Người đẹp thu hút sự chú ý với vẻ ngoài quyến rũ, tiếp tục ghi dấu ấn bằng phong cách thời trang hiện đại. Thảo Nhi Lê góp mặt trong một đêm tiệc thời trang cùng nhiều người đẹp, fashionista và gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Đây là lần xuất hiện đáng chú ý của á hậu 9X trong thời điểm chuyện tình cảm của cô trở thành tâm điểm quan tâm trên mạng xã hội.

Sắc vóc gợi cảm của Thảo Nhi Lê

Trước đó, Thảo Nhi Lê được bạn trai Romain Leclef cầu hôn trong chuyến du lịch nhân dịp sinh nhật tuổi 32. Khoảnh khắc doanh nhân người Pháp quỳ gối trao nhẫn khiến người đẹp xúc động bật khóc. Đến ngày 16.11, cô mới chính thức chia sẻ tin vui cùng người hâm mộ.

Thảo Nhi Lê chuộng phong cách quyến rũ mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí Ảnh: Maje

Trở lại với các hoạt động thời trang, Thảo Nhi Lê vẫn trung thành với hình ảnh quyến rũ vốn làm nên dấu ấn cá nhân. Người đẹp lựa chọn thiết kế đầm ôm tôn đường cong, kết hợp thần thái tự tin và cách tạo dáng phóng khoáng. Không chạy theo hình ảnh hoa hậu khuôn mẫu, cô thường tạo điểm nhấn bằng những lựa chọn trang phục có tính cá nhân, khi gợi cảm, khi tối giản nhưng vẫn thể hiện tinh thần thời trang hiện đại.

Vốn là fashionista trước khi giành danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê nhiều lần gây chú ý với phong cách street style tại Paris Fashion Week và New York Fashion Week. Cô yêu thích những thiết kế corset, blazer, trang phục cut out và các phom dáng giúp tôn đường nét cơ thể. Sự kết hợp giữa nét nữ tính và tinh thần phóng khoáng cũng trở thành đặc trưng trong phong cách của người đẹp.

Lương Thùy Linh lựa chọn thiết kế váy bồng bềnh, mang đến hình ảnh nữ tính và thanh lịch tại đêm tiệc. Nhan sắc rạng rỡ cùng chiều cao nổi bật giúp nàng hậu tự tin thử sức ở nhiều phong cách khác nhau Ảnh: Maje

Jun Vũ diện set áo và chân váy satin đính đá, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn. Thiết kế giúp nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ tôn đường cong nóng bỏng Ảnh: Maje

Tường San lựa chọn trang phục theo hướng nữ tính, hiện đại và có tính ứng dụng. Người đẹp ưu tiên sự tinh giản trong kiểu dáng, tạo nên hình ảnh thanh lịch khi tham dự sự kiện Ảnh: Maje

Ngòng Ngọc xuất hiện với phong cách trẻ trung, ưu tiên thiết kế có tính ứng dụng cao. Lựa chọn trang phục phù hợp giúp học trò Lan Khuê cân bằng giữa sự thoải mái và vẻ chỉn chu Ảnh: Maje

Chloé Nguyễn mang đến hình ảnh một fashionista hiện đại với lựa chọn trang phục giàu tính cá nhân. Trong khi đó, Yeolan gây chú ý với thiết kế đầm cúp ngực, tôn bờ vai và nét quyến rũ Ảnh: Maje