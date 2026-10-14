Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc

Từng bị xem là món đồ nội y gò bó chỉ xuất hiện trong những bức họa hoàng gia hay sàn diễn xa hoa, áo corset ngày nay đã trở lại ngoạn mục với diện mạo đa sắc đầy tính ứng dụng.
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Áo corset khi kết hợp cùng bảng màu sáng nhẹ nhàng như xanh bạc hà, trắng kem hay đen - trắng kinh điển luôn là bản tuyên ngôn tuyệt đối cho nét nữ tính lãng mạn. Cấu trúc siết eo khi đi cùng những tà váy xòe bồng bềnh tạo nên tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, giúp các cô gái trở nên nổi bật tựa những nàng tiểu thư bước ra từ khu vườn cổ tích.
Vì áo corset đã siết chặt phần thân trên và tạo điểm nhấn ở vòng eo, hãy kết hợp cùng những món đồ có độ phồng hoặc suông rộng ở thân dưới như chân váy xòe tầng, váy chữ A hay quần ống suông cạp trễ để tạo hiệu ứng đồng hồ cát hoàn hảo.
Bản phối giữa áo corset và chân váy ngắn (mini skirt) luôn là công thức hoàn hảo để "kéo dài chân" và tạo tỷ lệ cơ thể đồng hồ cát rõ rệt nhất. Sự kết hợp này mang lại cảm giác năng động, giúp phái đẹp khoe trọn đôi chân thon gọn.