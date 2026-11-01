Nam Em mặc gợi cảm làm vedette show thời trang

Xuất hiện tại sự kiện, Nam Em khép lại phần trình diễn bộ sưu tập Empress of the Orion cùng thiết kế váy dạ hội màu vàng ánh kim với phần cổ chữ V và chi tiết cut-out ở eo. Điểm nhấn nằm ở những dải tua rua đính kết phủ dọc thân váy, kết hợp đường xẻ cao, tạo hiệu ứng chuyển động và bắt sáng khi người mặc di chuyển.

Nam Em khoe sắc vóc nóng bỏng trong thiết kế váy dạ hội ánh vàng đến từ Tom Kara Ảnh: NTK cung cấp

Sắc vàng ánh kim cùng kỹ thuật xử lý bề mặt thể hiện cảm hứng từ những vì sao. Thiết kế kết hợp phom dáng tôn đường nét cơ thể với các chi tiết trang trí thủ công, hướng đến hình ảnh người phụ nữ có phong thái mạnh mẽ và độc lập. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Nam Em tự tin sải bước trong sự cổ vũ của mọi người.

Nam Em chụp ảnh cùng NTK Tom Kara Ảnh: NTK cung cấp

Ở tuổi 30, cô được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung. Cách đây không lâu, Nam Em khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất đường đua nhan sắc, trở thành Á khôi Hoàn vũ TP.HCM. Từ cột mốc này, người đẹp 9X dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca hát, người mẫu, giám khảo… Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, Nam Em bày tỏ quan điểm: “Mỗi tháng tôi hát 1 - 2 show là đủ sống rồi. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn từng ngày”.

Dàn mỹ nhân Việt đọ sắc cùng Nam Em tại sự kiện

Ngoài Nam Em, tham gia show thời trang của Tom Kara còn có sự góp mặt của Đoàn Hồng Trang trong vai trò mở màn. Chương trình quy tụ dàn người đẹp như Mai Hoàn Phương, Thu Hiền, Quỳnh Như, Hoàng Kim, Kiều Hằng, Triều Tiên… Trước đó, nhà thiết kế từng giới thiệu bộ sưu tập Permanence Beauty và Beautiful Existence.

Empress of the Orion lấy cảm hứng từ chòm sao sáng và dễ nhận diện trên bầu trời, gắn với hình tượng người thợ săn quyền uy. Từ hình ảnh này, Tom Kara phát triển ý tưởng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Ảnh: NTK cung cấp

Bộ sưu tập tập trung vào trang phục dạ hội với kỹ thuật đính kết pha lê, đá trang trí và những đường cắt xẻ Ảnh: NTK cung cấp

Các chi tiết được xử lý nhằm tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, gợi liên tưởng đến những chòm sao. Phom dáng ôm sát và cấu trúc trang phục tiếp tục là những yếu tố được nhà thiết kế chú trọng Ảnh: NTK cung cấp

Đinh Thị Triều Tiên được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau quãng thời gian miệt mài thử sức ở các cuộc thi hoa hậu. Cô vui khi có dịp đồng hành cùng Tom Kara trong dự án này Ảnh: NTK cung cấp

Huỳnh Đào Diễm Trinh diện thiết kế váy đỏ cắt xẻ giúp tôn lên vóc dáng chuẩn cùng làn da trắng. Thiết kế giúp Hoa khôi sông Vàm khoe chiều cao nổi bật 1,76m cùng nhan sắc quyến rũ Ảnh: NTK cung cấp