  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/11/2026 15:00 GMT+7

Bốn gương mặt nổi bật của 'The Face Vietnam 2026' gồm Trần Hoàng Sơn, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Nam Hoàng và Mai Bảo Vinh không chỉ có chiều cao ấn tượng từ 1,81 - 1,9 m mà còn có vẻ ngoài điển trai, thu hút.

Vượt qua các thử thách ngày càng tăng độ khó, dàn 'nam thần' của The Face Vietnam 2026 càng thể hiện bản lĩnh sân khấu, phát huy tốt lợi thế nổi bật về ngoại hình và thần thái.

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 1.

Đỗ Hoàng Sơn gây ấn tượng với chiều cao 1,84 m. Dù vẫn còn nhiều kỹ năng cần trau dồi nhưng tân binh này được xem là "đối thủ đáng gờm" cho ngôi vị quán quân của cuộc thi

ẢNH: NSCC

Đỗ Hoàng Sơn - 'át chủ bài' của đội HLV H'Hen Niê

Sinh năm 2005, Đỗ Hoài Sơn được xem là một tân binh trong ngành thời trang và giải trí. Anh vừa bất ngờ nhận được lời mời hợp tác từ thương hiệu CEM by NTK Lê Minh Ngọc, mở ra cơ hội tiếp cận với môi trường thời trang chuyên nghiệp.

Trong tập 5 của chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng, chàng trai 21 tuổi hai lần được nhãn hàng lựa chọn vào top 3 gương mặt ấn tượng và giành suất an toàn.

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 2.

Đỗ Hoài Sơn cùng người mẫu đồng nghiệp trong dự án hình ảnh của thương hiệu CEM

ẢNH: NSCC

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 3.

Trần Hoài Sơn là "mỹ nam" có chiều cao nổi bật nhất mùa giải năm nay

ẢNH: NSCC

'Hot boy' Trần Hoàng Sơn

Sở hữu chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình nổi bật, Trần Hoàng Sơn được đánh giá là một trong những đối thủ "nặng ký" của đội HLV Anh Thư.

Dù luôn duy trì phong độ ổn định và thể hiện tốt qua từng thử thách, nhưng suốt hành trình cuộc thi, anh vẫn chưa thực sự tạo nên cú bứt phá đủ lớn để khẳng định vị thế của mình. 

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 4.

Tuy vậy HLV Võ Hoàng Yến đánh giá anh là một "đối thủ rất mạnh" của chương trình, được kỳ vọng sẽ tạo nên cú bứt phá đáng gờm ở chặng cuối của đường đua The Face Vietnam 2026

ẢNH: BTC

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 5.

Mai Bảo Vinh cao 1,81 m, được xem là "ngựa chiến" của đội HLV Võ Hoàng Yến

ẢNH: NSCC

'Nam thần màn ảnh' Mai Bảo Vinh 

Mai Bảo Vinh sinh năm 1998, từng được khán giả biết đến như một hiện tượng mạng nổi bật trên TikTok nhờ khả năng giả giọng người nổi tiếng. Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi tham gia vở kịch Đảo hoa hậu qua lối diễn xuất duyên dáng cùng những màn catwalk ấn tượng

Với lợi thế chiều cao 1,81 m cùng ngoại hình sáng, Mai Bảo Vinh hứa hẹn là nhân tố mới trong lĩnh vực người mẫu thời trang.

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 6.

Mai Bảo Vinh trong thử thách chụp ảnh treo người trên không. Với khả năng biến hóa đa dạng cùng tư duy linh hoạt, anh luôn khéo léo biến thế mạnh cá nhân thành "vũ khí" để không bị hòa lẫn giữa dàn thí sinh tiềm năng

ẢNH: BTC

Nguyễn Nam Hoàng 

Nguyễn Nam Hoàng sinh năm 2003 - thành viên đội HLV Võ Hoàng Yến - sở hữu chiều cao lý tưởng 1,87 m cùng diện mạo đậm chất thời trang và phong cách cá tính.

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 7.

Anh được đánh giá là một "ẩn số" thú vị, có khả năng biến hóa linh hoạt trong các thử thách

ẢNH: NSCC

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 8.

Không đi theo hình mẫu nam tính quen thuộc, Nam Hoàng thu hút bởi vẻ đẹp cá tính, có chút bất cần cùng phong thái tự tin và màu sắc riêng khó hòa lẫn

ẢNH: BTC

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 9.

Ngoài 4 "nam thần" có chiều cao khủng, còn có nhiều gương mặt khác cũng gây chú ý như diễn viên Lãnh Thanh với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn

ẢNH: NSCC

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 10.

Ánh Vy nổi tiếng với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Cô giành được hợp đồng chụp ảnh quảng cáo cho một chiến dịch của Sixdo và tỏa sáng ở thử thách quảng cáo trong tập 4 với điểm số cao nhất

ẢNH: NSCC

Sức hút từ dàn mỹ nam cao trên 1,8 m của 'The Face Vietnam'- Ảnh 11.

Vũ Hà An (Tô Đát Kỷ) gây ấn tượng với diện mạo đẹp "không góc chết". Cô giành "tấm vé vàng" ngay tại vòng Chọn đội. Tuy vậy Hà An không để nhan sắc trở thành lợi thế duy nhất, mà từng bước phá vỡ hình tượng "bình hoa di động" để chứng minh thực lực qua từng thử thách

ẢNH: NSCC

Show truyền hình thực tế The Face Vietnam 2026 đã phát sóng được 5 tập. Bên cạnh những màn đối đầu "nảy lửa" giữa ba mentor H'Hen Niê, Anh Thư và Võ Hoàng Yến thì dàn thí sinh chất lượng đồng đều, vừa có lợi thế hình thể lẫn gương mặt thu hút sự quan tâm của công chúng.

The Face Vietnam nam thần Trần Hoàng Sơn Đỗ Hoài Sơn Lãnh Thanh H'Hen Niê

Bài viết khác

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng

Nam Em mặc gợi cảm làm vedette show thời trang

Nam Em mặc gợi cảm làm vedette show thời trang

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang

Siêu mẫu Minh Tú tái xuất sau biến cố sức khỏe

Siêu mẫu Minh Tú tái xuất sau biến cố sức khỏe

Cô bé 11 tuổi chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Cô bé 11 tuổi chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Nhà thiết kế cao 1m85, xinh như hoa hậu gây chú ý ở show truyền hình thực tế

Nhà thiết kế cao 1m85, xinh như hoa hậu gây chú ý ở show truyền hình thực tế

Nhiều câu chuyện xúc động ở buổi casting show thời trang 1m58

Nhiều câu chuyện xúc động ở buổi casting show thời trang 1m58

Lan Khuê, Quỳnh Anh đọ nhan sắc với dàn hậu quốc tế tại Vietnam NextGen Fashion

Lan Khuê, Quỳnh Anh đọ nhan sắc với dàn hậu quốc tế tại Vietnam NextGen Fashion

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top