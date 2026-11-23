Tại chung kết Miss Business World 2026 ở California, Hoa hậu Jennifer Phạm đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Giám khảo; cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi tham gia hội đồng chuyên môn. Sự kiện đánh dấu lần đầu sân chơi do Chủ tịch Đặng Gia Bena sáng lập hiện diện tại Mỹ.

Chủ tịch Đặng Gia Bena cùng cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi và Hoa hậu Jennifer Phạm tại chung kết Miss Business World 2026 ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Chương trình kết hợp đêm thi, dạ tiệc và ban nhạc sống, với các tiết mục của Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng... Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm đảm nhiệm vai trò dẫn dắt. Cách dàn dựng giàu tính giải trí giúp mùa đầu tiên tạo ấn tượng đẹp với khán giả hải ngoại.

Chủ tịch Đặng Gia Bena nói cuộc thi hội tụ những nữ doanh nhân gốc Việt tại Mỹ, kết nối kinh nghiệm lập nghiệp, cơ hội thương trường và trách nhiệm cộng đồng.

Sau màn chào sân, nhà sáng lập dự kiến tiếp tục mở rộng những cuộc thi tại hải ngoại trong năm sau 2027, gắn kết tôn vinh phụ nữ Việt năm châu với tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh công nghiệp văn hóa toàn cầu.







