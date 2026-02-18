  • An Giang
Thời trang 24/7

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/02/2026 14:00 GMT+7

Áo bà ba chưa bao giờ là 'quá truyền thống' để không thể nổi bật. Chỉ cần biến tấu nhẹ nhàng, người mặc hoàn toàn có thể tạo nên phong thái riêng - mộc mạc mà sang trọng trong những ngày đầu năm.

Áo bà ba không còn gói gọn trong hình ảnh quen thuộc nơi miền sông nước mà dần được làm mới bằng những thiết kế cách tân giúp người mặc vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa tỏa sáng theo cách rất riêng trong những ngày du xuân rực rỡ.

Mùa xuân luôn là thời điểm lý tưởng để những gam màu dịu nhẹ lên ngôi, trang phục áo bà ba vải gấm với sắc vàng cốm mang nét quyền quý. Thiết kế áo bà ba cổ tròn, tay dài và chiết eo mềm mại giúp tôn lên đường cong mà vẫn giữ nguyên sự nền nã truyền thống. Khi phối cùng quần ống rộng lụa đồng màu thoải mái di chuyển cho những ngày dạo phố ngày xuân.

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 1.

Áo bà ba gấm vàng cốm kết hợp quần lụa xanh cốm tạo hiệu ứng tone sur tone hài hòa. Ánh bóng nhẹ của chất liệu nổi bật dưới nắng, đủ ấn tượng cho ngày du xuân

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Sự kết hợp giữa tông xanh lá đậm và phom áo bà ba rộng rãi phù hợp với sự tươi mới của mùa xuân. Áo bà ba dáng suông thoải mái, hàng cúc chạy dọc thân áo mang đến vẻ mộc mạc của miền sông nước. Sự xuất hiện của kiềng bạc - một phụ kiện mang tính biểu tượng của vẻ đẹp người phụ nữ miền Tây.

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 2.

Kiềng bạc cổ điển kết hợp cùng bộ bà ba xanh lá đậm mộc mạc, phù hợp đi lễ chùa ngày tết

ẢNH: @PHUONGMYCHI

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 3.

Áo bà ba sắc xanh ngọc nhạt mang một vẻ đẹp thanh thoát. Dáng áo suông nhấn eo nhẹ kết hợp tay dài thoải mái. Quần ống rộng đồng màu tạo cảm giác liền mạch, một điểm nhấn thú vị chính là việc phối cùng túi xách họa tiết xanh - trắng, giúp tạo điểm nhấn mà không phá vỡ tinh thần mộc mạc của trang phục

ẢNH: @CHAICHANH

Khi áo bà ba được biến tấu bằng những chi tiết mềm mại như tay loe, vẻ đẹp truyền thống bỗng trở nên mới mẻ hơn. Du xuân với áo bà ba xanh ngọc lam tay loe dáng rộng thoải mái, để không làm mờ nhạt trang phục, phụ kiện được chọn đều theo hướng tối giản tinh tế: túi cầm tay màu be giúp tiết chế sắc xanh, còn kính đen cổ điển tạo điểm nhấn cá tính rất hợp xu hướng. 

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 4.

Sự hài hòa giữa hiện đại và truyền thống giúp tổng thể tỏa sáng trong cả những bối cảnh du xuân tự nhiên lẫn những buổi gặp mặt trang trọng

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 5.

Túi cầm tay màu be nhã nhặn và kính đen hiện đại tạo nét cá tính cho bộ trang phục áo bà ba truyền thống thêm phần độc đáo

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Sắc hồng phấn luôn mang đến cảm giác dịu lại cho thị giác, rất phù hợp với không khí mùa xuân. Khi áp dụng lên những chiếc áo bà ba, gam pastel này trở nên mềm mại hơn nhờ chất liệu bóng nhẹ tạo hiệu ứng óng ả khi cử động. Dáng áo suông nhẹ đơn giản nhưng tôn lên sự trong trẻo, kéo theo sự mềm mại của quần ống rộng đồng màu. Chỉ cần thêm một chiếc băng đô hồng nhạt giúp giữ tóc gọn gàng và tăng nét nữ tính truyền thống của người phụ nữ.

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 6.

Vừa tôn lên nét dịu dàng, vừa giữ được văn hóa Việt qua bộ trang phục áo bà ba sắc hồng, rất hợp không khí mùa xuân

ẢNH: @CHANCHAN.0411

Hiện đại hơn với thiết kế bà ba cách tân trên nền vải gấm cổ điển, tông xanh ngọc mang đến đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ chất truyền thống tinh tế. Dáng áo suông nhẹ và tay rộng tạo sự thoải mái, nút dây trước áo theo kiểu truyền thống là điểm nhấn nghệ thuật, tôn lên sự tinh tế của bộ trang phục. 

Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 7.
Nét duyên mộc mạc giữa sắc xuân với áo bà ba- Ảnh 8.

Phụ kiện như mấn đồng chất liệu giúp tôn gương mặt, trong khi quạt xếp đen tạo sự quyền lực

ẢNH: @NOSBYN_STUDIO

Du xuân trong những bộ bà ba tinh tế không chỉ là lựa chọn thời trang, mà còn là cách mỗi người gìn giữ và tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt theo một cách rất dịu dàng và đầy tự hào.

