Ngọt ngào và dễ thương với cardigan cho những ngày chớm thu

Cardigan và váy hai dây cho những ngày dịu nắng

Nếu phải chọn một bộ đôi nhẹ nhàng nhưng đủ để ghi dấu cá tính thì cardigan và váy hai dây chính là câu trả lời ngọt ngào nhất cho những ngày đầu thu. Hong Hwayeo đã chọn diện lên cho mình một chiếc áo cardigan màu xanh lá dịu mắt, kết hợp cùng váy hai dây đen trơn tạo nên một tổng thể cân bằng.



Công thức này giúp nữ diễn viên dịu dàng như những ngày thu mới chớm nở ẢNH: @PHZY

Với những ngày nắng nhẹ, thì những chiếc váy hai dây dáng ngắn sẽ là chân ái ẢNH: @HWANYWAYEON

Nàng có thể phối áo cardigan mỏng cùng váy hai dây họa tiết chấm bi năng động, đây sẽ là công thức mặc đẹp “an toàn” nhưng không hề nhàm chán, đặc biệt phù hợp cho những ngày nàng muốn ăn mặc thoải mái mà vẫn giữ trọn thần thái riêng.

Năng động cùng chiếc quần jeans

Seo Joo-hyun chọn cho mình quần jeans xanh nhạt cạp cao với phom dáng suông nhẹ, không chỉ giúp tôn đôi chân thon dài mà còn tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo và thanh thoát hơn. Kết hợp cùng chiếc cardigan xanh bạc hà cổ chữ V, tạo nên sự uyển chuyển và nhẹ nhàng cho tổng thể.



Sự kết hợp tạo nên màu sắc hài hòa, gợi cảm giác năng động, tươi mới mà vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng ẢNH: @SEOJUHYUN_S

Với Văn Mai Hương, cô lựa chọn quần jeans trắng ống suông vừa tôn dáng vừa mang lại cảm giác thanh lịch ẢNH: @VMHUONG

Kết hợp cùng chiếc cardigan kẻ ngang màu be và đen dáng crop top, trang phục giúp khéo léo khoe vòng eo thon gọn và tạo đường nét cân đối cho cơ thể. Sự hòa quyện giữa sắc trắng tinh khôi của quần và gam màu trung tính của áo mang đến tổng thể hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật.

Cardigan và quần shorts - tối giản mà vẫn cuốn hút

Chỉ với hai món đồ tưởng chừng quen thuộc là cardigan và quần shorts, nàng đã tạo nên một công thức phối đồ vừa tối giản vừa cuốn hút. Cardigan mềm mại tôn lên nét thanh lịch và nữ tính, trong khi quần shorts giúp đôi chân thon dài trở thành điểm nhấn.



Sự kết hợp này mang lại tổng thể hài hòa, gọn gàng nhưng vẫn đủ nổi bật để gây ấn tượng ở bất kỳ đâu ẢNH: @LYPHAM.2001

Meichan chọn cho mình chiếc cardigan lửng màu vàng bơ ngọt ngào, khéo léo phối cùng áo hai dây trắng ôm sát và quần shorts xanh rêu năng động ẢNH: @MEICHANNNNN

Sự kết hợp này khai thác tối đa ưu điểm của cardigan dáng lửng: tạo điểm nhấn ở phần eo, giúp tổng thể gọn gàng và tôn chiều cao. Trong khi đó, quần shorts mang lại sự thoải mái và nét trẻ trung.

Cardigan và áo sơ mi cùng chân váy

Không cần màu sắc nổi bật hay chi tiết phá cách, chính sự đơn giản được trau chuốt mới là thứ khiến nàng thu hút.

Một chiếc cardigan khoác ngoài sơ mi trắng, kết hợp cùng chân váy, công thức “nhẹ như không” nhưng luôn mang lại hiệu quả thẩm mỹ tối đa ẢNH: @MCHESE_

Á hậu Phương Nga diện áo sơ mi trắng kết hợp cùng cardigan dệt kim xám, phối với chân váy xếp ly tạo nên một tổng thể thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ngày thời tiết se lạnh ẢNH: @PHUONGNGABUI_

Nhỏ gọn nhưng linh hoạt, cardigan là điểm nhấn lý tưởng cho những ngày chớm thu. Chỉ một chút khéo léo trong cách phối, bạn đã có thể tạo nên set đồ vừa năng động vừa cuốn hút.

