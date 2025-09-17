Ngọt ngào và nữ tính với phong cách feminine

Giữa muôn vàn phong cách thời trang, feminine nổi lên như một làn gió mới, mang đến vẻ đẹp nữ tính mà không hề nhàm chán. Phong cách này tập trung vào sự tối giản, giúp bạn dễ dàng tạo nên những bản phối vừa thanh lịch, vừa lãng mạn. Đây chính là bí quyết để mọi cô gái tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình.
Phong cách feminine khơi gợi vẻ đẹp ngọt ngào, giúp nàng nổi bật mọi nơi với khí chất nữ tính đầy mê hoặc.
Ngọt ngào với đầm hoa cổ yếm
Đầm cổ yếm ôm sát với phần eo được chiết ly khéo léo giúp tôn vòng 2 thon gọn. Tà váy xòe dài chạm mắt cá chân, từng nếp váy bồng bềnh tạo cảm giác thướt tha mỗi khi di chuyển.
Đầm dáng xòe khơi dậy nét trẻ trung đầy nữ tính
Áo peplum tôn eo, tôn dáng cho vẻ đẹp duyên dáng
Kiểu áo peplum ôm gọn phần eo rồi bung nhẹ nhàng tạo nên hiệu ứng tôn dáng, giúp vóc dáng của nàng thêm mảnh mai. Chỉ cần phối cùng chân váy đen và giày cao gót, chiếc áo đã đủ sức đưa vẻ đẹp nữ tính lên một tầm cao mới.
Áo peplum đỏ rực rỡ được cách điệu với thiết kế lệch vai độc đáo, điểm nhấn là chiếc nơ khổ lớn ngay trên ngực vừa mềm mại vừa sang trọng. Trong khi áo peplum trắng gây ấn tượng mạnh với thiết kế cổ vuông thanh lịch, hai bên vai điểm xuyết nơ nhỏ duyên dáng
ẢNH: LEIKA
Áo trễ vai chạm đến đỉnh cao nét gợi cảm
"Feminine style" không chỉ là một phong cách, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp nữ tính đầy cảm hứng. Từng chi tiết, từng đường cắt may đều được chăm chút để khắc họa trọn vẹn nét duyên dáng, giúp nàng tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.