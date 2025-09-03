Những bộ trang phục mùa thu nên thử với giày cao gót trắng

Từ việc kết hợp đôi giày cao gót trắng với denim đến móc len, tới áo cashmere và chân váy bút chì... món đồ này đáng để bạn "đầu tư thông minh" nhất trong mùa thu này.
Thời trang công sở với giày cao gót trắng
Sức hấp dẫn của đôi giày trắng có thể thổi luồng sinh khí mới vào đồ công sở vốn bị coi là "cứng nhắc" với người mặc. Nhờ món phụ kiện này, những bộ trang phục tới văn phòng trở nên thời thượng và đặc biệt hơn. Đôi giày cao gót cổ điển thanh lịch vượt thời gian này, khi kết hợp với toàn bộ trang phục màu trắng, sẽ trở thành điểm nhấn hoàn hảo để làm bừng sáng tổng thể và thêm nét hiện đại cho mọi phong cách.
Thời trang dạo phố cùng giày cao gót trắng
Giày cao gót trắng là sự kết hợp hoàn hảo với blazer may đo, mặc như váy liền thân đen tuyền hoặc kẻ sọc. Sự tương phản đen trắng không bao giờ lạc lõng hay lỗi mốt mà ngay lập tức thu hút sự chú ý cho phong cách đường phố và cả công sở. Nếu các chi tiết khác như kính râm, túi xách hay trang sức, cũng theo cùng một concept, hiệu ứng sẽ càng thêm nổi bật. Một điểm cộng nữa của phong cách này chính là sự linh hoạt. Bằng cách thay đổi sắc thái của phụ kiện, nó có thể được diện cả ngày lẫn đêm.