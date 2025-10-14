  • An Giang
Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có' vào mùa thời trang tới

Thu Nguyệt
14/10/2025 18:00 GMT+7

Sàn diễn rực rỡ của các tuần lễ thời trang danh giá tại Paris, Milan, New York và London đã mang đến những chiếc túi đậm chất xu hướng dành cho các tín đồ trong mùa thời trang tới.

Sàn diễn mùa mốt vừa qua "tiên đoán" rằng túi xách sẽ không chỉ là phụ kiện bổ sung mà là công cụ thể hiện phong cách ngôn ngữ cá nhân giữa thời đại số. Túi một dây, túi chrome, túi "It" hay túi tote, túi mini và cả những kiểu dáng túi hoài cổ đều là những lựa chọn mang thông điệp rõ ràng: hiện đại nhưng có chiều sâu, cá tính và ẩn chứa câu chuyện.

Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 1.

Những phiên bản mới của các mẫu túi kinh điển gây ấn tượng bởi cả tính thẩm mỹ lẫn ứng dụng - từ việc đảo chiều lớp da đến các chi tiết chơi vân hoặc texture (kết cấu)...

ẢNH: NINA RICCI

Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 2.

Túi mini tiếp tục chiếm lĩnh sàn diễn và đường phố, trở thành món phụ kiện không thể thiếu của các tín đồ thời trang. Chúng không chỉ nhỏ gọn, dễ dàng mang theo mà còn thể hiện phong cách cá nhân rõ nét

ẢNH: NINA RICCI

Sự trở lại của những dáng túi kinh điển - nhưng không hề cũ kỹ

Năm 2026, thế giới thời trang chứng kiến một cuộc chuyển mình thú vị: những dáng túi cổ điển từng thống trị các thập niên trước được hồi sinh mạnh mẽ, nhưng mang diện mạo hoàn toàn mới. Túi tote ngoại cỡ, rộng rãi, mềm mại và không cấu trúc quay trở lại sàn diễn, phản ánh nhu cầu thực dụng trong nhịp sống đô thị bận rộn. Song song đó, túi hình bánh sừng bò với dáng lưỡi liềm thanh lịch cũng trở thành "ngôi sao sáng" trong các BST của nhiều nhà mốt lớn, xuất hiện ở cả phiên bản bo tròn mềm mại lẫn cấu trúc cứng cáp, hiện đại.

Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 3.
Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 4.
Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 5.

Những chiếc túi tote với quai xách ngắn hoặc trung bình, chất liệu canvas, da hoặc da lộn… tiếp tục được các nhà mốt lớn ưu ái giới thiệu nhờ tính tiện dụng, phom dáng mềm mại và khả năng phối đồ linh hoạt, dễ dàng mang tay hoặc khoác vai - đặc biệt hợp phong cách đường phố

ẢNH: RALPH LAUREN

Bên cạnh đó, các mẫu túi xách quai trên và túi nắp vốn từng là biểu tượng thanh lịch của thế kỷ trước được tái sinh với phần cứng kim loại, dây xích bản dày và logo cổ điển được làm mới. Những chiếc túi mini cũng tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình và trở thành phụ kiện điểm nhấn trên mọi bộ trang phục. Đặc biệt, những thiết kế điêu khắc mang tính nghệ thuật đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cho thấy ranh giới giữa thời trang và nghệ thuật đang trở nên mờ nhạt.

Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 6.
Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 7.

Các thương hiệu như Chanel, Fendi, Miu Miu, Valentino... đã giới thiệu những mẫu túi mini với thiết kế độc đáo, phù hợp với xu hướng hiện đại rất tiện dụng dù phối kết với trang phục dạ hội hay công sở

ẢNH: VALENTINO, CHANEL

Sự giao hòa của chất liệu, màu sắc và công năng

Nếu kiểu dáng thể hiện cá tính thì chất liệu và màu sắc chính là "ngôn ngữ" của thời đại. 2026 ghi dấu sự lên ngôi của các chất liệu giàu xúc giác như lông cừu, da lộn, nhung và canvas mềm. Chúng không chỉ đem lại cảm giác sang trọng mà còn khơi gợi cảm xúc cá nhân, tạo nên sự gần gũi và chân thực.

Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 8.
Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 9.
Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 10.

Những chiếc túi nắp cổ điển, túi lưỡi liềm hay túi rút là một trong số những kiểu dáng nổi bật, mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, được các nhà mốt lớn như Valentino, Ralph Lauren... lăng xê 

ẢNH: VALENTINO, RALPH LAUREN

Bảng màu cũng phản ánh rõ nhịp sống hiện đại: các gam trung tính cổ điển vẫn chiếm ưu thế, nhưng được điểm xuyết bởi các màu sắc rực rỡ và sắc đá quý như ruby, emerald, sapphire cùng ánh kim trầm tinh tế. 

Công năng linh hoạt cũng là điểm cộng lớn: dây đeo tháo rời, thiết kế có thể biến hình từ túi đeo vai sang túi cầm tay hoặc đeo chéo giúp người dùng dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh - từ công sở đến dạo phố. Xu hướng túi "đa chức năng" này phản ánh nhu cầu sống thông minh, linh hoạt của người tiêu dùng toàn cầu.

Những chiếc túi mà bạn nhất định 'phải có" vào mùa thời trang tới - Ảnh 11.

Với tính ứng dụng cao, dễ phối hợp từ công sở đến đường phố, những chiếc túi mini là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “It bag” của mùa mốt

ẢNH: CHANEL

Những chiếc túi nhỏ hoặc những chiếc clutch cầm tay có hình dáng điêu khắc hoặc trang trí, đính kết nghệ thuật cũng đang ngày càng phổ biến

ẢNH: VALENTINO

