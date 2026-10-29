  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/10/2026 11:35 GMT+7

Cùng xuất hiện ở sự kiện thời trang tổ chức tại Hà Nội ngày 28.10, hai nàng hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý khi luôn nắm tay thể hiện sự gắn bó thân thiết.

Hội ngộ tại Hà Nội, ba Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Thị Thanh Thủy mang đến những sắc thái thời trang khác biệt.

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang - Ảnh 1.

Thiên Ân, Kỳ Duyên nắm tay không rời. Không chỉ thân thiết trên thảm đỏ hay khi trình diễn thời trang, hai người đẹp còn luôn dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ thân thiết trong những khoảnh khắc đời thường

ẢNH: BTC

Trên thảm đỏ sự kiện do Ecochic tổ chức, Kỳ Duyên chọn thiết kế đầm đen trễ vai ôm sát tôn vẻ quyến rũ và sắc sảo. Thiên Ân ghi điểm với đầm trắng thanh lịch, trong khi Thanh Thủy nổi bật với đầm lụa ánh vàng champagne với những đường xếp nếp uyển chuyển.

Ba nàng hậu tiếp tục chọn phong cách đối lập về màu sắc khi chuyển từ trang phục thảm đỏ chỉn chu sang trang phục Sporty Chic mang tinh thần thời trang đời thường, năng động và giàu tính ứng dụng.

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang - Ảnh 2.

Thiên Ân lựa chọn bản phối màu xanh navy đậm gồm áo khoác kéo khóa và chân váy ngắn đồng bộ. Phần áo có cổ bẻ, tay dài và phom dáng gọn, với đường bo nhẹ ở thân dưới giúp định hình vòng eo. Chân váy dáng chữ A tạo sự cân đối với phần thân trên, đồng thời mang lại vẻ trẻ trung cho tổng thể

ẢNH: BTC


Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang - Ảnh 3.

Kỳ Duyên tỏa sáng trong bản phối trắng gồm áo sát nách phom suông và chân váy dài. Cách phối ton-sur-ton trên nền chất liệu có độ đứng phom vừa phải giúp cân bằng giữa vẻ thanh lịch và sự thoải mái, làm nổi bật tinh thần tối giản và tính ứng dụng của thiết kế

ẢNH: BTC

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết cô yêu thích các trang phục tôn vinh sự thoải mái, có thể mặc đi makeup, ra sân bay hay bất cứ nơi nào... Cảm giác tự do và thời thượng từ trang phục của nhà mốt Việt khiến cô yêu thích và không phải suy nghĩ nhiều khi chọn đồ.

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang - Ảnh 5.

Hoa hậu Thanh Thủy mang đến hình ảnh trẻ trung với áo sweatshirt màu xanh nhạt phối chân váy ngắn đồng màu. Phần áo có phom rộng vừa phải, cổ tròn và tay dài tạo cảm giác thoải mái, trong khi chân váy dáng chữ A ngắn trên gối giúp cân bằng tỷ lệ tổng thể và chi tiết túi đắp phía trước mang đến nét casual

ẢNH: BTC

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang - Ảnh 6.

Cô tiếp tục thử nghiệm hình ảnh mới cùng cặp đôi trắng và xanh dương theo phong cách thể thao trẻ trung và cuốn hút

ẢNH: BTC

Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang - Ảnh 7.

Dù chụp ảnh chung hay riêng, Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn nắm tay thân thiết không rời. Ba nàng hậu cùng chia sẻ sự yêu thích với dòng thời trang ứng dụng có phom dáng thoải mái, cấu trúc gọn gàng và khả năng phối hợp linh hoạt

ẢNH: BTC

Kỳ Duyên Thiên Ân Hoa hậu Thanh Thủy hà nội

Bài viết khác

Siêu mẫu Minh Tú tái xuất sau biến cố sức khỏe

Siêu mẫu Minh Tú tái xuất sau biến cố sức khỏe

Cô bé 11 tuổi chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Cô bé 11 tuổi chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Nhà thiết kế cao 1m85, xinh như hoa hậu gây chú ý ở show truyền hình thực tế

Nhà thiết kế cao 1m85, xinh như hoa hậu gây chú ý ở show truyền hình thực tế

Nhiều câu chuyện xúc động ở buổi casting show thời trang 1m58

Nhiều câu chuyện xúc động ở buổi casting show thời trang 1m58

Lan Khuê, Quỳnh Anh đọ nhan sắc với dàn hậu quốc tế tại Vietnam NextGen Fashion

Lan Khuê, Quỳnh Anh đọ nhan sắc với dàn hậu quốc tế tại Vietnam NextGen Fashion

Miss Universe Vietnam 2026 mở màn cho show Nguyễn Minh Công

Miss Universe Vietnam 2026 mở màn cho show Nguyễn Minh Công

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027

JOSÉPHINE chạm ngõ Paris với Bộ sưu tập xuân hè 2027

H'Hen Niê khoe dàn 'trò cưng', tiết lộ nguyên tắc khi trở lại truyền hình thực tế

H'Hen Niê khoe dàn 'trò cưng', tiết lộ nguyên tắc khi trở lại truyền hình thực tế

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top