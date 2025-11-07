  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/11/2025 16:00 GMT+7

Không chỉ là món đồ giữ ấm, áo len chui đầu là món đồ không thể thiếu của mùa lạnh. Với phom dáng oversized, chất len dày dặn và cảm giác mềm mại như cái 'ôm', chiếc áo này biến mọi set đồ đơn giản trở nên nổi bật, ấm áp và đầy cá tính.

Áo len chui đầu hay còn gọi áo len chunky là một món đồ ấm áp và cực kỳ thoải mái, có thể biến đổi ngay cả những phong cách đơn giản nhất. Từ cổ tròn, cổ lọ, màu trơn hay họa tiết - áo len chunky là chiếc áo hoàn hảo cho mùa thu đông.

Áo len chui đầu hoàn hảo, ấm áp và cực kỳ thoải mái

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 1.

Yoyo Cao tại Sacai Show trong Tuần lễ thời trang Paris xuân hè 2026

ẢNH: @MOJEH_MAGAZINE

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 2.

Trên sàn diễn lẫn phong cách đường phố, áo len chui đầu đã chứng minh vị thế "must have" của mình - một món đồ vừa dễ phối, vừa khiến mọi bản phối ngay lập tức trở nên thời thượng hơn

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 3.

Khi nói đến áo len chunky, chúng ta nghĩ đến một kiểu áo chui đầu đặc biệt, đặc trưng bởi việc sử dụng vải và sợi dày, cồng kềnh

ẢNH: @CAMBRIDGEDISCOVERY

Thực tế, từ "chunky" có nghĩa là cồng kềnh hoặc đồ sộ, và khi tính từ này được gắn với áo len, hiệu ứng thoải mái (và cực kỳ ấm áp) được đảm bảo.

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 4.

Chiếc áo len đan màu xanh tuyệt đẹp có phom dáng thư thái, mang đến cảm giác nhẹ nhàng phối cùng chân váy hoa với thiết kế phá cách. Đây là một phong cách kết hợp giữa "thời trang" và "tâm trạng", giữa sự chuyển màu từ áo len đến màu họa tiết của chân váy tạo nên một tổng thể hài hòa đồng nhất

ẢNH: PALCLOSE

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 5.
Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 6.

Chiếc áo len chui đầu với tông màu đen sang trọng của nhà mốt Simkhai hay tông màu đỏ cam quyền lực của Balmain trên sàn diễn mùa thu đông 2025

ẢNH: @SIMKHAI, @BALMAIN

Cổ tròn hay cổ lọ, với lớp hoàn thiện dệt hoặc chải kỹ - áo len thô màu trơn là món đồ cơ bản, sang trọng trong tủ đồ thu đông của mọi tín đồ thời trang. Các sàn diễn thời trang đã chứng minh điều này: có vô số cách kết hợp, mỗi cách lại phù hợp với mỗi cá tính và phong cách. Simkhai tập trung vào những gam màu nhẹ nhàng, tương tự như Khaite, trong khi Dries Van Noten và Balmain mang đến những phiên bản rực rỡ với màu đỏ hoặc cam.

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông- Ảnh 7.

Áo len dáng rộng dễ phối đồ hơn bạn nghĩ, đó là lý do tại sao ngay cả quần jeans cổ điển hay quần tây may đo cho đến quần shorts Bermuda cũng có thể tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với chiếc áo này

ẢNH: ELLE.METROPOLITAN

Kết hợp với chân váy maxi để tạo hiệu ứng ngoại cỡ cho vẻ ngoài - hoặc kết hợp với quần shorts và quần tất, tạo nên một sự tương phản thực sự thú vị. Cho dù là trang phục ban ngày thoải mái, mát mẻ hay phong cách tối sang trọng, chiếc áo len dáng rộng ấm áp này chứng tỏ là một người bạn đồng hành sành điệu, một điểm nhấn phá cách thực sự tạo nên sự khác biệt.

Áo len Chunky chui đầu áo len chui đầu Thu đông

Bài viết khác

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Quần tây cạp cao, thách thức mọi phong thái, thu hút mọi ánh nhìn

Quần tây cạp cao, thách thức mọi phong thái, thu hút mọi ánh nhìn

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi

Túi tote, 'vị cứu tinh' cho những cô nàng thành thị

Túi tote, 'vị cứu tinh' cho những cô nàng thành thị

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động

Quay lại thanh xuân rực rỡ với những chiếc quần yếm năng động

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài

5 chiếc váy dáng dài sang trọng, diện đi làm đi tiệc đều đẹp

5 chiếc váy dáng dài sang trọng, diện đi làm đi tiệc đều đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top