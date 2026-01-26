Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút

Không cần đến những gam màu nổi bật, trên các sàn diễn thu đông mùa thời trang 2026 và thời trang công sở đương đại cho thấy màu xám đang được khai thác đúng cách, mở ra nhiều không gian sáng tạo, vừa giữ được tính chuẩn mực, vừa thể hiện rõ cá tính người mặc.



Áo khoác xám ấm pha nâu với âm hưởng be rõ nét, tạo cảm giác mềm, ấm và cổ điển. Khi phối quần xám đậm, phụ kiện đen, sắc xám trở nên cân bằng, tinh tế, giàu cảm xúc ẢNH: OFFICINE GENERALE

Khi gam màu xám được 'làm ấm': ranh giới mềm giữa xám, be và nâu

Trong thời trang công sở hiện đại, khái niệm xám không còn bị giới hạn trong những sắc độ lạnh và cứng. Khi được "làm ấm", màu xám dịch chuyển nhẹ về phía be hoặc nâu, tạo nên các gam trung tính mới như greige hay taupe (xám be vàng nâu nhạt) - những sắc màu nằm giữa xám và nâu, vừa đủ chững chạc nhưng không khô khan.

Sự thay đổi này đến từ hai yếu tố chính: ánh sáng và chất liệu. Dưới ánh đèn trắng lạnh, xám dễ hiện rõ sắc lạnh và cảm giác nghiêm nghị. Ngược lại, trong ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng vàng dịu, các sắc xám pha be, xám ngả nâu hay taupe trở nên mềm mại, có chiều sâu và gần gũi hơn với làn da.

Các thiết kế sử dụng chất liệu dạ wool kẻ ca rô tông xám ấm pha nâu, kết hợp layering vàng mù tạt, tạo nên tổng thể công sở hiện đại trên nền tinh thần tailoring cổ điển - ấm áp, lịch lãm và giàu chiều sâu thị giác, đúng xu hướng thu đông ẢNH: KENZO

Bên cạnh ánh sáng, chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc "làm ấm" gam màu. Xám hoặc greige trên len dệt nổi, tweed, wool pha silk hay cashmere luôn mang cảm giác ấm áp và sang trọng hơn so với bề mặt vải trơn phẳng. Chính cấu trúc sợi và độ phản xạ ánh sáng của chất liệu đã làm mờ ranh giới giữa xám - be - nâu, tạo nên một bảng màu trung tính linh hoạt.

Khi kết hợp nhiều texture trong cùng một tổng thể như áo vest taupe phối chân váy xám ngả nâu, hay blazer greige đi cùng lụa - trang phục vẫn giữ tinh thần tối giản nhưng không đơn điệu. Lúc này, xám được "làm ấm" không còn là gam nền lạnh lẽo, mà trở thành lớp màu trung tính tinh tế, phù hợp với nhịp sống công sở đương đại và gu thẩm mỹ trưởng thành.

Nằm trọn trong lõi xám ấm, thiết kế thanh lịch mang chuẩn sắc xám với âm hưởng nâu nhẹ giúp gam màu giữ được độ trầm dịu, ấm thị giác. Khi đặt cạnh trắng ngà bộ trang phục có một kiểu xám ấm áp lý tưởng để phong cách công sở của các nàng tỏa sáng mà không khô cứng ẢNH: OFFICINE GENERALE

Chìa khóa giúp trang phục xám thoát khỏi đơn điệu

Nếu ánh sáng và chất liệu tạo nên cảm xúc nền, thì phụ kiện hoặc các điểm nhấn tinh tế như cúc hoặc các đường cut out... chính là yếu tố hoàn thiện cá tính cho trang phục xám. Với gam màu trầm, phụ kiện và các điểm nhấn không cần cầu kỳ nhưng phải đúng điểm rơi. Một chiếc thắt lưng da nâu, túi xách nhỏ phù hợp với tông màu, giày mũi nhọn hoặc trang sức tối giản tông vàng champagne có thể ngay lập tức tạo điểm nhấn mà không phá vỡ sự chuyên nghiệp.