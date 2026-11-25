Khoảnh khắc Dr. Sam Nguyễn được vinh danh Woman Of The Year 2026

Woman of the Year 2026 – Dấu ấn 20 năm cống hiến vì cộng đồng

Gala Dinner kỷ niệm 15 năm Harper's Bazaar Việt Nam trở thành điểm hẹn của những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, văn hóa và kinh doanh với chủ đề "Hướng đến những vì sao".

Giữa không gian ấy, bác sĩ Di Ái Hồng Sâm, thường được biết đến với tên gọi Dr. Sam Nguyễn, được xướng tên ở giải thưởng Woman of the Year 2026, ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực sức khỏe và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Dr. Sam Nguyễn rạng rỡ bên chiếc cúp Woman of the Year 2026, dấu mốc ý nghĩa trên hành trình gần hai thập kỷ lan tỏa yêu thương và những giá trị nhân ái

Đó là một dấu mốc đáng nhớ đối với nữ doanh nhân gốc Việt đã dành nhiều năm xây dựng sự nghiệp tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, đằng sau những thành tựu kinh doanh và các danh hiệu quốc tế, có một vai trò khác mà bà luôn trân trọng: người mẹ đỡ đầu của hơn 300 đứa trẻ mồ côi và có hoàn cảnh kém may mắn.

Trong đêm khoảnh khắc vinh danh, một hình ảnh đặc biệt đã mang đến nhiều cảm xúc: trên màn hình lớn, những gương mặt hồn nhiên của các em nhỏ được nâng đỡ dưới mái nhà chung S.A.M Foundation lần lượt xuất hiện. Những đôi tay tạo hình trái tim, những lời cảm ơn và yêu thương gửi đến "mẹ Sâm" như thay lời tri ân dành cho người đã luôn đồng hành, chở che và tiếp thêm niềm tin cho các em trên hành trình trưởng thành.

Không phải mọi tình mẫu tử đều bắt đầu từ mối liên kết huyết thống. Có những tình cảm được vun đắp bằng sự quan tâm, lòng kiên nhẫn và những năm tháng đồng hành. Với những đứa trẻ từng thiếu đi một điểm tựa gia đình, hai tiếng "mẹ Sâm" không chỉ là cách gọi thân thương, mà còn chứa đựng lòng biết ơn dành cho người đã trao các em cơ hội được yêu thương trọn vẹn.

Từ người phụ nữ Việt lập nghiệp nơi đất khách đến những dấu ấn quốc tế

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống 13 đời ngự y tại Huế, bác sĩ Di Ái Hồng Sâm sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị của y học cổ truyền, tinh thần tận tâm và lòng nhân ái. Mang theo những giá trị ấy trên hành trình lập nghiệp tại Hoa Kỳ, Dr. Sam Nguyễn từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và những thử thách trong môi trường kinh doanh cạnh tranh để khẳng định vị thế của người Việt trên thị trường quốc tế. Từ niềm đam mê với Y học Tự nhiên, Dr. Sam đã xây dựng và phát triển hệ sinh thái gồm sáu công ty hoạt động trong các lĩnh vực sức khỏe, sắc đẹp và dược mỹ phẩm.

Những nỗ lực và đóng góp bền bỉ ấy đã được ghi nhận qua nhiều dấu mốc đáng tự hào. Năm 2014 và 2022, Dr. Sam Nguyễn hai lần được trao Presidential Lifetime Achievement Award dưới thời Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Joe Biden, ghi nhận những cống hiến lâu dài cho cộng đồng. Đặc biệt, thành phố Frisco, bang Texas (Hoa Kỳ), đã dành ngày 5/4 hằng năm để vinh danh Dr. Sam Nguyễn với tên gọi "Sam Nguyen Day", ghi dấu những đóng góp tích cực của nữ doanh nhân gốc Việt đối với cộng đồng địa phương.

Những giải thưởng và bằng vinh danh ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ của Dr. Sam Nguyễn cho cộng đồng

Thế nhưng, với Dr. Sam Nguyễn, những danh hiệu chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Mỗi sự ghi nhận không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Chính quan niệm sống ấy đã trở thành sợi dây kết nối giữa hành trình xây dựng sự nghiệp và gần hai thập kỷ bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện, được Dr. Sam gửi gắm qua thông điệp "Living is Giving - Cuộc sống là cho đi".

Hành trình gần 20 năm gieo hy vọng, nâng đỡ hơn 300 cuộc đời

Nếu những thành tựu quốc tế phản ánh bản lĩnh và nghị lực của một nữ doanh nhân, thì hành trình thiện nguyện lại khắc họa một khía cạnh sâu sắc khác trong cuộc đời Dr. Sam Nguyễn: tình yêu thương dành cho những mảnh đời thiếu may mắn.

Dr. Sam Nguyễn khai trương Veganic Cafe, Nail Lounge & Spa tại Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

Năm 2009, Dr. Sam sáng lập S.A.M Foundation với mong muốn hỗ trợ trẻ em mồ côi và thanh thiếu niên vô gia cư, những người phải đối diện với nhiều khó khăn khi thiếu đi sự chăm sóc, định hướng và cơ hội phát triển. Khởi nguồn từ nỗi trăn trở trước những đứa trẻ có ước mơ nhưng thiếu điều kiện thực hiện, Dr. Sam mong muốn tạo dựng một tổ chức không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang đến sự đồng hành về giáo dục, tinh thần và định hướng tương lai.

Sau 17 năm, S.A.M Foundation đã trở thành điểm tựa cho hơn 300 trẻ em, giúp các em có thêm cơ hội học tập, phát triển bản thân và từng bước xây dựng cuộc sống. Tháng 3/2026, Dr. Sam Nguyễn khai trương Veganic Cafe, Nail Lounge & Spa tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, mang theo một sứ mệnh đặc biệt: trao cơ hội làm chủ mô hình kinh doanh cho chính những trẻ em mồ côi từng được Dr. Sam yêu thương và nâng đỡ trên hành trình trưởng thành.

Dr. Sam Nguyễn cùng những người con được trao cơ hội làm chủ tại Veganic Cafe

Từ những đứa trẻ từng cần một điểm tựa, nay các em được trao cơ hội làm chủ mô hình kinh doanh thực tế tại Veganic Cafe. Thông qua việc trực tiếp tham gia vận hành, phục vụ khách hàng, quản lý nhân sự và đưa ra những quyết định kinh doanh, các em từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin để tự kiến tạo tương lai bằng chính năng lực của mình.