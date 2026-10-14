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Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/10/2026 20:00 GMT+7

Từng bị xem là món đồ nội y gò bó chỉ xuất hiện trong những bức họa hoàng gia hay sàn diễn xa hoa, áo corset ngày nay đã trở lại ngoạn mục với diện mạo đa sắc đầy tính ứng dụng.

Áo corset khi kết hợp cùng bảng màu sáng nhẹ nhàng như xanh bạc hà, trắng kem hay đen - trắng kinh điển luôn là bản tuyên ngôn tuyệt đối cho nét nữ tính lãng mạn. Cấu trúc siết eo khi đi cùng những tà váy xòe bồng bềnh tạo nên tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, giúp các cô gái trở nên nổi bật tựa những nàng tiểu thư bước ra từ khu vườn cổ tích.

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 1.

Một buổi dã ngoại thêm phần thi vị khi bạn chọn chiếc áo corset cúp ngực đan dây màu xanh bạc hà nhạt in hoa chìm, phối ren viền ngực tinh tế

ẢNH: @SISSY.NATION

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 2.

Chiếc áo corset hai dây thắt nơ màu đen tuyền siết chặt vòng eo khi đi cùng chân váy ngắn xếp tầng bèo nhún màu trắng ngà mang lại vẻ đẹp vừa đài các, vừa quyến rũ

ẢNH: @SISSY.NATION

Vì áo corset đã siết chặt phần thân trên và tạo điểm nhấn ở vòng eo, hãy kết hợp cùng những món đồ có độ phồng hoặc suông rộng ở thân dưới như chân váy xòe tầng, váy chữ A hay quần ống suông cạp trễ để tạo hiệu ứng đồng hồ cát hoàn hảo. 

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 3.

Rời xa hình ảnh tiểu thư dịu dàng, áo corset khi bước ra đường phố lại kết hợp cực kỳ ăn ý với quần ống rộng, chất liệu denim hay các tông màu sáng

ẢNH: @_LINH.OWII

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 4.

Quy tắc "bù trừ" giữa phần thân trên ôm sát khoe eo thon và phần thân dưới rộng của quần cạp trễ chính là công thức vàng giúp các quý cô thành thị ghi trọn điểm cá tính

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 5.

Khi mặc corset cúp ngực hoặc hai dây, phần cổ và vai trần sẽ là điểm sáng. Hãy tạo điểm nhấn bằng bông tai nhỏ hoặc túi xách ánh kim để hoàn thiện vẻ ngoài bắt mắt

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bản phối giữa áo corset và chân váy ngắn (mini skirt) luôn là công thức hoàn hảo để "kéo dài chân" và tạo tỷ lệ cơ thể đồng hồ cát rõ rệt nhất. Sự kết hợp này mang lại cảm giác năng động, giúp phái đẹp khoe trọn đôi chân thon gọn.

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 6.

Xu hướng phối đồ đồng màu từ đầu đến chân luôn là bảo chứng cho một vẻ ngoài thời thượng, áp dụng công thức này cho bản phối giữa áo corset và chân váy ngắn, ranh giới giữa nét nữ tính và sự cá tính được xóa nhòa

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Muôn kiểu biến tấu với áo corset đa sắc- Ảnh 7.

Chân váy có phần vạt váy xòe bồng bềnh bung nở tự nhiên đối lập hoàn hảo với thân áo siết eo nhỏ nhắn, vừa giấu nhẹm nhược điểm hông đùi vừa tôn đôi chân thon gọn

ẢNH: @SISSY.NATION

 

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