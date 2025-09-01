Áo tweet, áo khoác da lộn, áo khoác thể thao... nằm trong số những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh mùa này.
Quần jeans xanh càng trở nên nổi bật hơn khi được kết hợp cùng những chiếc áo khoác nhẹ có phom dáng hiện đại. Hãy chọn cho mình bản phối vừa vặn nhất khi lướt qua những ứng cử viên hàng đầu vào thời điểm giao mùa, bao gồm áo khoác thể thao, trend coat dáng ngắn, áo khoác crop...
Điểm danh những mẫu áo khoác giao mùa đẹp nhất
Mùa thu được xem là mùa thời tiết dễ chịu nhất năm - vừa không quá oi ả vừa không quá lạnh lẽo. Chính vì thế, áo khoác cho dịp đầu thu cũng ưu tiên các thiết kế có độ dày vừa phải, vừa giữ nhiệt, cản gió nhưng thoáng khí và nhẹ tay. Bản phối áo khoác và quần jeans xanh đưa tín đồ thời trang đi từ phong cách cổ điển sang trọng đến cá tính và đậm chất thời trang đường phố.