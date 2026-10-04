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Nhà thiết kế Việt làm đồ cho loạt sao Hoa Thần Vũ, Triệu Lộ Tư là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
04/10/2026 18:58 GMT+7

Nhà thiết kế Hà Thanh Việt vừa có những chia sẻ về trải nghiệm khi làm việc cùng các ngôi sao nổi tiếng như Hoa Thần Vũ, Triệu Lộ Tư...

Ca sĩ Hoa Thần Vũ xuất hiện với mái tóc trắng cùng thiết kế đen phủ lông vũ trong chuỗi concert tại Nam Kinh (Trung Quốc). Bộ trang phục mang tinh thần unisex, nổi bật bởi chất liệu, phom dáng và hiệu ứng chuyển động do nhà thiết kế Việt - Hà Thanh Việt thực hiện.

Nhà thiết kế Việt làm đồ cho loạt sao Hoa Thần Vũ, Triệu Lộ Tư là ai?- Ảnh 1.

Hình ảnh Hoa Thần Vũ khi diện thiết kế của Hà Thanh Việt

Ảnh: NTK cung cấp

Hà Thanh Việt tiết lộ trải nghiệm khi làm việc cùng dàn sao quốc tế

Chia sẻ về lần hợp tác này, Hà Thanh Việt cho biết ê kíp của Hoa Thần Vũ đặc biệt yêu thích phong cách cũng như những thiết kế độc đáo, có hình ảnh mạnh. Phía nam ca sĩ đã lựa chọn khá nhiều thiết kế để tham khảo, nhưng do thời gian chuẩn bị và một số trang phục cần được cải tiến để phù hợp với tính chất trình diễn mới, vì vậy anh không thể hỗ trợ toàn bộ các lựa chọn ban đầu. Tuy nhiên điều này cũng mở ra cơ hội cho những lần hợp tác tiếp theo.

Việc Hoa Thần Vũ lựa chọn thiết kế này cũng cho thấy khả năng thích ứng của trang phục khi bước từ không gian thời trang sang sân khấu âm nhạc. Những chi tiết vốn tạo hiệu ứng khi người mẫu trình diễn nay được phát huy theo một cách khác thông qua chuyển động của nam ca sĩ, đặc biệt là phần lông vũ có độ bay và thay đổi liên tục theo từng động tác.

Nhà thiết kế Việt làm đồ cho loạt sao Hoa Thần Vũ, Triệu Lộ Tư là ai?- Ảnh 2.

Chân dung nhà thiết kế Hà Thanh Việt

Ảnh: NTK cung cấp

Trước Hoa Thần Vũ, thiết kế của Hà Thanh Việt từng được nhiều gương mặt nổi tiếng trong khu vực lựa chọn như Triệu Lộ Tư, Hồ Hạnh Nhi, Trương Thiều Hàm… Những lần xuất hiện này cho thấy các thiết kế của Hà Thanh Việt được tiếp cận ở nhiều hình ảnh khác nhau, từ thảm đỏ, sự kiện đến sân khấu biểu diễn.

Theo nhà thiết kế hà Thanh Việt, điều anh thích nhất khi làm việc với ê kíp và các nghệ sĩ nước ngoài chính là ý thức về hình ảnh mỗi khi xuất hiện. Anh chia sẻ: “Các trang phục được chọn rất kỹ và kể cả ê kíp chủ động nhờ những người thợ có tay nghề cao của họ chỉnh lại theo số đo của nghệ sĩ, tất nhiên sẽ xin phép trước. Và mỗi lần họ xuất hiện đều rất đẹp, vừa vặn và chỉn chu”.

Quá trình làm việc giúp Hà Thanh Việt nhận ra các nghệ sĩ đề cao sự độc đáo, khác biệt và tính cá nhân trên trang phục. Anh nói: “Họ không muốn mặc trùng thiết kế với bất kỳ ai, đó là lý do họ đưa ra mẫu trang phục muốn mặc, tôi đều phát triển và làm mới trên phiên bản vốn có. Thường thì mỗi lần xuất hiện họ sẽ trải qua 2 - 3 lần thử, có khi sẽ hơn vì phụ thuộc vào tính chất sự kiện nên những trang phục này sẽ là lựa chọn phù hợp tuyệt đối”.

Hà Thanh Việt NTK Hà Thanh Việt Hoa Thần Vũ Triệu Lộ Tư

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