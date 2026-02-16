Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Băng đô đỏ đang trở thành phụ kiện ‘đắt giá’ được nhiều bạn gái lựa chọn để hoàn thiện diện mạo ngày tết.
Bên cạnh áo dài, váy hoa hay những bộ cánh thanh lịch, băng đô đỏ đang được nhiều bạn gái lựa chọn trong dịp tết. Sắc đỏ vốn gắn với không khí đầu năm, kết hợp cùng chất liệu nhung mang lại cảm giác ấm áp và trang nhã, đồng thời dễ phối với nhiều kiểu trang phục.
Ở những buổi gặp gỡ đầu năm hoặc tiệc nhỏ thân mật, băng đô trơn còn là “trợ thủ” lý tưởng khi đi cùng áo yếm hoặc áo dáng quây. Với áo yếm cách tân, một chiếc băng đô đỏ mỏng trở thành sự liên kết màu sắc hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.
Băng đô với thiết kế bản to dành cho những ai muốn khẳng định cá tính mà vẫn giữ được nét trang nhã truyền thống. Thiết kế bản lớn không chỉ cố định tóc mà còn giúp cho gương mặt thêm phần tươi tắn. Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và băng đô bản to mở ra hình ảnh vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Trên nền áo dài thướt tha, sắc đỏ trầm của băng đô đóng vai trò như một điểm neo thị giác, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người đối diện.
Không cần thay đổi quá nhiều trong cách phối đồ, một chiếc băng đô đỏ cũng đủ giúp mái tóc vào nếp và làm gương mặt sáng hơn. Chiếc băng đô còn trở thành phụ kiện nhỏ dễ dàng ứng dụng để phù hợp với nhiều phong cách trong dịp đầu năm.