Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang

Trên thảm đỏ sự kiện do Ecochic tổ chức, Kỳ Duyên chọn thiết kế đầm đen trễ vai ôm sát tôn vẻ quyến rũ và sắc sảo. Thiên Ân ghi điểm với đầm trắng thanh lịch, trong khi Thanh Thủy nổi bật với đầm lụa ánh vàng champagne với những đường xếp nếp uyển chuyển.
Ba nàng hậu tiếp tục chọn phong cách đối lập về màu sắc khi chuyển từ trang phục thảm đỏ chỉn chu sang trang phục Sporty Chic mang tinh thần thời trang đời thường, năng động và giàu tính ứng dụng.
Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết cô yêu thích các trang phục tôn vinh sự thoải mái, có thể mặc đi makeup, ra sân bay hay bất cứ nơi nào... Cảm giác tự do và thời thượng từ trang phục của nhà mốt Việt khiến cô yêu thích và không phải suy nghĩ nhiều khi chọn đồ.