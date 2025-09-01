Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

Quần jeans xanh càng trở nên nổi bật hơn khi được kết hợp cùng những chiếc áo khoác nhẹ có phom dáng hiện đại. Hãy chọn cho mình bản phối vừa vặn nhất khi lướt qua những ứng cử viên hàng đầu vào thời điểm giao mùa, bao gồm áo khoác thể thao, trend coat dáng ngắn, áo khoác crop...

Thoải mái và xinh đẹp với bản phối áo khoác da lộn phối quần denim xanh sáng màu. Từ vẻ ngoài đời thường đến diện mạo trang trọng, cặp đôi này đều có thể đồng hành cùng nàng. Tuy nhiên hãy thêm vào những biến đổi nhỏ - thay áo phông kẻ sọc ngang có phần thoải mái thành áo sơ mi cổ điển, chọn giày cao gót hoặc bốt cổ thấp thay cho giày thể thao hoặc giày đế bệt ẢNH: @DA_HLIA_

Điểm danh những mẫu áo khoác giao mùa đẹp nhất

Mùa thu được xem là mùa thời tiết dễ chịu nhất năm - vừa không quá oi ả vừa không quá lạnh lẽo. Chính vì thế, áo khoác cho dịp đầu thu cũng ưu tiên các thiết kế có độ dày vừa phải, vừa giữ nhiệt, cản gió nhưng thoáng khí và nhẹ tay. Bản phối áo khoác và quần jeans xanh đưa tín đồ thời trang đi từ phong cách cổ điển sang trọng đến cá tính và đậm chất thời trang đường phố.

Không thể thiếu áo tweed trong mùa lạnh. Thay vì các bản phối nhiều lớp, áo tweed kết hợp cùng denim trong một hình ảnh thanh lịch và mảnh mai hơn. Có thể mặc trực tiếp áo tweed và quần jeans xanh hoặc phối thêm một chiếc áo mỏng để tạo lớp layer ẢNH: GRACIA HABRE

Áo jacket từ chất vải lông xù mặc cùng quần jeans ống suông và giày cao gót tạo nên hình ảnh thanh lịch, sang trọng theo phong cách cổ điển ẢNH: GRACIA HABRE

Ngoài vải da lộn, vải da PU cũng là một chất liệu đáng để quý cô thử nghiệm mùa này. Áo khoác da ngắn phong cách Pháp cổ điển làm từ da PU mềm mịn, vừa lên phom sang xịn vừa dễ phối với quần jeans và nhiều kiểu trang phục khác nhau. Dáng áo lấy cảm hứng từ trend coat tạo nên hình ảnh vừa cá tính vừa trendy cho mùa thu đông 2025 ẢNH: DAMZI HOUSE

Còn gì hợp với chiếc quần jeans ống rộng hơn một chiếc áo khoác crop? Áo màu đen dáng lửng là cách tốt nhất để hack dáng, giúp chia cơ thể ra tỷ lệ hài hòa hơn dù mặc nhiều lớp trang phục dày ẢNH: BAZHANE

Áo khoác thể thao mang đậm chất street wear, rất nên có mặt trong tủ đồ giao mùa của nàng. Chiếc áo này có thể tạo nên bản phối thoải mái, êm nhẹ khi phối cùng giày hở ngón nhưng sẽ trở nên "cool ngầu" cá tính nếu phối bốt cao cổ hay các mẫu giày chunky đế thô ẢNH: @DESPINAKA

Nếu đã quen thuộc với các gam màu trung tính của trend coat như đen, trắng, be, nâu... thì gam màu hồng đỗ từ mẫu áo khoác măng tô dáng ngắn sẽ giúp nàng khởi động mùa thu 2025 theo cách mới mẻ. Viber tươi sáng thổi làn gió mới vào các bản phối mùa này ẢNH: FORMAL STUDIOS

Áo khoác da dù hiển thị dưới phom dáng blazer hay jacket thì vẫn khắc họa rõ nét cá tính, sự mạnh mẽ và sắc sảo từ người mặc. Bản phối cùng quần jeans nên được phối với giày, túi cùng tông màu đen ẢNH: @DESPINAKA

Áo cardigan và quần jeans xanh có thể được làm mới hiệu quả qua những họa tiết mới lạ - từ sọc kẻ đến họa tiết hải quân, từ các kỹ thuật đan dệt tạo hoa văn đến cách cài cắm màu sắc ẢNH: POLLY SAYER



