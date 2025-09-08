Nét chấm phá ngọt ngào cho nàng với trang phục bèo nhún

Với chi tiết bèo nhún, mỗi bộ trang phục trong tủ đồ của bạn sẽ trở nên sống động và duyên dáng hơn.
Váy bèo nhún tôn lên vẻ ngọt ngào
Phần chân váy xếp tầng bèo nhún vừa tôn dáng, vừa khiến nàng trông ngọt ngào như nàng thơ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phom váy xòe nhẹ nhàng và bèo nhún mềm mại khiến người mặc trở nên nổi bật.
Những đường bèo nhún điểm xuyết ở ngực và tay áo, chân váy xếp tầng giúp các cô gái mặc chúng trở nên nổi bật hơn.
Thiết kế hai dây tinh gọn làm nổi bật bờ vai thon, sự kết hợp giữa sắc trắng tinh khôi và chi tiết bèo nhún mềm mại khiến nàng vô cùng tỏa sáng.
Áo bèo nhún tạo nét điệu đà khi phối cùng quần
Càng nhẹ nhàng hơn khi là chất liệu voan trắng ở tay áo giúp người mặc trông sang trọng. Khi phối cùng quần âu tối màu, chiếc áo trở thành điểm nhấn cân bằng hoàn hảo giữa sự thanh lịch và nét điệu đà khó cưỡng.
Thiết kế áo trễ vai tôn lên bờ vai, khi kết hợp cùng quần suông rộng và chi tiết phụ kiện nổi bật, tổng thể trang phục toát lên phong cách đầy mới mẻ.
Chân váy bèo nhún giúp nàng tự tin sải bước
Thiết kế này giúp khoe trọn đôi chân thanh thoát, tạo cảm giác năng động khi dạo phố hoặc hẹn hò cuối tuần.
Từng tầng bèo nhún được viền ren trắng khéo léo phối cùng áo trễ vai trắng vô cùng cuốn hút, thiết kế giúp nàng khoe trọn đôi chân thon gọn, đồng thời khẳng định phong cách trẻ trung và cá tính.