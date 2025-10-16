'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam

Mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera đánh dấu màn trình diễn vedette đầu tiên tại Việt Nam khi sải bước catwalk cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Thúy Ngân, Lê Âu Ngân Anh, Hà Nhi, Trương Quỳnh Anh.

Marian Rivera là người trình diễn kết màn cho bộ sưu tập tập Xuân Hè 2026 'Lunar Fracture' của hai NTK Trà Linh, Việt Trinh và Hacchic Couture ẢNH: NTKCC

Lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trăng vỡ vụn – một phép ẩn dụ cho quá trình chuyển hóa và tái sinh nội tâm của người phụ nữ, Lunar Fracture mở ra khái niệm về sự hài hòa trong đối lập, nơi ánh sáng và bóng tối, mạnh mẽ và mong manh cùng song hành. BST với hơn 60 thiết kế váy cưới mang đậm dấu ấn couture – nơi mỗi chiếc váy trở thành biểu tượng của sự tinh tế, thuần khiết và lấp lánh ánh trăng.

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập được chia thành hai chương riêng biệt nhưng hòa quyện đầy cảm xúc. Mở đầu là Hacchic Blush: The Earth Chapter – chương kể về vẻ đẹp tự nhiên và sức sống rạng rỡ của người phụ nữ trong hình hài thuần khiết nhất. Tiếp nối là Hacchic Couture: ‘he Moon Chapter’– nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, khắc họa vẻ đẹp nội lực và hành trình tìm lại bản ngã của người phụ nữ giữa vũ trụ mênh mông.

Vẻ đẹp tự nhiên và sức sống rạng rỡ của người phụ nữ được chuyển tải qua ngôn ngữ thời trang của The Earth Chapter ẢNH: NTKCC

Các thiết kế trong bộ sưu tập được chế tác từ các chất liệu cao cấp như: organza, duchess satin, metallic mesh, silk tulle và sequin fabric cao cấp, kết hợp cùng hand-beaded crystal, mirror sequins và feather applique được đính kết thủ công tỉ mỉ bởi những nghệ nhân của Hacchic Couture.

Kỹ thuật dựng phom 3D, draping tự do, pleating và layering nhiều tầng giúp từng chuyển động của váy phản chiếu ánh sáng dịu dàng như ánh trăng. Hiệu ứng mirror-reflective coating và họa tiết moonlight embroidery motif tái hiện vẻ lung linh của bầu trời đêm, khiến mỗi chiếc váy trở thành một “mảnh trăng” riêng biệt, vừa mong manh vừa kiêu hãnh.

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập gửi gắm thông điệp về sự tĩnh lặng giữa nhịp sống vội vã — rằng giữa những ngày bận rộn, mong ai cũng có thể đôi lần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, để thấy những vì sao vẫn lấp lánh, nhắc ta về những ước mơ thuần khiết và khát vọng sâu thẳm trong tim.

Hacchic Blush với first face là ca sĩ Hà Nhi và vedette là diễn viên Trương Quỳnh Anh ẢNH: NTKCC

Lê Âu Ngân Anh trình diễn mẫu thiết kế có phần áo khoác lớn bồng bềnh trải dài kết hợp phần váy đuôi cá thêu tay tinh xảo ẢNH: NTKCC

Diễn viên Thúy Ngân được NTK tin tưởng chọn trình diễn mở màn. Thiết kế hở vai làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng nhưng vẫn đầy cuốn hút cho nàng dâu hiện đại ẢNH: NTKCC

Điểm đặc biệt ở thiết kế do Thúy Ngân trình diễn là cấu trúc "2 trong 1", tùng váy có thể tháo rời giúp người mặc dễ dàng biến hóa giữa hai phong cách – kiêu sa, lộng lẫy khi sải bước cùng lớp tùng bồng bềnh và tinh giản, quyến rũ với dáng đuôi cá ôm trọn đường cong.

Trang phục có phần corset tay dài bằng ren đính ngọc trai tinh xảo điểm xuyết các hạt pha lê, chi tiết nơ 3D tạo hình thủ công mang lại nét nữ tính tinh tế. Tất cả hòa quyện cùng lớp voan mỏng nhẹ phủ ngoài như một làn sương mờ ôm lấy từng đường nét, khiến tổng thể thiết kế vừa mang hơi thở cổ điển, vừa toát lên tinh thần hiện đại.

Từng sải bước, từng ánh nhìn của Marian Rivera đều toát lên thần thái nhẹ nhàng mà kiêu sa, tựa một bản giao hưởng của vẻ đẹp thanh thoát và quyến rũ ngọt ngào

ẢNH: NTKCC

NTK cho biết trang phục của Marian Rivera được 10 nghệ nhân hoàn thiện trong vòng 6 tháng. Cô diện mẫu váy cưới làm từ chất liệu cao cấp như Silk Mikado và ren nhập khẩu thượng hạng để tạo nên kết cấu vừa mềm mại vừa có độ đứng phom sang trọng. Trên nền vải ren là họa tiết hoa linh lan và hoa sơn mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế. Phần chân váy được chế tác từ ren dệt theo công nghệ mới, với những mảnh ren Chantilly đan xen cùng hoa 3D trải đều khắp tùng váy - tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, tựa khu vườn nở rộ dưới ánh sáng.

Trang phục này cũng có thể tháo rời phần tùng váy, giúp người đẹp Philippine dễ dàng biến hóa giữa hai diện mạo: lộng lẫy, quyền quý khi sải bước trong lớp tùng bồng bềnh; và tinh giản, quyến rũ khi khoe trọn những đường cong mềm mại của dáng váy đuôi cá.

NTK Việt Trinh, Thúy Ngân, Marian Rivera, NTK Trà Linh trong màn chào kết bộ sưu tập Lunar Fracture

ẢNH: NTKCC