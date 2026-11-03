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Thời trang nghề & nghiệp

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/11/2026 12:00 GMT+7

Ranh giới giữa phụ kiện công sở, thể thao và du lịch ngày càng linh hoạt, đặt ra yêu cầu mới cho thiết kế túi xách: không chỉ đáp ứng công năng mà còn phù hợp với nhiều không gian và nhịp sống khác nhau.

Một chiếc túi xách có thể xuất hiện trên sân golf vào buổi sáng, theo chủ nhân đến văn phòng vào buổi chiều và tiếp tục đồng hành trong những chuyến đi cuối tuần. Khi nhịp sống hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt giữa công việc, thể thao và các hoạt động cá nhân, phụ kiện cũng dần vượt khỏi những giới hạn sử dụng truyền thống.

Từ sân golf đến không gian công sở

Sự thay đổi trong cách sử dụng phụ kiện còn thể hiện ở lĩnh vực thể thao. Trước đây, túi golf thường được xem là vật dụng chuyên biệt, gắn liền với sân chơi và những yêu cầu riêng của bộ môn này. Hiện nay, các thiết kế phục vụ người chơi golf cũng chú trọng hơn đến tính thẩm mỹ và khả năng kết nối với phong cách thường ngày.

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 1.

Từ túi gậy, túi đựng phụ kiện đến các sản phẩm phục vụ việc di chuyển, thiết kế hướng đến sự đồng bộ nhưng vẫn đáp ứng công năng đặc thù

ẢNH: NGUYỄN NGỌC BẢO CHIÊU

Khi bước ra khỏi sân golf, một số sản phẩm có thể tiếp tục được sử dụng trong những chuyến đi hoặc hoạt động thường nhật. 

Thay vì sở hữu nhiều chiếc túi dành riêng cho từng hoàn cảnh, các tín đồ thời trang ngày càng quan tâm đến những thiết kế có khả năng thích ứng với nhiều nhu cầu.

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 2.

Khách tham quan trải nghiệm các thiết kế túi xách và phụ kiện tại không gian pop-up của ở Takashimaya, TP.HCM.

ẢNH: BRIEFING USA

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 3.

Độ bền, khả năng sắp xếp vật dụng, trọng lượng và tính thẩm mỹ trở thành những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn

ẢNH: @NGUYENVOTRAMANH.TINA

Khi công việc và đời sống cá nhân ngày càng đan xen, một chiếc túi không chỉ được đánh giá qua kiểu dáng hay xu hướng nhất thời mà còn ở khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong thời gian dài. Công năng, vì thế, không còn là yếu tố đứng sau thẩm mỹ mà đang trở thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế phụ kiện hiện đại.

 Công năng trở thành ngôn ngữ thiết kế

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 4.

Lấy cảm hứng từ Mil- Spec, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự Mỹ, các thiết kế của thương hiệu chú trọng vật liệu, cấu trúc và độ bền

ẢNH: BRIEFING USA

Tuy nhiên, tinh thần quân sự không được tái hiện nguyên bản mà chuyển hóa thành những sản phẩm có hình thức phù hợp với đời sống đô thị.

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 5.

Những điểm đặc biệt riêng như đường viền đỏ “red line”, các chi tiết kim loại và cách xử lý vật liệu mang tính kỹ thuật tạo nên ngôn ngữ thiết kế riêng: mạnh mẽ nhưng tinh giản, hữu dụng nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ.

ẢNH: BRIEFING USA

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 6.

Các sản phẩm cũng hướng tới cho các tín đồ đam mê thời trang, phong cách sống với những thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế và đậm chất thể thao

ẢNH: BRIEFING USA

Thời trang của những chiếc túi xách đa năng - Ảnh 7.

Xu hướng này được thể hiện qua sự xuất hiện của Briefing, thương hiệu túi xách và phụ kiện Nhật Bản thành lập năm 1998, tại không gian pop-up ở tầng 2 trung tâm thương mại Takashimaya

Danh mục sản phẩm của Briefing bao gồm các dòng túi phục vụ công việc, du lịch, và thể thao. Ngoài ra thương hiệu cũng hướng tới những đam mê thời trang, phong cách sống với những thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế và đậm chất thể thao. Với tinh thần thiết kế thực tiễn và chú trọng từng chi tiết, Briefing hướng đến những sản phẩm có thể đồng hành cùng người dùng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.




túi xách nhịp sống hiện đại Sân golf người chơi golf Phụ kiện

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