Thời trang 24/7

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/09/2025 22:00 GMT+7

Ít có phụ kiện nào có thể nâng tầm ngay cả những bộ cánh cơ bản nhất như giày cao gót trắng. Với tông màu trung tính, tối giản, giày cao gót màu trắng dễ dàng tạo nên điểm nhấn đồ họa và phong cách đương đại, làm mới bất kỳ bản phối thời trang nào mà chúng kết hợp.

Từ việc kết hợp đôi giày cao gót trắng với denim đến móc len, tới áo cashmere và chân váy bút chì... món đồ này đáng để bạn "đầu tư thông minh" nhất trong mùa thu này. 

Thời trang công sở với giày cao gót trắng

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 1.

Đôi giày trắng được kết hợp với áo len cashmere và chân váy bút chì với bảng màu tinh tế từ trắng đến xám bê tông

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 2.

Giày cao gót màu trắng là sự kết hợp hoàn hảo với áo khoác blazer kẻ sọc đen được may đo như một chiếc váy

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 3.

Những chiếc giày mũi nhọn sẽ phù hợp với quần dài của bộ vest cùng áo khoác blazer có vai rộng

ẢNH:@NYSTYLE

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 4.

Một đôi giày cao gót màu trắng làm mới sự kết hợp giữa áo sơ mi dài tay và quần jeans ống loe

ẢNH: @GYOMADE.VN

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 5.

Ngay cả một bộ trang phục tối giản cũng có thể trở nên đặc biệt với một chiếc vòng cổ maxi, một đôi găng tay da và giày cao gót màu trắng

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Sức hấp dẫn của đôi giày trắng có thể thổi luồng sinh khí mới vào đồ công sở vốn bị coi là "cứng nhắc" với người mặc. Nhờ món phụ kiện này, những bộ trang phục tới văn phòng trở nên thời thượng và đặc biệt hơn. Đôi giày cao gót cổ điển thanh lịch vượt thời gian này, khi kết hợp với toàn bộ trang phục màu trắng, sẽ trở thành điểm nhấn hoàn hảo để làm bừng sáng tổng thể và thêm nét hiện đại cho mọi phong cách.

Thời trang dạo phố cùng giày cao gót trắng 

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 6.

Vẻ ngoài đỏ tía hoàn hảo với áo khoác trench coat và váy lưới sẽ trở nên đáng ngạc nhiên khi kết hợp với giày trắng

ẢNH: @MILAFASHIOWEEK

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 7.

Giày cao gót màu trắng nổi bật khi kết hợp với quần bó mỏng, quần shorts, áo khoác da và áo polo kẻ sọc

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng- Ảnh 8.

Một diện mạo hoàn toàn trắng muốt với những đường cắt gợi cảm và áo khoác ngoài màu be luôn là sự đảm bảo

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Giày cao gót trắng là sự kết hợp hoàn hảo với blazer may đo, mặc như váy liền thân đen tuyền hoặc kẻ sọc. Sự tương phản đen trắng không bao giờ lạc lõng hay lỗi mốt mà ngay lập tức thu hút sự chú ý cho phong cách đường phố và cả công sở. Nếu các chi tiết khác như kính râm, túi xách hay trang sức, cũng theo cùng một concept, hiệu ứng sẽ càng thêm nổi bật. Một điểm cộng nữa của phong cách này chính là sự linh hoạt. Bằng cách thay đổi sắc thái của phụ kiện, nó có thể được diện cả ngày lẫn đêm.

