  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Ngọt ngào và dễ thương với cardigan cho những ngày chớm thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/08/2025 10:00 GMT+7

Nếu mùa thu là một bản tình ca dịu dàng, thì cardigan chính là giai điệu mở đầu trong trẻo nhất.

Cardigan và váy hai dây cho những ngày dịu nắng

Nếu phải chọn một bộ đôi nhẹ nhàng nhưng đủ để ghi dấu cá tính thì cardigan và váy hai dây chính là câu trả lời ngọt ngào nhất cho những ngày đầu thu. Hong Hwayeo đã chọn diện lên cho mình một chiếc áo cardigan màu xanh lá dịu mắt, kết hợp cùng váy hai dây đen trơn tạo nên một tổng thể cân bằng. 

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 1.

Công thức này giúp nữ diễn viên dịu dàng như những ngày thu mới chớm nở

ẢNH: @PHZY

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 2.

Với những ngày nắng nhẹ, thì những chiếc váy hai dây dáng ngắn sẽ là chân ái

ẢNH: @HWANYWAYEON

Nàng có thể phối áo cardigan mỏng cùng váy hai dây họa tiết chấm bi năng động, đây sẽ là công thức mặc đẹp “an toàn” nhưng không hề nhàm chán, đặc biệt phù hợp cho những ngày nàng muốn ăn mặc thoải mái mà vẫn giữ trọn thần thái riêng.

Năng động cùng chiếc quần jeans

Seo Joo-hyun chọn cho mình quần jeans xanh nhạt cạp cao với phom dáng suông nhẹ, không chỉ giúp tôn đôi chân thon dài mà còn tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo và thanh thoát hơn. Kết hợp cùng chiếc cardigan xanh bạc hà cổ chữ V, tạo nên sự uyển chuyển và nhẹ nhàng cho tổng thể. 

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 3.

Sự kết hợp tạo nên màu sắc hài hòa, gợi cảm giác năng động, tươi mới mà vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng

ẢNH: @SEOJUHYUN_S

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 4.

Với Văn Mai Hương, cô lựa chọn quần jeans trắng ống suông vừa tôn dáng vừa mang lại cảm giác thanh lịch

ẢNH: @VMHUONG

Kết hợp cùng chiếc cardigan kẻ ngang màu be và đen dáng crop top, trang phục giúp khéo léo khoe vòng eo thon gọn và tạo đường nét cân đối cho cơ thể. Sự hòa quyện giữa sắc trắng tinh khôi của quần và gam màu trung tính của áo mang đến tổng thể hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật.

Cardigan và quần shorts - tối giản mà vẫn cuốn hút

Chỉ với hai món đồ tưởng chừng quen thuộc là cardigan và quần shorts, nàng đã tạo nên một công thức phối đồ vừa tối giản vừa cuốn hút. Cardigan mềm mại tôn lên nét thanh lịch và nữ tính, trong khi quần shorts giúp đôi chân thon dài trở thành điểm nhấn. 

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 5.

Sự kết hợp này mang lại tổng thể hài hòa, gọn gàng nhưng vẫn đủ nổi bật để gây ấn tượng ở bất kỳ đâu

ẢNH: @LYPHAM.2001

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 6.

Meichan chọn cho mình chiếc cardigan lửng màu vàng bơ ngọt ngào, khéo léo phối cùng áo hai dây trắng ôm sát và quần shorts xanh rêu năng động

ẢNH: @MEICHANNNNN

Sự kết hợp này khai thác tối đa ưu điểm của cardigan dáng lửng: tạo điểm nhấn ở phần eo, giúp tổng thể gọn gàng và tôn chiều cao. Trong khi đó, quần shorts mang lại sự thoải mái và nét trẻ trung.

Cardigan và áo sơ mi cùng chân váy

Không cần màu sắc nổi bật hay chi tiết phá cách, chính sự đơn giản được trau chuốt mới là thứ khiến nàng thu hút. 

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 7.

Một chiếc cardigan khoác ngoài sơ mi trắng, kết hợp cùng chân váy, công thức “nhẹ như không” nhưng luôn mang lại hiệu quả thẩm mỹ tối đa

ẢNH: @MCHESE_

Lên đồ nhỏ xinh với cardigan cho những ngày chớm thu - Ảnh 8.

Á hậu Phương Nga diện áo sơ mi trắng kết hợp cùng cardigan dệt kim xám, phối với chân váy xếp ly tạo nên một tổng thể thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thời tiết se lạnh

ẢNH: @PHUONGNGABUI_

Nhỏ gọn nhưng linh hoạt, cardigan là điểm nhấn lý tưởng cho những ngày chớm thu. Chỉ một chút khéo léo trong cách phối, bạn đã có thể tạo nên set đồ vừa năng động vừa cuốn hút.

cardigan Áo hai dây Chân váy Quần jeans công thức phối đồ

Bài viết khác

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top