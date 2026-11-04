Mê mẩn những bản phối tôn dáng cùng quần shorts trắng

Từ những thiết kế vải thô đứng phom, quần shorts cạp cao đến kiểu quần viền ren, xếp ly mềm mại, mỗi lựa chọn đều mang đến một sắc thái thời trang riêng.

Quần shorts trắng phối cùng áo ren xuyên thấu nhiều tầng tạo nên bản phối nhẹ nhàng. Những chi tiết bèo nhún, ren hoa và phom áo rộng giúp trang phục thêm thoải mái và có điểm nhấn ẢNH: @VEOSBYKHANH

Với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, quần shorts trắng cạp cao là lựa chọn đáng cân nhắc. Khi kết hợp cùng áo hai dây, tạo sự cân đối giữa nét chỉn chu và vẻ phóng khoáng ẢNH: @VEOSBYKHANH

Không chỉ gắn liền với phong cách nghỉ dưỡng, quần shorts trắng còn có thể trở thành một phần của những bản phối thanh lịch khi kết hợp cùng blazer dáng ngắn, áo cổ tròn hoặc áo tank top tối giản.

Những chiếc blazer có phom đứng, độ dài vừa chạm hông hoặc ngắn hơn sẽ giúp tạo tỷ lệ cân đối với quần shorts. Nàng có thể chọn áo khoác đồng bộ màu trắng, kem hoặc beige để tạo nên bản phối monochrome nhẹ nhàng ẢNH: @VEOSKHANH

Với những ngày muốn tạo điểm nhấn cá tính hơn, nàng có thể thay blazer bằng áo khoác bomber màu beige hoặc cardigan dáng ngắn ẢNH: @KIMEEHOUSE

Phối nhiều lớp trang phục đi cùng nhau như áo thun, áo khoác dạ cùng quần shorts là lựa chọn được ưu ái trong những mùa thu hơi se lạnh ẢNH: @KIMEEHOUSE

Khác biệt với các thiết kế trơn, quần màu trắng kem này nổi bật nhờ bề mặt họa tiết ren hoa kết hợp lớp lót trong kín đáo. Dáng ống rộng ngắn có phần gấu viền ren tỉ mỉ, làm tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể.

Để tăng sự thú vị cho trang phục, nàng có thể khoác thêm một chiếc sơ mi mỏng bên ngoài áo hai dây. Sơ mi linen, cotton hoặc voan nhẹ vừa giúp bản phối có thêm lớp lang, vừa tạo cảm giác thoải mái khi hoạt động ngoài trời ẢNH: @CAZIBRAND

Một trong những ưu điểm lớn nhất của quần shorts trắng là khả năng kết hợp với nhiều gam màu khác nhau. Không chỉ xuất hiện trong những bản phối trơn màu hoặc đơn sắc, quần shorts trắng còn dễ dàng kết hợp với áo họa tiết như ca rô, hoa nhí, kẻ sọc...

Chuyến dã ngoại thêm nổi bật với sự kết hợp của áo hai dây cổ yếm họa tiết ca rô đen trắng và quần shorts trắng trơn, tạo sự tương phản thị giác tuyệt đối giữa gam đen và trắng

ẢNH: @KOOKYHOUSE