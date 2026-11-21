Cửa hàng MMUSE STORE trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM ẢNH: MMUSE STORE

Mỗi mùa lễ hội, tủ đồ dạ tiệc lại trở thành bài toán của nhiều phụ nữ. Đặt may riêng đòi hỏi thời gian và nhiều lần thử, những bộ cánh từ thương hiệu quốc tế thường có mức giá cao, trong khi đầm may sẵn giá mềm lại khó đảm bảo phom dáng và độ hoàn thiện. Khoảng giữa ấy là nơi MMUSE STORE chọn đứng từ khi ra đời năm 2020: mang vẻ sang trọng đến gần hơn với phái đẹp.

Theo đuổi đầm dạ tiệc may sẵn

Thay vì dàn trải nhiều dòng sản phẩm, MMUSE STORE tập trung vào đầm dự tiệc ngay từ những ngày đầu. Các thiết kế được sản xuất tại Việt Nam, trên những chất liệu quen thuộc của thời trang dạ tiệc như taffeta, ren, đi cùng những chi tiết đá đính tay, nút bọc vải và nơ tạo khối.

Phần lớn thiết kế của thương hiệu có giá từ 990.000 đồng đến khoảng 1,5 triệu đồng, hướng đến phụ nữ hiện đại muốn sở hữu một bộ cánh chỉn chu cho những dịp quan trọng mà không cần đặt may. Ở phân khúc này, phom dáng, chất liệu và khả năng ứng dụng qua nhiều dịp là những yếu tố quyết định khách hàng có quay lại hay không.

Điểm khởi đầu của MMUSE STORE là nhu cầu rất đời thường của phụ nữ trước mỗi mùa tiệc: cần một chiếc đầm vừa vặn, chỉn chu và có thể mua ngay. Vì vậy, thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn, thương hiệu dồn sức vào phom dáng hợp vóc người châu Á và độ hoàn thiện ở từng đường may, từng chi tiết. Từ cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi, MMUSE STORE dần mở rộng sang kênh trực tuyến và giao hàng quốc tế, đưa đầm dạ tiệc may sẵn đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước.

Thiết kế ren hai dây trong bộ sưu tập Burgundy Elegance ẢNH: MMUSE STORE

"Sự chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất"

Với MMUSE STORE, điều làm nên một thiết kế dạ tiệc đẹp không nằm ở số lượng chi tiết mà ở cách từng chi tiết được xử lý. Theo thương hiệu, mỗi thiết kế được lựa chọn đều mang theo tâm huyết và sự chỉn chu, từ chất liệu, kiểu dáng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Tinh thần ấy hiện diện ở những điều người mặc cảm nhận được khi cầm chiếc đầm trên tay: độ đứng phom của taffeta nơi chân váy, đường may ôm khít phần cúp ngực, hàng nút bọc vải chạy dọc thân đầm cổ yếm. Đó là những chi tiết ít được chú ý khi nhìn qua ảnh, nhưng lại quyết định bộ cánh có giữ được dáng sau một đêm tiệc dài hay không.

Chi tiết đính kết trên một thiết kế của bộ sưu tập Burgundy Elegance ẢNH: MMUSE STORE

Thông điệp Be your own beautiful (tạm dịch: Đẹp theo cách của riêng bạn) của thương hiệu cũng đi theo hướng đó. Thay vì một chuẩn đẹp chung, MMUSE STORE phát triển nhiều phom dáng: cổ yếm cho người muốn khoe bờ vai, chân váy xòe cho người muốn tôn vòng eo, dáng ôm cho những ai tự tin với đường cong cơ thể. Người mặc chọn thiết kế hợp với mình, không phải ngược lại.

Mỗi khách hàng bước vào cửa hàng không chỉ tìm thấy một bộ trang phục ưng ý mà còn cảm nhận được sự tự tin, thanh lịch và cuốn hút của chính mình.

Từ phố Nguyễn Trãi đến 5 thị trường

Cửa hàng của MMUSE STORE nằm tại số 7/11 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, giữa khu mua sắm sầm uất bậc nhất TP.HCM. Bên cạnh kênh trực tiếp này, thương hiệu bán hàng qua sàn Shopee tại một số nước, đồng thời nhận giao hàng quốc tế. Fanpage của thương hiệu hiện có khoảng 53.000 người theo dõi.

Không gian bên trong cửa hàng ẢNH: MMUSE STORE

Việc đưa đầm dạ tiệc sản xuất trong nước đến khách hàng khu vực cho thấy hướng đi mà nhiều thương hiệu thời trang Việt đang theo đuổi: cạnh tranh bằng phom dáng hợp vóc người châu Á, độ hoàn thiện và mức giá dễ tiếp cận.

Mùa lễ hội với sắc đỏ rượu vang

Cuối năm nay, MMUSE STORE giới thiệu bộ sưu tập Burgundy Elegance. Lấy hình ảnh rượu vang càng ủ lâu càng đằm sâu làm gợi ý, bộ sưu tập nói về vẻ đẹp đến từ khí chất, đúng với điều thương hiệu theo đuổi.

Các thiết kế đi từ tối giản đến lấp lánh: đầm cổ yếm và hai dây trơn cổ U cho year-end party, dáng xòe taffeta điểm nơ statement cho tiệc cưới, ren ánh kim và đính đá cho đêm Giáng sinh. Bộ sưu tập được bán tại cửa hàng, website mmusestore.vn và fanpage MMUSE STORE.

Đầm hai dây bản taffeta điểm nơ statement, chân váy xòe dài ẢNH: MMUSE STORE

MMUSE STORE Địa chỉ: 7/11 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM

Hotline: 093 908 92 92

Website: mmusestore.vn

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