Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Nếu bạn đang tìm kiếm một làn gió mới cho phong cách ‘nàng thơ’ của mình, hãy thử lên đồ với trang phục cổ yếm.
Nét đẹp gợi cảm, thướt tha với váy cổ yếm
Thanh lịch và nữ tính với áo cổ yếm và chân váy
Bộ trang phục mang lại vẻ ngoài cực kì trẻ trung và gợi cảm. Chiếc áo có phần cổ yếm buộc dây, cùng với họa tiết chấm bi và khoét ngực sâu vô cùng cuốn hút. Kết hợp cùng chân váy ngắn có phần cạp bản to giúp bộ trang phục thêm nổi bật.
Áo cổ yếm và quần jeans năng động
Kết hợp áo cổ yếm in họa tiết chấm bi phối cùng chiếc quần jeans ống rộng mang lại vẻ ngoài phóng khoáng khi xuống phố.
Trẻ trung với áo cổ yếm và quần ống rộng
Trang phục cổ yếm không chỉ là biểu tượng của sự quyến rũ, nữ tính mà còn là những món đồ thời trang vô cùng linh hoạt. Chính sự đa năng này đã giúp trang phục cổ yếm luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của các tín đồ thời trang và trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi hoàn cảnh.