Thời trang 24/7

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/10/2025 10:00 GMT+7

Phong cách vintage chinh phục tín đồ thời trang nhờ vẻ đẹp cổ điển pha nét lãng mạn. Sự hòa quyện giữa chi tiết xưa cũ và tinh thần hiện đại tạo dấu ấn riêng.

Phong cách vintage tôn lên vẻ đẹp độc đáo, giúp người mặc tự tin khẳng định "chất" riêng và tỏa sáng trong bất kỳ không gian nào.

Phong cách vintage gợi nét lãng mạn qua áo sơ mi tay bồng

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 1.

Một trong những món đồ không thể thiếu khi nói đến tinh thần vintage chính là áo sơ mi tay bồng

ẢNH: CALIE

Thiết kế này gợi nhớ về hình ảnh quý cô thanh lịch của thập niên trước, nay được biến tấu để phù hợp với nhịp sống hiện đại. Áo sơ mi trắng kem chất liệu đũi, nhấn nhá bằng cổ sen bèo nhún và tay áo bồng kết hợp này với chân váy chữ A cùng tông màu tạo nên tổng thể hài hòa.

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 2.

Áo sơ mi màu trung tính mang đậm hơi thở của phong cách vintage

ẢNH: CALIE

Thiết kế tay áo bồng và điểm xuyết nơ duyên dáng ở ống tay tăng điểm ấn tượng cho món đồ. Khi phối với chân váy chữ A đen, tỏa sức hút không thể rời mắt.

Áo len gile mang dấu ấn hoài niệm trong phong cách vintage 

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 3.

Sự kết hợp áo sơ mi kem với áo len gile dệt kim mang đến vẻ đẹp cổ điển, mềm mại chuẩn “chất” vintage

ẢNH: @TWENTY.FIVE

Áo len kẻ sọc nâu đất - trắng kem gợi cảm giác ấm áp, chi tiết nơ ở cổ áo sơ mi tạo nét thanh lịch, phối cùng chân váy xếp ly kem toát lên sự nữ tính.

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 4.

Áo len gile màu đen có viền trắng quanh cổ chữ V và gấu áo tạo điểm nhấn nổi bật

ẢNH: LAMER

Khi phối cùng áo thun trắng, chân váy jean dáng dài màu xanh nhạt và giày lười đế thô, set đồ trở nên độc đáo, đúng chuẩn phong cách vintage mà nàng đang theo đuổi.

Đầm sơ mi với vẻ đẹp thanh lịch 

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 5.

Nếu muốn tìm đến một lựa chọn vừa nữ tính vừa tiện dụng, đầm sơ mi chính là câu trả lời hoàn hảo

ẢNH: EVA DE EVA

Đầm sơ mi trắng với họa tiết chấm bi nhỏ xinh gợi vẻ đẹp vừa cổ điển vừa lãng mạn. Dáng suông dài với eo bo chun tinh tế, tôn vòng eo thon, thêm đôi xăng đan quai mảnh và túi cói tôn vẻ mong manh của người mặc.

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 6.

Đầm sơ mi màu be thanh nhã là sự giao thoa giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại

ẢNH: CARDINA

Thiết kế cổ sơ mi, hàng cúc dọc và túi ngực điểm thêm thắt lưng đồng màu, tạo hiệu ứng tôn dáng nhẹ nhàng.

Quần ống loe tái hiện khí chất phóng khoáng  

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 7.

Quần ống loe là một trong những biểu tượng thời trang kinh điển của thập niên 70, mang trong mình tinh thần phóng khoáng và cá tính

ẢNH: @DOHA.HHVN

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn quần ống loe có dáng cạp cao, điểm nhấn độc đáo là chi tiết xẻ tà tinh tế dọc ống quần. Khi phối cùng áo len cổ lọ trắng kem, trang phục trở nên thanh lịch nhưng vẫn đậm dấu ấn cổ điển.

Nét đẹp hoài cổ bất biến với phong cách vintage- Ảnh 8.

Với thiết kế cạp cao và ống quần loe rộng, chiếc quần màu nâu đất đã tái hiện vẻ đẹp cổ điển đầy lãng mạn của thập niên 70. Khi được phối cùng áo thun đơn giản, tổng thể trang phục trở nên thanh lịch và tôn dáng

ẢNH: SIXDO


 

VINTAGE phong cách vintage cổ điển Nữ tính Áo sơ mi

