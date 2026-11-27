Được ca sĩ Tóc Tiên khen ngợi cho thiết kế ở thử thách cuối cùng trong tập 5 của chương trình thực tế tìm kiếm gương mặt nhà thiết kế trẻ, Trần Thảo Linh đã chinh phục được BGK bằng tư duy sáng tạo độc đáo khi kết hợp bản sắc văn hóa truyền thống và ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Sinh ra và lớn lên giữa những con phố cổ Hà Nội, nhà thiết kế trẻ 21 tuổi đưa hơi thở của Thủ đô vào BST The new era qua lăng kính trẻ trung và đầy cá tính ẢNH: BTC

Top 3 Nhà thiết kế trẻ Việt Nam - Aquafina Pure Fashion 2026 bao gồm Trần Thảo Linh, Jennifer Phạm và Trần Hữu Kiệt nhận vinh dự trình diễn mở màn cho chuỗi sự kiện Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIF) thu đông 2026, khai mạc tối 26.11 tại Hà Nội.

NTK Trần Thảo Linh (bên phải) cùng ca sĩ Tóc Tiên nhận hoa từ bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch VIFW ẢNH: BTC

BST The new era của quán quân Nhà thiết kế trẻ Việt Nam Trần Thảo Linh

NTK trẻ tái hiện những hình ảnh bình dị của Hà Nội qua các chi tiết giàu chất thơ, kết hợp tinh thần streetwear với vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào ẢNH: BTC

Nữ thiết kế cho biết cô tìm thấy sự đồng điệu giữa hành trình trưởng thành của bản thân và nhịp chuyển mình không ngừng của phố cổ Hà Nội: dù thời gian có làm thay đổi diện mạo, những giá trị làm nên bản sắc vẫn luôn hiện hữu.

Đây cũng chính là tinh thần mà Thảo Linh theo đuổi trong thời trang - dám thay đổi để trưởng thành, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Dấu ấn đặc biệt trong ngôn ngữ thiết kế của quán quân Aquafina Pure Fashion 2026 nằm ở những phom dáng phóng đại phần hông, kỹ thuật dựng khối, rút nhún và xếp lớp ngẫu hứng

ẢNH: BTC

Trước khi ghi dấu trên sàn diễn AVIF Thu Đông 2026, thiết kế của nữ sinh viên Hà Nội đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ Ban giám khảo và ca sĩ Tóc Tiên.

Theo đó thử thách cuối cùng tại tập 5 của chương trình là mỗi thí sinh chỉ có 24 giờ để hoàn thiện một thiết kế dành riêng cho ca sĩ Tóc Tiên.

Không chỉ đòi hỏi tư duy sáng tạo và dấu ấn cá nhân, thử thách còn đặt ra bài toán cân bằng giữa tính độc bản, tinh thần trình diễn và khả năng tôn lên vóc dáng người mặc, đồng thời phải thể hiện được tinh thần thời trang mà thương hiệu hướng đến.

Nhà thiết kế 21 tuổi và thiết kế được ca sĩ Tóc Tiên yêu thích tại tập 5 của chương trình ẢNH: BTC

Chia sẻ cảm nghĩ về thiết kế của Thảo Linh, Tóc Tiên nói đây chính là thiết kế đúng với sở thích và tinh thần phóng khoáng của cô. Cô ấn tượng với màu sắc, tính ứng dụng đời thường nhưng rất chất chơi, dù là "daily wear" nhưng thiết kế vẫn mang tính chất của trang phục trình diễn.

Thiết kế từ bộ sưu tập Unclaimed của NTK Jennifer Phạm, á quân Aquafina Pure Fashion 2026 ẢNH: BTC

Thiết kế của Jennifer Phạm phản ánh góc nhìn đầy gai góc về vẻ đẹp của đời sống đô thị. Những chiếc áo cũ sờn vai, những mảnh vải chắp vá đến những hình hài nhỏ bé giữa phố thị đông đúc được cô biến thành chất liệu sáng tạo mang đậm cá tính nổi loạn ẢNH: BTC

Thiết kế của Trần Hữu Kiệt qua BST Purity of Essence. Thoát khỏi những chuẩn mực thẩm mỹ quen thuộc, nhà thiết kế trẻ mạnh dạn phóng đại tỷ lệ, tái cấu trúc phom dáng, mang đến diện mạo mới cho những thiết kế sơ mi, blazer, áo khoác và quần âu kinh điển ẢNH: BTC

Màn trình diễn đến từ 3 nhà thiết kế trẻ giành vị trí cao nhất cuộc thi Aquafina Pure Fashion 2026 cho thấy cách mỗi người trưởng thành trong tư duy sáng tạo, khẳng định khả năng dung hòa giữa cá tính riêng và tinh thần thời trang đương đại ẢNH: BTC

Sau màn khai màn ấn tượng với sự góp mặt của top 3 nhà thiết kế trẻ Trần Thảo Linh, Jennifer Phạm và Trần Hữu Kiệt, AVIFW mùa thứ 22 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 28.11 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).