  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
26/01/2026 12:00 GMT+7

Từng bị gắn với sự đơn điệu, màu xám đang được làm mới trong thời trang công sở nhờ cách xử lý ánh sáng, chất liệu và phụ kiện, trở thành nền tảng cho phong cách tinh tế, hiện đại và linh hoạt.

Không cần đến những gam màu nổi bật, trên các sàn diễn thu đông mùa thời trang 2026 và thời trang công sở đương đại cho thấy màu xám đang được khai thác đúng cách, mở ra nhiều không gian sáng tạo, vừa giữ được tính chuẩn mực, vừa thể hiện rõ cá tính người mặc.

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 1.

Áo khoác xám ấm pha nâu với âm hưởng be rõ nét, tạo cảm giác mềm, ấm và cổ điển. Khi phối quần xám đậm, phụ kiện đen, sắc xám trở nên cân bằng, tinh tế, giàu cảm xúc

ẢNH: OFFICINE GENERALE

Khi gam màu xám được 'làm ấm': ranh giới mềm giữa xám, be và nâu

Trong thời trang công sở hiện đại, khái niệm xám không còn bị giới hạn trong những sắc độ lạnh và cứng. Khi được "làm ấm", màu xám dịch chuyển nhẹ về phía be hoặc nâu, tạo nên các gam trung tính mới như greige hay taupe (xám be vàng nâu nhạt) - những sắc màu nằm giữa xám và nâu, vừa đủ chững chạc nhưng không khô khan.

Sự thay đổi này đến từ hai yếu tố chính: ánh sáng và chất liệu. Dưới ánh đèn trắng lạnh, xám dễ hiện rõ sắc lạnh và cảm giác nghiêm nghị. Ngược lại, trong ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng vàng dịu, các sắc xám pha be, xám ngả nâu hay taupe trở nên mềm mại, có chiều sâu và gần gũi hơn với làn da.

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 2.
Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 3.

Các thiết kế sử dụng chất liệu dạ wool kẻ ca rô tông xám ấm pha nâu, kết hợp layering vàng mù tạt, tạo nên tổng thể công sở hiện đại trên nền tinh thần tailoring cổ điển - ấm áp, lịch lãm và giàu chiều sâu thị giác, đúng xu hướng thu đông

ẢNH: KENZO

Bên cạnh ánh sáng, chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc "làm ấm" gam màu. Xám hoặc greige trên len dệt nổi, tweed, wool pha silk hay cashmere luôn mang cảm giác ấm áp và sang trọng hơn so với bề mặt vải trơn phẳng. Chính cấu trúc sợi và độ phản xạ ánh sáng của chất liệu đã làm mờ ranh giới giữa xám - be - nâu, tạo nên một bảng màu trung tính linh hoạt.

Khi kết hợp nhiều texture trong cùng một tổng thể như áo vest taupe phối chân váy xám ngả nâu, hay blazer greige đi cùng lụa - trang phục vẫn giữ tinh thần tối giản nhưng không đơn điệu. Lúc này, xám được "làm ấm" không còn là gam nền lạnh lẽo, mà trở thành lớp màu trung tính tinh tế, phù hợp với nhịp sống công sở đương đại và gu thẩm mỹ trưởng thành.

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 4.

Nằm trọn trong lõi xám ấm, thiết kế thanh lịch mang chuẩn sắc xám với âm hưởng nâu nhẹ giúp gam màu giữ được độ trầm dịu, ấm thị giác. Khi đặt cạnh trắng ngà bộ trang phục có một kiểu xám ấm áp lý tưởng để phong cách công sở của các nàng tỏa sáng mà không khô cứng

ẢNH: OFFICINE GENERALE

Chìa khóa giúp trang phục xám thoát khỏi đơn điệu

Nếu ánh sáng và chất liệu tạo nên cảm xúc nền, thì phụ kiện hoặc các điểm nhấn tinh tế như cúc hoặc các đường cut out... chính là yếu tố hoàn thiện cá tính cho trang phục xám. Với gam màu trầm, phụ kiện và các điểm nhấn không cần cầu kỳ nhưng phải đúng điểm rơi. Một chiếc thắt lưng da nâu, túi xách nhỏ phù hợp với tông màu, giày mũi nhọn hoặc trang sức tối giản tông vàng champagne có thể ngay lập tức tạo điểm nhấn mà không phá vỡ sự chuyên nghiệp.

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 5.
Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 6.
Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút- Ảnh 7.

Sự dịch chuyển của xám sang sắc ấm, qua các tông sắc kết hợp với sự tính toán của tác động ánh sáng và chất liệu giúp gam màu công sở thoát vẻ khô cứng, trở nên mềm mại, có chiều sâu và mang lại cảm giác mới mẻ, hiện đại

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Màu xám Công sở Thời trang công sở màu trung tính xám chì

Bài viết khác

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Áo khoác, quần Jeans UNIQLO có gì đặc biệt mà Duy Khánh và dàn KOL mê tít?

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Quần jeans và thắt lưng: bản phối bụi bặm cho phong cách cá tính

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Áo cổ cao phối cùng váy hai dây tạo nét tinh tế cho ngày giao mùa

Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Khi sự tối giản tạo vẻ ngoài sang trọng, tôn lên phong cách cổ điển

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top