Mê mẩn những bản phối tôn dáng cùng quần shorts trắng

Từ bản phối ren nữ tính đến phong cách tối giản, năng động, quần shorts trắng luôn có cách làm mới diện mạo qua những lựa chọn áo, giày và phụ kiện tinh tế.
Chia sẻ bài viết
Từ những thiết kế vải thô đứng phom, quần shorts cạp cao đến kiểu quần viền ren, xếp ly mềm mại, mỗi lựa chọn đều mang đến một sắc thái thời trang riêng.
Không chỉ gắn liền với phong cách nghỉ dưỡng, quần shorts trắng còn có thể trở thành một phần của những bản phối thanh lịch khi kết hợp cùng blazer dáng ngắn, áo cổ tròn hoặc áo tank top tối giản.
Khác biệt với các thiết kế trơn, quần màu trắng kem này nổi bật nhờ bề mặt họa tiết ren hoa kết hợp lớp lót trong kín đáo. Dáng ống rộng ngắn có phần gấu viền ren tỉ mỉ, làm tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của quần shorts trắng là khả năng kết hợp với nhiều gam màu khác nhau. Không chỉ xuất hiện trong những bản phối trơn màu hoặc đơn sắc, quần shorts trắng còn dễ dàng kết hợp với áo họa tiết như ca rô, hoa nhí, kẻ sọc...