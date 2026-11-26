Tóc Tiên lựa chọn thiết kế váy dạ hội lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nga đang vươn mình giữa bầu trời rộng lớn. Thiết kế với hình ảnh đôi cánh dang rộng được chuyển tải qua ngôn ngữ tạo hình giàu tính điêu khắc, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp tự do, chuyển động và khát vọng vươn cao.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở hàng nghìn chi tiết lông vũ được đính kết thủ công tỉ mỉ ẢNH: NVCC

Kỹ thuật xử lý chất liệu kết hợp với cách dựng phom kiến trúc tạo nên những lớp hình khối có chiều sâu, đồng thời thể hiện một trong những ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của nhà thiết kế ẢNH: NVCC

Sự tương phản giữa hai gam màu đen và trắng ngọc trai càng làm nổi bật cấu trúc trang phục, mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Không dừng lại ở hình ảnh mềm mại của đôi cánh, thiết kế còn tạo dấu ấn bằng những hình khối Avant-garde táo bạo.

Để hoàn thiện diện mạo, Tóc Tiên kết hợp trang phục cùng các thiết kế trang sức cao cấp của Bvlgari, gồm hoa tai, vòng tay và đồng hồ thuộc bộ sưu tập Serpenti Tubogas High-End Jewellery ẢNH: NVCC

Những món trang sức với tạo hình đặc trưng của thương hiệu tạo điểm nhấn trên tổng thể trang phục, đồng thời tăng thêm vẻ quyền lực và bí ẩn cho người mặc. Sự kết hợp giữa một thiết kế dạ hội mang tinh thần couture và trang sức cao cấp cũng cho thấy cách thời trang và trang sức có thể cùng tham gia định hình phong cách cá nhân. Với lựa chọn lần này, Tóc Tiên tiếp tục cho thấy sự chủ động trong việc thử nghiệm những hình ảnh thời trang giàu tính tạo hình. Hình tượng thiên nga được khai thác không đơn thuần như một biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, mà còn gợi nhắc đến sự tự do, bản lĩnh và tinh thần vươn mình của người phụ nữ hiện đại.

Ngay sau khi hình ảnh ca sĩ Tóc Tiên diện mẫu thiết kế này thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn không giấu được niềm tự hào. Chia sẻ riêng với Thanh Niên anh cho biết mẫu trang phục được khai thác từ hình ảnh cánh chim đơn độc vươn mình đập cánh giữa bầu trời trước cơn giông, đồng thời thể hiện rõ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với những hình khối lớn mang tính điêu khắc và kiến trúc. Bên cạnh câu chuyện thị giác ấn tượng, thiết kế còn khẳng định dấu ấn riêng của anh qua cách xử lý phom dáng bằng những khối hình lớn đậm chất kiến trúc.

Bên cạnh những màn xuất hiện nổi bật tại sự kiện, Tóc Tiên còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc cùng Orm Kornnaphat - nữ diễn viên Thái Lan đang giữ danh vị Friend of the House của Bvlgari ẢNH: NVCC

Những hình ảnh cả hai chụp chung, trò chuyện thân thiết tại sự kiện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam lẫn quốc tế. Màn hội ngộ của hai mỹ nhân cũng nhận về nhiều lời xuýt xoa từ người hâm mộ hai nước, đặc biệt trước visual nổi bật của cả Tóc Tiên lẫn Orm Kornnaphat.

Với buổi tiệc thân mật diễn ra sau sự kiện chính, nữ ca sĩ tiếp tục biến hóa đầy quyến rũ khi lựa chọn váy lụa đỏ nổi bật và điểm nhấn là vòng cổ và vòng tay trong BST Serpenti HJ ẢNH: NVCC







