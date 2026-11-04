Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'

Vượt qua các thử thách ngày càng tăng độ khó, dàn 'nam thần' của The Face Vietnam 2026 càng thể hiện bản lĩnh sân khấu, phát huy tốt lợi thế nổi bật về ngoại hình và thần thái.

Đỗ Hoàng Sơn gây ấn tượng với chiều cao 1,84 m. Dù vẫn còn nhiều kỹ năng cần trau dồi nhưng tân binh này được xem là "đối thủ đáng gờm" cho ngôi vị quán quân của cuộc thi ẢNH: NSCC

Đỗ Hoàng Sơn - 'át chủ bài' của đội HLV H'Hen Niê

Sinh năm 2005, Đỗ Hoài Sơn được xem là một tân binh trong ngành thời trang và giải trí. Anh vừa bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ thương hiệu CEM by NTK Lê Minh Ngọc, mở ra cơ hội tiếp cận với môi trường thời trang chuyên nghiệp.

Trong tập 5 của chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng, chàng trai 21 tuổi hai lần được nhãn hàng lựa chọn vào top 3 gương mặt ấn tượng và giành suất an toàn.

Đỗ Hoài Sơn cùng người mẫu đồng nghiệp trong dự án hình ảnh của thương hiệu CEM ẢNH: NSCC

Trần Hoài Sơn là "mỹ nam" có chiều cao nổi bật nhất mùa giải năm nay ẢNH: NSCC

'Hot boy' Trần Hoàng Sơn

Sở hữu chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình nổi bật, Trần Hoàng Sơn được đánh giá là một trong những đối thủ "nặng ký" của đội HLV Anh Thư.

Dù luôn duy trì phong độ ổn định và thể hiện tốt qua từng thử thách, nhưng suốt hành trình cuộc thi, anh vẫn chưa thực sự tạo nên cú bứt phá đủ lớn để khẳng định vị thế của mình.

Tuy vậy HLV Võ Hoàng Yến đánh giá anh là một "đối thủ rất mạnh" của chương trình, được kỳ vọng sẽ tạo nên cú bứt phá đáng gờm ở chặng cuối của đường đua The Face Vietnam 2026 ẢNH: BTC

Mai Bảo Vinh cao 1,81 m, được xem là "ngựa chiến" của đội HLV Võ Hoàng Yến ẢNH: NSCC

'Nam thần màn ảnh' Mai Bảo Vinh

Mai Bảo Vinh sinh năm 1998, từng được khán giả biết đến như một hiện tượng mạng nổi bật trên TikTok nhờ khả năng giả giọng người nổi tiếng. Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi tham gia vở kịch Đảo hoa hậu qua lối diễn xuất duyên dáng cùng những màn catwalk ấn tượng

Với lợi thế chiều cao 1,81 m cùng ngoại hình sáng, Mai Bảo Vinh hứa hẹn là nhân tố mới trong lĩnh vực người mẫu thời trang.

Mai Bảo Vinh trong thử thách chụp ảnh treo người trên không. Với khả năng biến hóa đa dạng cùng tư duy linh hoạt, anh luôn khéo léo biến thế mạnh cá nhân thành "vũ khí" để không bị hòa lẫn giữa dàn thí sinh tiềm năng ẢNH: BTC

Nguyễn Nam Hoàng

Nguyễn Nam Hoàng sinh năm 2003 - thành viên đội HLV Võ Hoàng Yến - sở hữu chiều cao lý tưởng 1,87 m cùng diện mạo đậm chất thời trang và phong cách cá tính.

Anh được đánh giá là một "ẩn số" thú vị, có khả năng biến hóa linh hoạt trong các thử thách ẢNH: NSCC

Không đi theo hình mẫu nam tính quen thuộc, Nam Hoàng thu hút bởi vẻ đẹp cá tính, có chút bất cần cùng phong thái tự tin và màu sắc riêng khó hòa lẫn ẢNH: BTC

Ngoài 4 "nam thần" có chiều cao khủng, còn có nhiều gương mặt khác cũng gây chú ý như diễn viên Lãnh Thanh với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn ẢNH: NSCC

Ánh Vy nổi tiếng với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Cô giành được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo cho một chiến dịch của Sixdo và tỏa sáng ở thử thách quảng cáo trong tập 4 với điểm số cao nhất ẢNH: NSCC

Vũ Hà An (Tô Đát Kỷ) gây ấn tượng với diện mạo đẹp "không góc chết". Cô giành "tấm vé vàng" ngay tại vòng Chọn đội. Tuy vậy Hà An không để nhan sắc trở thành lợi thế duy nhất, mà từng bước phá vỡ hình tượng "bình hoa di động" để chứng minh thực lực qua từng thử thách ẢNH: NSCC

Show truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026 đã phát sóng được 5 tập. Bên cạnh những màn đối đầu "nảy lửa" giữa ba mentor H'Hen Niê, Anh Thư và Võ Hoàng Yến thì dàn thí sinh chất lượng đồng đều, vừa có lợi thế hình thể lẫn gương mặt thu hút sự quan tâm của công chúng.