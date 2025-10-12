  • An Giang
Thời trang 24/7

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
12/10/2025 14:00 GMT+7

Không chỉ gợi nhớ vẻ đẹp cổ điển, quần ống loe còn mang đến cho nàng phong thái tự tin và thời thượng ở mọi nơi xuất hiện. Một khi đã thử, nàng sẽ khó lòng rời xa sức hút mềm mại và khả năng tôn dáng đầy tinh tế của thiết kế này.

Có những món đồ tưởng chừng chỉ là xu hướng thoáng qua, nhưng quần ống loe lại chứng minh điều ngược lại khi càng mặc càng mê. Với phom dáng ôm nhẹ ở phần hông và loe dần từ gối xuống, thiết kế này giúp nàng tôn trọn đường cong và mang đến vẻ thanh thoát, cuốn hút khó cưỡng. Không quá phô trương nhưng vẫn nổi bật, quần ống loe dần trở thành lựa chọn yêu thích của những cô nàng hiện đại yêu sự tự do và phong cách thời thượng.

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 1.

Không cần quá cầu kỳ để tạo dấu ấn, chỉ một chiếc quần ống loe cũng đủ giúp nàng khẳng định phong cách riêng

ẢNH: @BUIKHANHLINH02

Chất liệu denim xanh cổ điển kết hợp với phom dáng cạp cao mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa phóng khoáng, gợi tinh thần thời trang của những thập niên trước nhưng vẫn hợp xu hướng hiện đại. Khi nàng phối cùng áo sơ mi tối giản và giày sneakers, vẻ tự tin và gu thẩm mỹ tinh tế sẽ được tôn lên trọn vẹn, khiến nàng muốn diện quần ống loe mãi không rời.

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 2.

Với phom dáng ôm sát phần hông và loe nhẹ từ đầu gối xuống, chiếc quần jeans ống loe chiếm trọn cảm tình của các tín đồ thời trang nhờ khả năng khoe khéo đường cong mà vẫn giữ được nét thanh thoát, phóng khoáng

ẢNH: @PICHVOTEYY

Tông denim xanh nhạt cùng hiệu ứng wash nhẹ tạo nên vẻ cổ điển pha lẫn hiện đại, khiến chiếc quần này dễ dàng chinh phục mọi phong cách. Khi được phối cùng áo quây và bốt mũi nhọn, quần jeans ống loe không chỉ tôn dáng mà còn khẳng định gu thẩm mỹ tự tin, cuốn hút của nàng.

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 3.

Nàng làm mới phong cách bằng chút hoài niệm Y2K, kết hợp khéo léo giữa nét cổ điển và hiện đại đầy cuốn hút. Quần jeans ống loe trở thành điểm nhấn thể hiện rõ tinh thần phóng khoáng và cá tính của nàng

ẢNH: @BECCCA

Thiết kế ôm vừa phần đùi rồi loe nhẹ từ đầu gối giúp cân đối tỷ lệ cơ thể và tạo hiệu ứng đôi chân dài hơn. Gam denim xanh trơn giản dị càng tôn lên vẻ thanh lịch, dễ phối cùng nhiều trang phục khác nhau. 

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 4.
Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 5.

Nàng yêu thích nét cổ điển pha hiện đại hẳn sẽ mê mẩn kiểu quần jeans ống loe thiết kế ôm nhẹ phần hông, loe dần từ đầu gối xuống tạo hiệu ứng đôi chân dài và cân đối

ẢNH: @BECCCA

Màu denim xanh phai nhẹ cùng đường may nổi hai bên ống quần làm tăng chiều sâu, mang lại vẻ phóng khoáng mà vẫn thanh lịch. Khi kết hợp cùng áo khoác dáng ngắn và bốt cao gót, nàng dễ dàng tỏa sáng với phong cách vừa hiện đại vừa đậm chất retro.

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 6.

Nếu yêu thích sự phá cách chắc chắn nàng sẽ bị cuốn hút bởi thiết kế quần ống loe độc đáo mang hơi hướng deconstructed, với sự giao thoa đầy táo bạo giữa nét cổ điển và hiện đại. Chi tiết phần shorts ôm sát nối liền với ống quần loe bằng dây đai kim loại tạo nên cấu trúc lạ mắt, vừa tôn dáng, vừa khơi gợi cảm giác phóng khoáng và nổi loạn

ẢNH: @ANDA_ANUNTA

Màu denim đen hoặc xanh mang lại hiệu ứng mạnh mẽ, giúp nàng khẳng định cá tính mà vẫn giữ được nét thời thượng. Sự kết hợp giữa kiểu dáng ống loe cổ điển và tinh thần streetwear đương đại khiến mẫu quần này trở thành điểm nhấn đắt giá trong mọi bản phối, biến nàng thành tâm điểm của phong cách đầy năng lượng và tự do.

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 7.

Chỉ cần một ánh nhìn, chiếc quần ống loe họa tiết hình học đã đủ khiến nàng muốn thử ngay để cảm nhận sức hút riêng biệt

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Những vòng tròn đen trắng xen kẽ cùng đường sọc đỏ mảnh dọc theo ống quần tạo nên điểm nhấn đầy cá tính, mang tinh thần hiện đại pha chút nổi loạn. Thiết kế cạp cao, ôm sát phần đùi rồi loe dần từ gối giúp tôn dáng, khiến đôi chân trông dài và cân đối hơn. Vẻ cổ điển được làm mới khéo léo qua chi tiết và phom dáng giúp chiếc quần trở thành món đồ chủ đạo cho nàng yêu thích phong cách streetwear phóng khoáng, thời thượng mà vẫn giữ nét tinh tế riêng.

Một lần thử quần ống loe, nàng sẽ muốn mặc mãi- Ảnh 8.

Quần ống loe không chỉ là xu hướng thời trang được hồi sinh mà còn thể hiện trọn vẹn tinh thần của nàng hiện đại, tự tin và biết cách làm mới bản thân

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Mỗi bước chân trong chiếc quần ống loe đều toát lên nét phóng khoáng, kiêu kỳ mà không cần gắng gượng. Một khi đã thử, nàng sẽ nhận ra đây không chỉ là món đồ tôn dáng mà còn là điểm nhấn giúp phong cách trở nên cuốn hút và khác biệt hơn bao giờ hết.

