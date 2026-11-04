Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'

Vượt qua các thử thách ngày càng tăng độ khó, dàn 'nam thần' của The Face Vietnam 2026 càng thể hiện bản lĩnh sân khấu, phát huy tốt lợi thế nổi bật về ngoại hình và thần thái.
Đỗ Hoàng Sơn - 'át chủ bài' của đội HLV H'Hen Niê
Sinh năm 2005, Đỗ Hoài Sơn được xem là một tân binh trong ngành thời trang và giải trí. Anh vừa bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ thương hiệu CEM by NTK Lê Minh Ngọc, mở ra cơ hội tiếp cận với môi trường thời trang chuyên nghiệp.
Trong tập 5 của chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng, chàng trai 21 tuổi hai lần được nhãn hàng lựa chọn vào top 3 gương mặt ấn tượng và giành suất an toàn.
'Hot boy' Trần Hoàng Sơn
Sở hữu chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình nổi bật, Trần Hoàng Sơn được đánh giá là một trong những đối thủ "nặng ký" của đội HLV Anh Thư.
Dù luôn duy trì phong độ ổn định và thể hiện tốt qua từng thử thách, nhưng suốt hành trình cuộc thi, anh vẫn chưa thực sự tạo nên cú bứt phá đủ lớn để khẳng định vị thế của mình.
'Nam thần màn ảnh' Mai Bảo Vinh
Mai Bảo Vinh sinh năm 1998, từng được khán giả biết đến như một hiện tượng mạng nổi bật trên TikTok nhờ khả năng giả giọng người nổi tiếng. Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi tham gia vở kịch Đảo hoa hậu qua lối diễn xuất duyên dáng cùng những màn catwalk ấn tượng
Với lợi thế chiều cao 1,81 m cùng ngoại hình sáng, Mai Bảo Vinh hứa hẹn là nhân tố mới trong lĩnh vực người mẫu thời trang.
Nguyễn Nam Hoàng
Nguyễn Nam Hoàng sinh năm 2003 - thành viên đội HLV Võ Hoàng Yến - sở hữu chiều cao lý tưởng 1,87 m cùng diện mạo đậm chất thời trang và phong cách cá tính.
Show truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026 đã phát sóng được 5 tập. Bên cạnh những màn đối đầu "nảy lửa" giữa ba mentor H'Hen Niê, Anh Thư và Võ Hoàng Yến thì dàn thí sinh chất lượng đồng đều, vừa có lợi thế hình thể lẫn gương mặt thu hút sự quan tâm của công chúng.