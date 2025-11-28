Những chiếc áo cổ lọ mỏng manh nhưng cực tinh tế và ấm áp

Từ những đường nét thanh thoát đến phong cách layering hiện đại, dưới đây là cách phối áo cổ lọ với những bộ trang phục thực sự phù hợp.

Cổ lọ ôm sát và áo khoác blazer dáng dài, một công thức tạo nên vẻ lạnh lùng thời thượng mùa đông ẢNH: NERATTA

Mặc áo cổ lọ màu xám, tương phản với áo khoác màu vàng bơ, quần jeans tối màu và giày campero màu nâu ẢNH: @POLORALPHLAUREN

Chiếc áo cổ lọ này nhìn rất mong manh nhưng sẽ là nền tảng lý tưởng cho những phong cách phối đồ đa dạng, hiện đại và tinh tế ẢNH: @AMICA

Áo cổ lọ đang trở lại vị trí hàng đầu trong mùa đông năm nay, và không phải ngẫu nhiên mà chiếc áo nhỏ bé này có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Giản đơn, mềm mại nhưng đầy khí chất, áo cổ lọ trở thành món đồ có thể “cân” mọi phong cách - từ tối giản, thanh lịch cho đến cá tính, sắc sảo. Điều làm nên sức hấp dẫn của áo cổ lọ chính là khả năng biến hóa không giới hạn: chỉ cần thay đổi chất liệu, màu sắc hay cách phối, bạn đã mở ra hàng ngàn lựa chọn thời trang mới.

Một chút màu đỏ làm bừng sáng bộ trang phục táo bạo, kết hợp với bộ đồ thể thao tạo nên vẻ ngoài hài hòa cùng áo khoác kẻ ca rô và giày cao gót ẢNH: @ NANEEMILLER

Áo cổ lọ màu đen bó sát kết hợp với váy ngắn: cổ cao giúp tôn dáng và cân bằng phần gấu váy ngắn, kèm theo túi đeo vai màu trắng và giày cao gót cổ cao ẢNH: @ELLEUSA

Áo cổ lọ ren được mặc bên trong áo khoác đỏ cho ngày lễ, nâng tầm vẻ ngoài theo phong cách gợi cảm mềm mại ẢNH: @SPLASHBOUTIQUES

Trong tông màu truyền thống như đen và trắng, áo cổ lọ tạo nên sự tinh gọn và hiện đại, như một lớp nền hoàn hảo để làm nổi bật bất cứ món đồ nào đi cùng. Với sắc đỏ burgundy - màu của mùa lễ hội - chiếc áo cổ lọ lại mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng và quyến rũ một cách tinh tế. Từ len dệt mịn, len gân cho đến cotton ôm nhẹ, mỗi chất liệu đều có câu chuyện riêng: len mang vẻ ấm áp mềm mại, cotton tạo sự linh hoạt và thoáng khí, còn len gân lại làm tôn lên đường nét cơ thể đầy tự nhiên.

Điều thú vị là áo cổ lọ không chỉ đẹp khi mặc theo cách truyền thống. Khi kết hợp với blazer da dáng dài, chân váy midi hoặc quần ống rộng, nó tạo nên phong thái mạnh mẽ và tinh tế - một vẻ đẹp “đanh thép” mà vẫn giữ được sự nữ tính nhẹ nhàng.



