Ngọt ngào và nữ tính với phong cách feminine

Phong cách feminine khơi gợi vẻ đẹp ngọt ngào, giúp nàng nổi bật mọi nơi với khí chất nữ tính đầy mê hoặc.

Ngọt ngào với đầm hoa cổ yếm

Đầm cổ yếm ôm sát với phần eo được chiết ly khéo léo giúp tôn vòng 2 thon gọn. Tà váy xòe dài chạm mắt cá chân, từng nếp váy bồng bềnh tạo cảm giác thướt tha mỗi khi di chuyển.

Chiếc váy cổ yếm họa tiết hoa là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khắc họa vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính mà không đánh mất sự tinh tế ẢNH: @LAMER

Chiếc đầm hoa cổ yếm dáng ngắn gây ấn tượng với họa tiết hoa vàng cam xen hồng trên nền sáng, vừa tươi tắn vừa lãng mạn. Thiết kế ôm sát eo, cổ khoét sâu gợi cảm, kết hợp cùng chân váy xòe nhẹ, tạo nên tổng thể đầy thu hút ẢNH: @IMDIUTHAO

Đầm dáng xòe khơi dậy nét trẻ trung đầy nữ tính

Chiếc đầm xòe dáng ngắn chất liệu lụa màu hồng pastel mang đến nét mềm mại và rạng rỡ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phần cổ yếm khoét sâu gợi cảm, chiết eo tinh tế trong khi phần chân váy xòe ngắn tạo nên sự bồng bềnh duyên dáng. Khi kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai, vẻ đẹp nữ tính ấy càng thêm sang trọng ẢNH: @BUNNI.YUCI

Thiều Bảo Trâm diện thiết kế đầm xòe gam màu kem trang nhã kết hợp cổ vuông tinh tế khoe khéo bờ vai thanh mảnh. Phối cùng xăng đan cao gót ánh bạc, tổng thể trang phục càng trở nên sang trọng, cuốn hút ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Áo peplum tôn eo, tôn dáng cho vẻ đẹp duyên dáng

Kiểu áo peplum ôm gọn phần eo rồi bung nhẹ nhàng tạo nên hiệu ứng tôn dáng, giúp vóc dáng của nàng thêm mảnh mai. Chỉ cần phối cùng chân váy đen và giày cao gót, chiếc áo đã đủ sức đưa vẻ đẹp nữ tính lên một tầm cao mới.

Áo peplum đỏ rực rỡ được cách điệu với thiết kế lệch vai độc đáo, điểm nhấn là chiếc nơ khổ lớn ngay trên ngực vừa mềm mại vừa sang trọng. Trong khi áo peplum trắng gây ấn tượng mạnh với thiết kế cổ vuông thanh lịch, hai bên vai điểm xuyết nơ nhỏ duyên dáng ẢNH: LEIKA

Áo trễ vai chạm đến đỉnh cao nét gợi cảm

Hương Giang lựa chọn áo trễ vai với thiết kế dáng suông nhẹ, điểm xuyết họa tiết nhỏ xinh. Phần tay áo phồng tạo độ bồng bềnh, tôn lên sự mềm mại cho nữ nghệ sĩ. Khi kết hợp cùng quần ống suông màu be nhã nhặn và giày mũi nhọn nơ bản lớn, bản phối mang lại sự thanh lịch nhưng vẫn giữ trọn nét quyến rũ ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Thiết kế áo trễ vai với phần cổ chữ V sâu, với họa tiết hoa nhí nhỏ xinh tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa gợi cảm. Những đường nhún dọc thân áo ôm gọn cơ thể, trong khi đó tay áo bồng nhẹ kết hợp cùng chân váy bí để cân bằng sự cá tính và nữ tính ẢNH: @LIZ_NGUYTHUYLINH

"Feminine style" không chỉ là một phong cách, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp nữ tính đầy cảm hứng. Từng chi tiết, từng đường cắt may đều được chăm chút để khắc họa trọn vẹn nét duyên dáng, giúp nàng tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

