  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
01/09/2025 18:00 GMT+7

Áo tweet, áo khoác da lộn, áo khoác thể thao... nằm trong số những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh mùa này.

Quần jeans xanh càng trở nên nổi bật hơn khi được kết hợp cùng những chiếc áo khoác nhẹ có phom dáng hiện đại. Hãy chọn cho mình bản phối vừa vặn nhất khi lướt qua những ứng cử viên hàng đầu vào thời điểm giao mùa, bao gồm áo khoác thể thao, trend coat dáng ngắn, áo khoác crop...

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 1.

Thoải mái và xinh đẹp với bản phối áo khoác da lộn phối quần denim xanh sáng màu. Từ vẻ ngoài đời thường đến diện mạo trang trọng, cặp đôi này đều có thể đồng hành cùng nàng. Tuy nhiên hãy thêm vào những biến đổi nhỏ - thay áo phông kẻ sọc ngang có phần thoải mái thành áo sơ mi cổ điển, chọn giày cao gót hoặc bốt cổ thấp thay cho giày thể thao hoặc giày đế bệt

ẢNH: @DA_HLIA_

Điểm danh những mẫu áo khoác giao mùa đẹp nhất

Mùa thu được xem là mùa thời tiết dễ chịu nhất năm - vừa không quá oi ả vừa không quá lạnh lẽo. Chính vì thế, áo khoác cho dịp đầu thu cũng ưu tiên các thiết kế có độ dày vừa phải, vừa giữ nhiệt, cản gió nhưng thoáng khí và nhẹ tay. Bản phối áo khoác và quần jeans xanh đưa tín đồ thời trang đi từ phong cách cổ điển sang trọng đến cá tính và đậm chất thời trang đường phố.

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 2.

Không thể thiếu áo tweed trong mùa lạnh. Thay vì các bản phối nhiều lớp, áo tweed kết hợp cùng denim trong một hình ảnh thanh lịch và mảnh mai hơn. Có thể mặc trực tiếp áo tweed và quần jeans xanh hoặc phối thêm một chiếc áo mỏng để tạo lớp layer

ẢNH: GRACIA HABRE

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 3.

Áo jacket từ chất vải lông xù mặc cùng quần jeans ống suông và giày cao gót tạo nên hình ảnh thanh lịch, sang trọng theo phong cách cổ điển

ẢNH: GRACIA HABRE

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 4.

Ngoài vải da lộn, vải da PU cũng là một chất liệu đáng để quý cô thử nghiệm mùa này. Áo khoác da ngắn phong cách Pháp cổ điển làm từ da PU mềm mịn, vừa lên phom sang xịn vừa dễ phối với quần jeans và nhiều kiểu trang phục khác nhau. Dáng áo lấy cảm hứng từ trend coat tạo nên hình ảnh vừa cá tính vừa trendy cho mùa thu đông 2025

ẢNH: DAMZI HOUSE

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 5.

Còn gì hợp với chiếc quần jeans ống rộng hơn một chiếc áo khoác crop? Áo màu đen dáng lửng là cách tốt nhất để hack dáng, giúp chia cơ thể ra tỷ lệ hài hòa hơn dù mặc nhiều lớp trang phục dày

ẢNH: BAZHANE

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 6.

Áo khoác thể thao mang đậm chất street wear, rất nên có mặt trong tủ đồ giao mùa của nàng. Chiếc áo này có thể tạo nên bản phối thoải mái, êm nhẹ khi phối cùng giày hở ngón nhưng sẽ trở nên "cool ngầu" cá tính nếu phối bốt cao cổ hay các mẫu giày chunky đế thô

ẢNH: @DESPINAKA

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 7.

Nếu đã quen thuộc với các gam màu trung tính của trend coat như đen, trắng, be, nâu... thì gam màu hồng đỗ từ mẫu áo khoác măng tô dáng ngắn sẽ giúp nàng khởi động mùa thu 2025 theo cách mới mẻ. Viber tươi sáng thổi làn gió mới vào các bản phối mùa này

ẢNH: FORMAL STUDIOS

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 8.

Áo khoác da dù hiển thị dưới phom dáng blazer hay jacket thì vẫn khắc họa rõ nét cá tính, sự mạnh mẽ và sắc sảo từ người mặc. Bản phối cùng quần jeans nên được phối với giày, túi cùng tông màu đen

ẢNH: @DESPINAKA

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh- Ảnh 9.

Áo cardigan và quần jeans xanh có thể được làm mới hiệu quả qua những họa tiết mới lạ - từ sọc kẻ đến họa tiết hải quân, từ các kỹ thuật đan dệt tạo hoa văn đến cách cài cắm màu sắc

ẢNH: POLLY SAYER


áo khoác áo khoác giao mùa áo tweed blazer áo khoác da áo khoác thể thao Quần jeans

Bài viết khác

5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu

'Nữ hoàng' của mọi cuộc dạo phố gọi tên chân váy tầng

'Nữ hoàng' của mọi cuộc dạo phố gọi tên chân váy tầng

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ

Say đắm vẻ đẹp tinh tế từ vải tơ

Thích thể thao, bạn phải lưu ngay những công thức phối đồ này

Thích thể thao, bạn phải lưu ngay những công thức phối đồ này

'Cân' mọi phong cách khi diện áo trễ vai

'Cân' mọi phong cách khi diện áo trễ vai

Quần jeans ống rộng, diện thế nào cũng chất

Quần jeans ống rộng, diện thế nào cũng chất

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top