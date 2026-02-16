Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Bên cạnh áo dài, váy hoa hay những bộ cánh thanh lịch, băng đô đỏ đang được nhiều bạn gái lựa chọn trong dịp tết. Sắc đỏ vốn gắn với không khí đầu năm, kết hợp cùng chất liệu nhung mang lại cảm giác ấm áp và trang nhã, đồng thời dễ phối với nhiều kiểu trang phục.

Nếu theo đuổi tinh thần nữ tính, một chiếc băng đô đỏ với hình nơ chính là lựa chọn cho một năm mới may mắn. Chỉ cần phối cùng một chiếc váy xòe cùng tông băng đô là đã dễ dàng mang đến hình ảnh nàng xuân ngọt ngào ẢNH: @_MCHESE_

Song hành cùng váy đỏ trễ vai tay phồng, chiếc băng đô nơ lúc này lại mang đến tinh thần hiện đại, phù hợp với những đêm tiệc xuân ẢNH: @_MCHESE_

Với những cô gái yêu thích sự tinh giản, băng đô trơn màu là lựa chọn linh hoạt và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Thiết kế không họa tiết, không chi tiết cầu kỳ giúp phụ kiện này dễ dàng kết hợp từ váy ngắn trẻ trung đến các thiết kế áo dài mang hơi thở cổ điển. Khi đặt cạnh váy đỏ với thiết kế xếp tầng dễ dàng hoàn thiện diện mạo tươi tắn để đi chúc tết những ngày đầu năm ẢNH: @DALLA.SAIGON

Khi kết hợp với tà áo dài truyền thống, chiếc băng đô đỏ trở thành trợ thủ giúp nâng tầm khí chất sang trọng ẢNH: @NGUYENLENGOCTHAO297

Ở những buổi gặp gỡ đầu năm hoặc tiệc nhỏ thân mật, băng đô trơn còn là “trợ thủ” lý tưởng khi đi cùng áo yếm hoặc áo dáng quây. Với áo yếm cách tân, một chiếc băng đô đỏ mỏng trở thành sự liên kết màu sắc hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Phụ kiện đỏ kết hợp áo yếm hồng pastel và túi quai ngọc trai tạo sự liên kết màu sắc hài hòa ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Khi kết hợp cùng áo quây chất liệu lụa hoặc satin, băng đô đỏ giúp giữ mái tóc gọn gàng cho những ngày đầu năm mới ẢNH: @YUCHERRYSTORE

Băng đô với thiết kế bản to dành cho những ai muốn khẳng định cá tính mà vẫn giữ được nét trang nhã truyền thống. Thiết kế bản lớn không chỉ cố định tóc mà còn giúp cho gương mặt thêm phần tươi tắn. Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và băng đô bản to mở ra hình ảnh vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Trên nền áo dài thướt tha, sắc đỏ trầm của băng đô đóng vai trò như một điểm neo thị giác, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người đối diện.

Áo dài truyền thống với họa tiết bướm sinh động, chỉ cần thêm một băng đô bản to cùng tông váy dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn ngày tết ẢNH: @MAISON.HAVU

Áo dài cách tân phối tay trắng với chiếc băng đô đỏ tông rượu vang tạo điểm nhấn màu sắc, cân bằng hài hòa giữa sự kết hợp đỏ - trắng ẢNH: @ROSEEINWHITE

Không cần thay đổi quá nhiều trong cách phối đồ, một chiếc băng đô đỏ cũng đủ giúp mái tóc vào nếp và làm gương mặt sáng hơn. Chiếc băng đô còn trở thành phụ kiện nhỏ dễ dàng ứng dụng để phù hợp với nhiều phong cách trong dịp đầu năm.