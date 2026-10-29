Kỳ Duyên, Thiên Ân nắm tay thân thiết tại sự kiện thời trang

Hội ngộ tại Hà Nội, ba Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Thị Thanh Thủy mang đến những sắc thái thời trang khác biệt.

Thiên Ân, Kỳ Duyên nắm tay không rời. Không chỉ thân thiết trên thảm đỏ hay khi trình diễn thời trang, hai người đẹp còn luôn dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ thân thiết trong những khoảnh khắc đời thường

ẢNH: BTC

Trên thảm đỏ sự kiện do Ecochic tổ chức, Kỳ Duyên chọn thiết kế đầm đen trễ vai ôm sát tôn vẻ quyến rũ và sắc sảo. Thiên Ân ghi điểm với đầm trắng thanh lịch, trong khi Thanh Thủy nổi bật với đầm lụa ánh vàng champagne với những đường xếp nếp uyển chuyển.

Ba nàng hậu tiếp tục chọn phong cách đối lập về màu sắc khi chuyển từ trang phục thảm đỏ chỉn chu sang trang phục Sporty Chic mang tinh thần thời trang đời thường, năng động và giàu tính ứng dụng.

Thiên Ân lựa chọn bản phối màu xanh navy đậm gồm áo khoác kéo khóa và chân váy ngắn đồng bộ. Phần áo có cổ bẻ, tay dài và phom dáng gọn, với đường bo nhẹ ở thân dưới giúp định hình vòng eo. Chân váy dáng chữ A tạo sự cân đối với phần thân trên, đồng thời mang lại vẻ trẻ trung cho tổng thể ẢNH: BTC





Kỳ Duyên tỏa sáng trong bản phối trắng gồm áo sát nách phom suông và chân váy dài. Cách phối ton-sur-ton trên nền chất liệu có độ đứng phom vừa phải giúp cân bằng giữa vẻ thanh lịch và sự thoải mái, làm nổi bật tinh thần tối giản và tính ứng dụng của thiết kế ẢNH: BTC

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết cô yêu thích các trang phục tôn vinh sự thoải mái, có thể mặc đi makeup, ra sân bay hay bất cứ nơi nào... Cảm giác tự do và thời thượng từ trang phục của nhà mốt Việt khiến cô yêu thích và không phải suy nghĩ nhiều khi chọn đồ.

Hoa hậu Thanh Thủy mang đến hình ảnh trẻ trung với áo sweatshirt màu xanh nhạt phối chân váy ngắn đồng màu. Phần áo có phom rộng vừa phải, cổ tròn và tay dài tạo cảm giác thoải mái, trong khi chân váy dáng chữ A ngắn trên gối giúp cân bằng tỷ lệ tổng thể và chi tiết túi đắp phía trước mang đến nét casual ẢNH: BTC

Cô tiếp tục thử nghiệm hình ảnh mới cùng cặp đôi trắng và xanh dương theo phong cách thể thao trẻ trung và cuốn hút ẢNH: BTC