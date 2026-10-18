Nghệ thuật phối màu đậm nhạt bứt phá khỏi 'vùng an toàn'

Kỹ thuật phối đồ này bắt đầu từ việc chọn một món đồ mang gam màu sáng nhẹ làm tâm điểm cho nửa thân trên hoặc dưới, sau đó dùng món đồ tông màu trầm còn lại để định hình vóc dáng. Việc đặt hai sắc độ trái ngược cạnh nhau giúp làm rõ các chi tiết cắt may của quần áo mà không cần thêm thắt quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Khi nắm vững nguyên tắc này, bạn có thể linh hoạt thay đổi giữa các chất liệu từ thun, voan đến kaki hay len dệt.
Mắt người luôn có xu hướng bị thu hút bởi những vùng màu sáng/nhạt trước tiên. Do đó, việc diện áo màu kem, be nhạt hay sắc độ pastel ở thân trên sẽ giúp gương mặt bừng sáng và hướng trọn sự chú ý vào phần ngực hay eo thon.
Sự tương phản rõ nét giữa cạp quần hoặc chân váy tối màu và vạt áo sáng màu chính là đường ranh giới hoàn hảo giúp định hình vòng eo, tạo cảm giác tỷ lệ lưng ngắn - chân dài chuẩn mực.
Chiếc áo len crop top tay dài cổ tròn phủ gam màu be nhạt với các đường dệt đan dây nổi chạy dọc thân áo, phối cùng quần ống suông giúp đôi chân thẳng tắp.
Áo crop top quây ngực màu tím khói nhạt có dây rút phía trước, phối cùng quần dài ống rộng màu tím đậm bên dưới được may bằng vải rũ, tích hợp chi tiết buộc vạt ngẫu hứng bên hông. Đi từ gam tím khói sáng ở ngực xuống gam tím thẫm ở đôi chân giúp cơ thể trông cân đối và thon thả hơn.
Việc áp dụng quy tắc phối màu đậm nhạt tương phản mang lại giải pháp mặc đẹp nhanh chóng mà không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng phức tạp. Chỉ cần chú ý chọn lựa độ sáng tối phù hợp với từng dáng người, bạn hoàn toàn có thể tự tin biến tấu các trang phục sẵn có trong tủ đồ.