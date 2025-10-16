  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam

Thùy Dung P
Thùy Dung P
16/10/2025 07:15 GMT+7

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera đảm nhận vị trí vedette cho bộ sưu tập 'Lunar Fracture' của nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh trong show thời trang 'The Art Of Harmony' tổ chức tối 15.10 tại TP.HCM.

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera đánh dấu màn trình diễn vedette đầu tiên tại Việt Nam khi sải bước catwalk cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Thúy Ngân, Lê Âu Ngân Anh, Hà Nhi, Trương Quỳnh Anh.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 1.

Marian Rivera là người trình diễn kết màn cho bộ sưu tập tập Xuân Hè 2026 'Lunar Fracture' của hai NTK Trà Linh, Việt Trinh và Hacchic Couture

ẢNH: NTKCC

Lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trăng vỡ vụn – một phép ẩn dụ cho quá trình chuyển hóa và tái sinh nội tâm của người phụ nữ, Lunar Fracture mở ra khái niệm về sự hài hòa trong đối lập, nơi ánh sáng và bóng tối, mạnh mẽ và mong manh cùng song hành. BST với hơn 60 thiết kế váy cưới mang đậm dấu ấn couture – nơi mỗi chiếc váy trở thành biểu tượng của sự tinh tế, thuần khiết và lấp lánh ánh trăng.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 2.
'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 3.

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập được chia thành hai chương riêng biệt nhưng hòa quyện đầy cảm xúc. Mở đầu là Hacchic Blush: The Earth Chapter – chương kể về vẻ đẹp tự nhiên và sức sống rạng rỡ của người phụ nữ trong hình hài thuần khiết nhất. Tiếp nối là Hacchic Couture: ‘he Moon Chapter’– nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, khắc họa vẻ đẹp nội lực và hành trình tìm lại bản ngã của người phụ nữ giữa vũ trụ mênh mông.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 4.

Vẻ đẹp tự nhiên và sức sống rạng rỡ của người phụ nữ được chuyển tải qua ngôn ngữ thời trang của The Earth Chapter

ẢNH: NTKCC

Các thiết kế trong bộ sưu tập được chế tác từ các chất liệu cao cấp như: organza, duchess satin, metallic mesh, silk tulle và sequin fabric cao cấp, kết hợp cùng hand-beaded crystal, mirror sequins và feather applique được đính kết thủ công tỉ mỉ bởi những nghệ nhân của Hacchic Couture.

Kỹ thuật dựng phom 3D, draping tự do, pleating và layering nhiều tầng giúp từng chuyển động của váy phản chiếu ánh sáng dịu dàng như ánh trăng. Hiệu ứng mirror-reflective coating và họa tiết moonlight embroidery motif tái hiện vẻ lung linh của bầu trời đêm, khiến mỗi chiếc váy trở thành một “mảnh trăng” riêng biệt, vừa mong manh vừa kiêu hãnh.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 5.
'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 6.

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập gửi gắm thông điệp về sự tĩnh lặng giữa nhịp sống vội vã — rằng giữa những ngày bận rộn, mong ai cũng có thể đôi lần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, để thấy những vì sao vẫn lấp lánh, nhắc ta về những ước mơ thuần khiết và khát vọng sâu thẳm trong tim.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 7.
'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 8.

Hacchic Blush với first face là ca sĩ Hà Nhi và vedette là diễn viên Trương Quỳnh Anh 

ẢNH: NTKCC

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 9.

Lê Âu Ngân Anh trình diễn mẫu thiết kế có phần áo khoác lớn bồng bềnh trải dài kết hợp phần váy đuôi cá thêu tay tinh xảo

ẢNH: NTKCC

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 10.

Diễn viên Thúy Ngân được NTK tin tưởng chọn trình diễn mở màn. Thiết kế hở vai làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng nhưng vẫn đầy cuốn hút cho nàng dâu hiện đại

ẢNH: NTKCC

Điểm đặc biệt ở thiết kế do Thúy Ngân trình diễn là cấu trúc "2 trong 1", tùng váy có thể tháo rời giúp người mặc dễ dàng biến hóa giữa hai phong cách – kiêu sa, lộng lẫy khi sải bước cùng lớp tùng bồng bềnh và tinh giản, quyến rũ với dáng đuôi cá ôm trọn đường cong. 

Trang phục có phần corset tay dài bằng ren đính ngọc trai tinh xảo điểm xuyết các hạt pha lê, chi tiết nơ 3D tạo hình thủ công mang lại nét nữ tính tinh tế. Tất cả hòa quyện cùng lớp voan mỏng nhẹ phủ ngoài như một làn sương mờ ôm lấy từng đường nét, khiến tổng thể thiết kế vừa mang hơi thở cổ điển, vừa toát lên tinh thần hiện đại.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 11.

Từng sải bước, từng ánh nhìn của Marian Rivera đều toát lên thần thái nhẹ nhàng mà kiêu sa, tựa một bản giao hưởng của vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ ngọt ngào

ẢNH: NTKCC

NTK cho biết trang phục của Marian Rivera được 10 nghệ nhân hoàn thiện trong vòng 6 tháng. Cô diện mẫu váy cưới làm từ chất liệu cao cấp như Silk Mikado và ren nhập khẩu thượng hạng để tạo nên kết cấu vừa mềm mại vừa có độ đứng phom sang trọng. Trên nền vải ren là họa tiết hoa linh lan và hoa sơn mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế. Phần chân váy được chế tác từ ren dệt theo công nghệ mới, với những mảnh ren Chantilly đan xen cùng hoa 3D trải đều khắp tùng váy - tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, tựa khu vườn nở rộ dưới ánh sáng.

Trang phục này cũng có thể tháo rời phần tùng váy, giúp người đẹp Philippine dễ dàng biến hóa giữa hai diện mạo: lộng lẫy, quyền quý khi sải bước trong lớp tùng bồng bềnh; và tinh giản, quyến rũ khi khoe trọn những đường cong mềm mại của dáng váy đuôi cá.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 12.

NTK Việt Trinh, Thúy Ngân, Marian Rivera, NTK Trà Linh trong màn chào kết bộ sưu tập Lunar Fracture

ẢNH: NTKCC

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam- Ảnh 13.

Không gian show diễn được thiết kế như một buổi tiệc cưới lộng lẫy, sang trọng với sân khấu nằm ở trung tâm cùng sàn catwalk dài. BST Lunar Fracture thể hiện dấu ấn thương hiệu trong năm thứ 12 thành lập

ẢNH: NTKCC

Marian Rivera Lunar Fracture NTK Trà Linh NTK Việt Trinh Thúy Ngân

Bài viết khác

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam

Hoàng Thùy dát vàng, hóa nữ thần tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Hoàng Thùy dát vàng, hóa nữ thần tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Chân dung quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa

Chân dung quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa

Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu

Lộ diện top 3 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2025?

Lộ diện top 3 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2025?

Gen Z tái hiện ký ức tuổi thơ bằng concept Trung thu vừa truyền thống, vừa hiện đại

Gen Z tái hiện ký ức tuổi thơ bằng concept Trung thu vừa truyền thống, vừa hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top