Thời trang 24/7

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/09/2025 12:00 GMT+7

Nếu bạn đang tìm kiếm một làn gió mới cho phong cách ‘nàng thơ’ của mình, hãy thử lên đồ với trang phục cổ yếm.

Nét đẹp gợi cảm, thướt tha với váy cổ yếm

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 1.

Váy cổ yếm họa tiết chấm bi nổi bật với phần thân trên được xếp nếp tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp mềm mại của vóc dáng. Phần chiết eo kết hợp với phần chân váy xòe nhẹ, mang lại vẻ ngoài gợi cảm cho bộ trang phục

ẢNH: @WYN.ANH

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 2.

Chiếc váy ngắn cổ yếm màu trắng với chất liệu ren, thêu hoa tinh xảo. Thiết kế cổ chữ V sâu và phần chân váy bồng bềnh giúp nàng vừa duyên dáng vừa vô cùng quyến rũ. Chiếc váy này mang đến vẻ ngoài lý tưởng cho các buổi tiệc hoặc sự kiện quan trọng

ẢNH: @_SUNDEYY

Thanh lịch và nữ tính với áo cổ yếm và chân váy

Bộ trang phục mang lại vẻ ngoài cực kì trẻ trung và gợi cảm. Chiếc áo có phần cổ yếm buộc dây, cùng với họa tiết chấm bi và khoét ngực sâu vô cùng cuốn hút. Kết hợp cùng chân váy ngắn có phần cạp bản to giúp bộ trang phục thêm nổi bật. 

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 3.

Họa tiết chấm bi đồng nhất tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa và đáng yêu

ẢNH: @LYPHAM.2001

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 4.

Áo cổ yếm màu hồng pastel với thiết kế suông nhẹ kết hợp cùng chân váy xòe màu trắng tinh khôi, tạo nên một tổng thể thanh lịch. Cổ yếm khoe trọn bờ vai thon gọn, giúp người mặc trông duyên dáng hơn

ẢNH: @PRADIES.SG

Áo cổ yếm và quần jeans năng động

Kết hợp áo cổ yếm in họa tiết chấm bi phối cùng chiếc quần jeans ống rộng mang lại vẻ ngoài phóng khoáng khi xuống phố. 

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 5.

Bộ trang phục là sự tương phản mạnh mẽ giữa vẻ gợi cảm của áo yếm cổ điển và nét bụi bặm của quần jeans hiện đại, tạo nên sự đối lập vô cùng ấn tượng

ẢNH: @AIVY.1110

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 6.

Áo cổ yếm màu trắng thiết kế nhún bèo phối cùng quần jeans ống rộng màu xanh nhạt tạo nên vẻ ngoài cá tính. Phối thêm một chiếc mũ lưỡi trai và túi xách màu trung tính để mang lại vẻ hài hòa cho tổng thể

ẢNH: @PRADIES.SG

Trẻ trung với áo cổ yếm và quần ống rộng

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 7.

Áo cổ yếm nhún bèo sắc đen với thiết kế phần tà xòe nhẹ đơn giản nhưng vô cùng nổi bật. Chiếc áo được kết hợp cùng chiếc quần ống rộng màu trắng tạo nên sự tương phản màu sắc ấn tượng, đơn giản mà vẫn nổi bật

ẢNH: @IM._.MINHHUE

Nâng tầm khí chất ‘nàng thơ’ với trang phục cổ yếm- Ảnh 8.

Áo cổ yếm màu trắng kem có thiết kế suông nhẹ, kết hợp cùng quần ống rộng màu đen cổ điển giúp tạo nên phong cách tối giản nhưng không kém phần thanh lịch. Đây là sự kết hợp mang đến vẻ ngoài cổ điển và phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau

ẢNH: @YOONJI.STUDIO

Trang phục cổ yếm không chỉ là biểu tượng của sự quyến rũ, nữ tính mà còn là những món đồ thời trang vô cùng linh hoạt. Chính sự đa năng này đã giúp trang phục cổ yếm luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của các tín đồ thời trang và trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi hoàn cảnh.

cổ yếm trang phục cổ yếm váy cổ yếm Áo cổ yếm Nữ tính

