

