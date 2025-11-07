Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông

Áo len chui đầu hay còn gọi áo len chunky là một món đồ ấm áp và cực kỳ thoải mái, có thể biến đổi ngay cả những phong cách đơn giản nhất. Từ cổ tròn, cổ lọ, màu trơn hay họa tiết - áo len chunky là chiếc áo hoàn hảo cho mùa thu đông.

Áo len chui đầu hoàn hảo, ấm áp và cực kỳ thoải mái

Yoyo Cao tại Sacai Show trong Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2026 ẢNH: @MOJEH_MAGAZINE

Trên sàn diễn lẫn phong cách đường phố, áo len chui đầu đã chứng minh vị thế "must have" của mình - một món đồ vừa dễ phối, vừa khiến mọi bản phối ngay lập tức trở nên thời thượng hơn ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Khi nói đến áo len chunky, chúng ta nghĩ đến một kiểu áo chui đầu đặc biệt, đặc trưng bởi việc sử dụng vải và sợi dày, cồng kềnh ẢNH: @CAMBRIDGEDISCOVERY

Thực tế, từ "chunky" có nghĩa là cồng kềnh hoặc đồ sộ, và khi tính từ này được gắn với áo len, hiệu ứng thoải mái (và cực kỳ ấm áp) được đảm bảo.

Chiếc áo len đan màu xanh tuyệt đẹp có phom dáng thư thái, mang đến cảm giác nhẹ nhàng phối cùng chân váy hoa với thiết kế phá cách. Đây là một phong cách kết hợp giữa "thời trang" và "tâm trạng", giữa sự chuyển màu từ áo len đến màu họa tiết của chân váy tạo nên một tổng thể hài hòa đồng nhất ẢNH: PALCLOSE

Chiếc áo len chui đầu với tông màu đen sang trọng của nhà mốt Simkhai hay tông màu đỏ cam quyền lực của Balmain trên sàn diễn mùa thu đông 2025 ẢNH: @SIMKHAI, @BALMAIN

Cổ tròn hay cổ lọ, với lớp hoàn thiện dệt hoặc chải kỹ - áo len thô màu trơn là món đồ cơ bản, sang trọng trong tủ đồ thu đông của mọi tín đồ thời trang. Các sàn diễn thời trang đã chứng minh điều này: có vô số cách kết hợp, mỗi cách lại phù hợp với mỗi cá tính và phong cách. Simkhai tập trung vào những gam màu nhẹ nhàng, tương tự như Khaite, trong khi Dries Van Noten và Balmain mang đến những phiên bản rực rỡ với màu đỏ hoặc cam.

Áo len dáng rộng dễ phối đồ hơn bạn nghĩ, đó là lý do tại sao ngay cả quần jeans cổ điển hay quần tây may đo cho đến quần shorts Bermuda cũng có thể tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với chiếc áo này ẢNH: ELLE.METROPOLITAN

Kết hợp với chân váy maxi để tạo hiệu ứng ngoại cỡ cho vẻ ngoài - hoặc kết hợp với quần shorts và quần tất, tạo nên một sự tương phản thực sự thú vị. Cho dù là trang phục ban ngày thoải mái, mát mẻ hay phong cách tối sang trọng, chiếc áo len dáng rộng ấm áp này chứng tỏ là một người bạn đồng hành sành điệu, một điểm nhấn phá cách thực sự tạo nên sự khác biệt.