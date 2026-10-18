Nghệ thuật phối màu đậm nhạt bứt phá khỏi 'vùng an toàn'

Kỹ thuật phối đồ này bắt đầu từ việc chọn một món đồ mang gam màu sáng nhẹ làm tâm điểm cho nửa thân trên hoặc dưới, sau đó dùng món đồ tông màu trầm còn lại để định hình vóc dáng. Việc đặt hai sắc độ trái ngược cạnh nhau giúp làm rõ các chi tiết cắt may của quần áo mà không cần thêm thắt quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Khi nắm vững nguyên tắc này, bạn có thể linh hoạt thay đổi giữa các chất liệu từ thun, voan đến kaki hay len dệt.

Mắt người luôn có xu hướng bị thu hút bởi những vùng màu sáng/nhạt trước tiên. Do đó, việc diện áo màu kem, be nhạt hay sắc độ pastel ở thân trên sẽ giúp gương mặt bừng sáng và hướng trọn sự chú ý vào phần ngực hay eo thon.

Khi kết hợp áo màu nhạt với quần hoặc chân váy màu đậm có họa tiết đi kèm, các gam màu tối sẽ phát huy tác dụng "thu nhỏ" khoảng không gian thị giác, giúp phần hông và đùi trông thon gọn hơn đáng kể ẢNH: @KOOKYHOUSE

Sự tương phản rõ nét giữa cạp quần hoặc chân váy tối màu và vạt áo sáng màu chính là đường ranh giới hoàn hảo giúp định hình vòng eo, tạo cảm giác tỷ lệ lưng ngắn - chân dài chuẩn mực.

Kính mát gọng tròn màu đen bổ sung một chi tiết tối màu cân bằng với quần. Bạn có thể kết hợp thêm một chiếc túi da màu đậm cùng đôi dép xỏ ngón cổ cao tông nâu be để tổng thể bộ đồ dạo phố thêm hài hòa và gọn gàng ẢNH: @KIMEEHOUSE

Điểm xuyết một chiếc vòng cổ bạc sợi mảnh ở cổ áo giúp phần thân trên bớt trống trải ẢNH: @KIMEEHOUSE

Bản phối ngập tràn hơi thở mùa thu với sự kết hợp giữa áo cardigan khoác ngoài tông xanh lá mạ và áo hai dây dây rút cùng tông, đi kèm chân váy xòe hoa nhí vàng - xanh pastel nhạt hơn mang tới tổng thể ngọt ngào và vô cùng nữ tính ẢNH: @KIMEEHOUSE

Chiếc áo len crop top tay dài cổ tròn phủ gam màu be nhạt với các đường dệt đan dây nổi chạy dọc thân áo, phối cùng quần ống suông giúp đôi chân thẳng tắp.

Hãy áp dụng triệt để công thức "sáng trên - tối dưới”, áo crop top màu kem hay be nhạt kết hợp cùng quần tối màu giúp cân bằng lại tỷ lệ thân hình ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nét thanh lịch thể hiện qua chiếc áo sát nách màu trắng kem nhạt với chi tiết bèo nhún quanh cổ cao và đính chiếc nơ nhỏ màu đen trước ngực. Đối lập hoàn toàn với độ sáng của áo là chân váy dệt ngắn màu đen ôm sát vòng 3 cùng đường cắt lệch tà ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Áo crop top quây ngực màu tím khói nhạt có dây rút phía trước, phối cùng quần dài ống rộng màu tím đậm bên dưới được may bằng vải rũ, tích hợp chi tiết buộc vạt ngẫu hứng bên hông. Đi từ gam tím khói sáng ở ngực xuống gam tím thẫm ở đôi chân giúp cơ thể trông cân đối và thon thả hơn.

Một chiếc túi xách da màu đen và đôi giày sneaker sẽ chốt lại bản phối theo hướng gọn gàng ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Việc áp dụng quy tắc phối màu đậm nhạt tương phản mang lại giải pháp mặc đẹp nhanh chóng mà không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng phức tạp. Chỉ cần chú ý chọn lựa độ sáng tối phù hợp với từng dáng người, bạn hoàn toàn có thể tự tin biến tấu các trang phục sẵn có trong tủ đồ.