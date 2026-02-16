  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/02/2026 14:00 GMT+7

Băng đô đỏ đang trở thành phụ kiện ‘đắt giá’ được nhiều bạn gái lựa chọn để hoàn thiện diện mạo ngày tết.

Bên cạnh áo dài, váy hoa hay những bộ cánh thanh lịch, băng đô đỏ đang được nhiều bạn gái lựa chọn trong dịp tết. Sắc đỏ vốn gắn với không khí đầu năm, kết hợp cùng chất liệu nhung mang lại cảm giác ấm áp và trang nhã, đồng thời dễ phối với nhiều kiểu trang phục.

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 1.

Nếu theo đuổi tinh thần nữ tính, một chiếc băng đô đỏ với hình nơ chính là lựa chọn cho một năm mới may mắn. Chỉ cần phối cùng một chiếc váy xòe cùng tông băng đô là đã dễ dàng mang đến hình ảnh nàng xuân ngọt ngào

ẢNH: @_MCHESE_

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 2.

Song hành cùng váy đỏ trễ vai tay phồng, chiếc băng đô nơ lúc này lại mang đến tinh thần hiện đại, phù hợp với những đêm tiệc xuân

ẢNH: @_MCHESE_

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 3.

Với những cô gái yêu thích sự tinh giản, băng đô trơn màu là lựa chọn linh hoạt và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Thiết kế không họa tiết, không chi tiết cầu kỳ giúp phụ kiện này dễ dàng kết hợp từ váy ngắn trẻ trung đến các thiết kế áo dài mang hơi thở cổ điển. Khi đặt cạnh váy đỏ với thiết kế xếp tầng dễ dàng hoàn thiện diện mạo tươi tắn để đi chúc tết những ngày đầu năm

ẢNH: @DALLA.SAIGON

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 4.

Khi kết hợp với tà áo dài truyền thống, chiếc băng đô đỏ trở thành trợ thủ giúp nâng tầm khí chất sang trọng

ẢNH: @NGUYENLENGOCTHAO297

Ở những buổi gặp gỡ đầu năm hoặc tiệc nhỏ thân mật, băng đô trơn còn là “trợ thủ” lý tưởng khi đi cùng áo yếm hoặc áo dáng quây. Với áo yếm cách tân, một chiếc băng đô đỏ mỏng trở thành sự liên kết màu sắc hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 5.

Phụ kiện đỏ kết hợp áo yếm hồng pastel và túi quai ngọc trai tạo sự liên kết màu sắc hài hòa

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 6.

Khi kết hợp cùng áo quây chất liệu lụa hoặc satin, băng đô đỏ giúp giữ mái tóc gọn gàng cho những ngày đầu năm mới

ẢNH: @YUCHERRYSTORE

Băng đô với thiết kế bản to dành cho những ai muốn khẳng định cá tính mà vẫn giữ được nét trang nhã truyền thống. Thiết kế bản lớn không chỉ cố định tóc mà còn giúp cho gương mặt thêm phần tươi tắn. Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và băng đô bản to mở ra hình ảnh vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Trên nền áo dài thướt tha, sắc đỏ trầm của băng đô đóng vai trò như một điểm neo thị giác, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người đối diện.

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 7.

Áo dài truyền thống với họa tiết bướm sinh động, chỉ cần thêm một băng đô bản to cùng tông váy dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn ngày tết

ẢNH: @MAISON.HAVU

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ- Ảnh 8.

Áo dài cách tân phối tay trắng với chiếc băng đô đỏ tông rượu vang tạo điểm nhấn màu sắc, cân bằng hài hòa giữa sự kết hợp đỏ - trắng

ẢNH: @ROSEEINWHITE

Không cần thay đổi quá nhiều trong cách phối đồ, một chiếc băng đô đỏ cũng đủ giúp mái tóc vào nếp và làm gương mặt sáng hơn. Chiếc băng đô còn trở thành phụ kiện nhỏ dễ dàng ứng dụng để phù hợp với nhiều phong cách trong dịp đầu năm.

băng đô băng đô đỏ Phụ kiện trang phục Tết du xuân Áo dài

Bài viết khác

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top