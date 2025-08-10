Nâng tầm khí chất với bốt da cổ cao cá tính

Bốt da cổ cao vốn đã là biểu tượng của phong cách tự tin và mạnh mẽ, nhưng khi kết hợp với những ý tưởng thiết kế mới, chúng trở thành điểm nhấn thời trang không thể thay thế. Từ bốt mũi nhọn bóng bẩy mang hơi thở cổ điển,cho đến bốt da lì dáng ôm cổ chân, mỗi kiểu đều mang đến một câu chuyện phong cách riêng. Mùa này, bảng màu trải dài từ đen huyền bí, nâu trầm ấm cho tới trắng sữa thời thượng, giúp nàng dễ dàng biến hóa phong cách từ cá tính bụi bặm đến sang chảnh thanh lịch.
Bốt da dáng thụng
Bốt da dáng thụng khẽ tôn lên vẻ phóng khoáng, để nàng tự do bước đi giữa phố thị. Han So Hee đã lựa chọn bốt da tông đen với phom rộng giúp cô nàng tôn lên nét cá tính riêng.
Cô nàng lựa chọn đôi bốt có phần cổ chữ V mang đậm tinh thần phóng khoáng. Để hoàn thiện tổng thể, nữ diễn viên lựa chọn kết hợp cùng chiếc áo cổ yếm cách điệu và quần shorts khoe trọn đôi chân dài thon gọn.
Bốt da màu trắng
Bốt da màu trắng mang đến nét tinh khôi để nàng tỏa sáng đầy cuốn hút. Hương Giang khéo léo lựa chọn đôi bốt da cao cổ ôm sát chân giúp cô nàng toát lên thần thái sang trọng. Đôi bốt điểm nhấn với đầu mũi giày nhọn cùng phần khóa kéo giấu phía sau giúp cô nàng mang hơi hướng của tinh thần hiện đại.
Bốt da đen trơn
Vẻ sắc sảo được khắc họa trọn vẹn qua đôi bốt da đen trơn, giúp nàng tự tin nổi bật ở mọi nơi xuất hiện. Jisoo (BlackPink) lựa chọn đôi bốt da đen trơn với điểm nhấn là phần dây buộc cá tính.
Bốt da thể thao
Sự năng động hòa quyện cùng nét cá tính hiện đại trong đôi bốt da thể thao. Lisa (BlackPink) lựa chọn đôi bốt da cổ cao dáng thể thao, giao hòa với hai tông màu chủ đạo là đen và đỏ để đốt cháy sân khấu.
Khép lại hành trình phong cách bằng sự tự tin rực cháy, bốt da cổ cao giúp nàng để lại dấu ấn khó quên trong mọi ánh nhìn.