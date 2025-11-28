  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/11/2025 18:00 GMT+7

Dù là đen, trắng hay đỏ burgundy, chất liệu len, cotton hay ren, những chiếc áo cổ lọ mỏng này sẽ là nền tảng lý tưởng cho những phong cách đa dạng, hiện đại và tinh tế.

Từ những đường nét thanh thoát đến phong cách layering hiện đại, dưới đây là cách phối áo cổ lọ với những bộ trang phục thực sự phù hợp.

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp - Ảnh 1.

Cổ lọ ôm sát và áo khoác blazer dáng dài, một công thức tạo nên vẻ lạnh lùng thời thượng mùa đông

ẢNH: NERATTA

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp - Ảnh 2.

Mặc áo cổ lọ màu xám, tương phản với áo khoác màu vàng bơ, quần jeans tối màu và giày campero màu nâu

ẢNH: @POLORALPHLAUREN

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp - Ảnh 3.

Chiếc áo cổ lọ này nhìn rất mong manh nhưng sẽ là nền tảng lý tưởng cho những phong cách phối đồ đa dạng, hiện đại và tinh tế

ẢNH: @AMICA

Áo cổ lọ đang trở lại vị trí hàng đầu trong mùa đông năm nay, và không phải ngẫu nhiên mà chiếc áo nhỏ bé này có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Giản đơn, mềm mại nhưng đầy khí chất, áo cổ lọ trở thành món đồ có thể “cân” mọi phong cách - từ tối giản, thanh lịch cho đến cá tính, sắc sảo. Điều làm nên sức hấp dẫn của áo cổ lọ chính là khả năng biến hóa không giới hạn: chỉ cần thay đổi chất liệu, màu sắc hay cách phối, bạn đã mở ra hàng ngàn lựa chọn thời trang mới.

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp - Ảnh 4.

Một chút màu đỏ làm bừng sáng bộ trang phục táo bạo, kết hợp với bộ đồ thể thao tạo nên vẻ ngoài hài hòa cùng áo khoác kẻ ca rô và giày cao gót

ẢNH: @ NANEEMILLER

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp - Ảnh 5.

Áo cổ lọ màu đen bó sát kết hợp với váy ngắn: cổ cao giúp tôn dáng và cân bằng phần gấu váy ngắn, kèm theo túi đeo vai màu trắng và giày cao gót cổ cao

ẢNH: @ELLEUSA

Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp - Ảnh 6.

Áo cổ lọ ren được mặc bên trong áo khoác đỏ cho ngày lễ, nâng tầm vẻ ngoài theo phong cách gợi cảm mềm mại

ẢNH: @SPLASHBOUTIQUES

Trong tông màu truyền thống như đen và trắng, áo cổ lọ tạo nên sự tinh gọn và hiện đại, như một lớp nền hoàn hảo để làm nổi bật bất cứ món đồ nào đi cùng. Với sắc đỏ burgundy - màu của mùa lễ hội - chiếc áo cổ lọ lại mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng và quyến rũ một cách tinh tế. Từ len dệt mịn, len gân cho đến cotton ôm nhẹ, mỗi chất liệu đều có câu chuyện riêng: len mang vẻ ấm áp mềm mại, cotton tạo sự linh hoạt và thoáng khí, còn len gân lại làm tôn lên đường nét cơ thể đầy tự nhiên.

Điều thú vị là áo cổ lọ không chỉ đẹp khi mặc theo cách truyền thống. Khi kết hợp với blazer da dáng dài, chân váy midi hoặc quần ống rộng, nó tạo nên phong thái mạnh mẽ và tinh tế - một vẻ đẹp “đanh thép” mà vẫn giữ được sự nữ tính nhẹ nhàng.


áo cổ lọ mùa đông blazer phối đồ trang phục mùa đông

Bài viết khác

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh

Chạm ngưỡng quyến rũ tối đa với trang phục cut out

Chạm ngưỡng quyến rũ tối đa với trang phục cut out

Vải nhung quyền lực giúp nàng giữ ấm, chạm ngưỡng sang trọng

Vải nhung quyền lực giúp nàng giữ ấm, chạm ngưỡng sang trọng

Tỏa sáng trong những bữa tiệc cuối năm cùng trang phục đính kết

Tỏa sáng trong những bữa tiệc cuối năm cùng trang phục đính kết

Vải dạ tweed và bí mật tạo nên phong thái quý phái

Vải dạ tweed và bí mật tạo nên phong thái quý phái

Diện đầm đen đơn sắc toát lên khí chất sang trọng 'không đối thủ'

Diện đầm đen đơn sắc toát lên khí chất sang trọng 'không đối thủ'

Quần thể thao, quần ống rộng, khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách

Quần thể thao, quần ống rộng, khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách

Tiện lợi và không bao giờ lỗi mốt với những chiếc đầm denim

Tiện lợi và không bao giờ lỗi mốt với những chiếc đầm denim

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top