Người mẫu Việt cao 1,84 m gây chú ý khi trình diễn thời trang ở Nhật

Nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập IKIGAI trong chương trình giao lưu thời trang được tổ chức tại Tokyo. Các thiết kế lần này lấy cảm hứng từ sự gặp gỡ giữa truyền thống dệt lụa Việt Nam và mỹ học Nhật Bản, thông qua màn trình diễn của dàn người mẫu, trong đó có Lại Mai Hoa - quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 và Vũ Mỹ Ngân - á quân Vietnam’s Next Top Model 2025.

Lại Mai Hoa sải bước tự tin trên sàn diễn tại Nhật Bản Ảnh: NVCC

Theo Vũ Việt Hà, bộ sưu tập trình diễn lần này tại Nhật Bản là chuyến đi quốc tế thứ 4 của anh trong năm 2026. Để có được 20 thiết kế giới thiệu đến với mọi người, anh cùng các cộng sự dành nhiều tháng xử lý chất liệu, dựng phom và đảm bảo câu chuyện phù hợp với sự kiện.

Lại Mai Hoa đảm nhận vai trò kết màn, diện thiết kế độc đáo mang đậm tinh thần Nhật Bản trên chất liệu tơ tằm Việt Nam. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,84 m cùng kỹ năng trình diễn ngày càng hoàn thiện sau khi bước ra từ chương trình thực tế Vietnam’s Next Top Model 2025, chân dài sinh năm 2005 được Vũ Việt Hà tin tưởng trao vai trò quan trọng trong chuyến công tác lần này.

Lại Mai Hoa mong muốn phát triển ở thị trường quốc tế Ảnh: NVCC

Về phần mình, người mẫu cao 1,84 m tiết lộ khi đặt chân đến Nhật, cô gặp chút vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên đến thời điểm trình diễn, tình hình cải thiện hơn giúp cô tự tin xuất hiện trên sàn diễn, mang những nét đặc sắc của thời trang Việt đến với bạn bè quốc tế.

“Nếu như ở Việt Nam, tôi cảm thấy ấm áp, thăng hoa vì được trình diễn trước khán giả tại quê nhà, thì ở Nhật Bản tôi cảm nhận được tư duy trình diễn, sự chỉn chu và biết rằng đây là cách kết nối 2 nền văn hóa”, cô nói.

Lại Mai Hoa sau danh hiệu quán quân

Sau thành tích quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025, Lại Mai Hoa ngày càng trưởng thành hơn trong nghề. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” cho những màn trình diễn quan trọng. Nhìn lại, người mẫu 10X bày tỏ niềm hạnh phúc khi bản thân tiến bộ hơn sau một năm giành danh hiệu quán quân, trong đó có tư duy làm nghề, cách làm việc độc lập và cách cân bằng sức khỏe.

Lại Mai Hoa dành thời gian khám phá Nhật Bản nhân chuyến công tác lần này Ảnh: NVCC

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng kỹ năng trình diễn tốt, Lại Mai Hoa được nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp nối các đàn chị để “xuất ngoại”. Khi được hỏi về kế hoạch phát triển bản thân ở môi trường quốc tế, quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn được cống hiến và làm việc, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Hiện tôi đang tập luyện mỗi ngày để giữ thể trạng chuẩn, đồng thời trau dồi thêm kiến thức để luôn trong trạng thái sẵn sàng”, cô nói.

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, gây ấn tượng bởi chiều cao 1,84 m cùng số đo ba vòng 83-65-96. Cô là nhân tố gây chú ý tại sân chơi Vietnam’s Next Top Model 2025, giành danh hiệu quán quân chung cuộc.

Chăm chỉ làm nghề, nguồn thu nhập của cô cũng ổn định hơn, từ đó trang trải chi phí học tập và lo cho cuộc sống cá nhân. Dù bận rộn với công việc, Lại Mai Hoa vẫn sắp xếp lịch trình để đảm bảo việc học tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.