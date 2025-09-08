Nét chấm phá ngọt ngào cho nàng với trang phục bèo nhún

Với chi tiết bèo nhún, mỗi bộ trang phục trong tủ đồ của bạn sẽ trở nên sống động và duyên dáng hơn.

Váy bèo nhún tôn lên vẻ ngọt ngào

Chiếc đầm trắng không tay gây ấn tượng với chi tiết bèo nhún tinh tế ở phần ngực, tạo điểm nhấn duyên dáng ẢNH: JM DRESS DESIGN

Phần chân váy xếp tầng bèo nhún vừa tôn dáng, vừa khiến nàng trông ngọt ngào như nàng thơ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phom váy xòe nhẹ nhàng và bèo nhún mềm mại khiến người mặc trở nên nổi bật.

Chiếc đầm sở hữu gam hồng phấn dịu dàng là lựa chọn chân ái cho những ai yêu thích nét “bánh bèo”, họa tiết chấm bi tạo nên vẻ ngoài trẻ trung ẢNH: @BAOTHY.TRAN

Những đường bèo nhún điểm xuyết ở ngực và tay áo, chân váy xếp tầng giúp các cô gái mặc chúng trở nên nổi bật hơn.

Thanh lịch với chiếc đầm trắng tựa như mây bồng bềnh, thiết kế bèo tầng rủ nhẹ tạo nên hiệu ứng bắt mắt ẢNH: @JUNVU95

Thiết kế hai dây tinh gọn làm nổi bật bờ vai thon, sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi và chi tiết bèo nhún mềm mại khiến nàng vô cùng tỏa sáng.

Áo bèo nhún tạo nét điệu đà khi phối cùng quần

Áo trắng gây ấn tượng với những đường bèo nhún dọc thân trước xếp lớp tạo nên chiều sâu ẢNH: BB STORES

Càng nhẹ nhàng hơn khi là chất liệu voan trắng ở tay áo giúp người mặc trông sang trọng. Khi phối cùng quần âu tối màu, chiếc áo trở thành điểm nhấn cân bằng hoàn hảo giữa sự thanh lịch và nét điệu đà khó cưỡng.

Áo vàng nhạt nổi bật với nhiều tầng bèo nhún xếp lớp thành công thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Thiết kế áo trễ vai tôn lên bờ vai, khi kết hợp cùng quần suông rộng và chi tiết phụ kiện nổi bật, tổng thể trang phục toát lên phong cách đầy mới mẻ.

Chân váy bèo nhún giúp nàng tự tin sải bước

Chiếc chân váy trắng dáng ngắn với những tầng bèo nhún xếp lớp mang lại hiệu ứng uyển chuyển theo từng chuyển động trong mỗi bước đi ẢNH: @THE C.I.U

Thiết kế này giúp khoe trọn đôi chân thanh thoát, tạo cảm giác năng động khi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần.

Chân váy trắng xếp tầng bèo nhún bồng xòe với phần vải mỏng nhẹ cùng độ xếp nếp vừa mềm mại, vừa phá cách phối với áo hai dây ôm sát giúp nàng khoe trọn vẻ cá tính mà vẫn giữ được nét duyên dáng ẢNH: @LAMINEE.99

Thu hút mọi ánh nhìn trên phố với chân váy bèo nhún gam xám than hiện đại ẢNH: @LAMINEE.99

Từng tầng bèo nhún được viền ren trắng khéo léo phối cùng áo trễ vai trắng vô cùng cuốn hút, thiết kế giúp nàng khoe trọn đôi chân thon gọn, đồng thời khẳng định phong cách trẻ trung và cá tính.