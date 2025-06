Những chiếc váy mùa hè quyến rũ nhất định phải có

Với phụ nữ hiện đại, trang phục không chỉ là nhu cầu, mà còn là ngôn ngữ của cá tính và lối sống. Trong nhịp sống năng động, dưới ánh nắng của mùa hè, những chiếc váy mùa hè liền thân hay đầm hai dây trở thành lựa chọn lý tưởng - vừa thoáng mát, đa dụng, đa phong cách lại vừa tôn lên vẻ nữ tính mềm mại cùng tinh thần tự do phóng khoáng đặc trưng của thời trang mùa nắng.



Chiếc đầm dài với chút hơi hướng tối giản nhưng vẫn tạo điểm nhấn ấn tượng là gợi ý cho các nữ tín đồ yêu thích phong cách thời trang sang trọng và hiện đại

ẢNH: NICOLAS PHẠM

Cả hai thiết kế đều tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và nữ tính vượt thời gian nhờ đường nét tinh tế, mềm mại tạo nên phong cách sang trọng, duyên dáng và đầy cuốn hút ẢNH: NICOLAS PHẠM

Váy mùa hè mỏng nhẹ giúp bạn thoải mái và tỏa sáng giữa nắng hè rực rỡ

Nếu muốn cảm xúc thời trang được "tự do" và phóng khoáng nhất, lời khuyên của các chuyên gia thời trang dành cho các nữ tín đồ chính là bắt đầu từ khâu chọn chất liệu. Những chiếc váy mùa hè được may từ cotton, linen (vải lanh), voan, hoặc lụa mỏng in hoa hoặc trơn, dù là trong kiểu dáng dạo phố, dự tiệc đều có thể giúp các nàng tỏa sáng.

Khả năng thấm hút mồ hôi tốt, thoáng khí và nhẹ nhàng trên da, những chất vải này kết hợp với kiểu dáng thoáng mát sẽ không chỉ hợp lý trong thời tiết oi bức, mà còn tạo nên những chuyển động mềm mại, uyển chuyển theo từng bước chân người mặc.

Váy sơ mi hồng ngắn (shirt dress) tươi tắn, dáng xòe bồng bềnh, tạo nên vẻ ngoài năng động, thoải mái nhưng vẫn rất nữ tính, phù hợp với không gian đô thị năng động ẢNH: NICOLAS PHẠM

Một gợi ý cho những buổi tiệc tối mùa hè - kiểu thời trang dạ hội (evening wear) hoặc thời trang cocktail tươi tắn, gợi cảm, quyến rũ và sang trọng ẢNH: NICOLAS PHẠM

Bên cạnh đó, không thể thiếu trong mùa hè là bảng màu rực rỡ nhưng thanh lịch. Các gam màu như trắng kem, vàng chanh, xanh mint, hồng phấn, cam đào hoặc các tông pastel mát mắt được ưu tiên lựa chọn, mang đến những cảm xúc tích cực và chân thật. Họa tiết cũng là yếu tố các nàng không thể bỏ qua. Những họa tiết như hoa nhí, kẻ sọc, họa tiết thiên nhiên nhiệt đới… đều đang rất được ưa chuộng bởi nét tươi mới, nổi bật và không kém phần trẻ trung, thanh lịch.



Váy maxi suông, họa tiết loang/vết cọ (brushstroke/abstract print) màu đen trên nền trắng tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, mang tính nghệ thuật và độc đáo, khiến nàng dễ dàng sở hữu vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại

ẢNH: NICOLAS PHẠM

Kiểu dáng tối giản nhưng không đơn điệu



Hè này, những thiết kế váy hai dây, váy maxi dáng suông, váy baby doll hoặc váy sơ mi kèm thắt eo nhẹ nhàng đang lên ngôi. Các kiểu dáng này đều có điểm chung là thoáng mát, dễ mặc và dễ kết hợp phụ kiện phù hợp cho cả đi chơi, đi biển hay dạo phố.

Những thiết kế đậm hương sắc mùa hè từ kiểu dáng, họa tiết đến tông sắc mang đến vẻ đẹp tinh tế, không phô trương nhưng vẫn đầy sức hút, phù hợp với những người yêu thích sự đơn giản, thanh lịch và muốn thể hiện phong cách riêng qua sự lựa chọn trang phục thông minh ẢNH: NICOLAS PHẠM

Những điểm nhấn nhẹ nhàng như cổ vuông, cổ bẻ, dáng gile, tay bồng, xếp ly tinh tế hay cắt xẻ vừa phải không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp người mặc thêm phần nữ tính và tự tin. Quan trọng hơn cả là những thiết kế này sẽ khiến các nữ tín đồ có thể mặc ở mọi lúc, mọi nơi, dù là ban ngày hay chiều tối, dạo phố hay công sở, thậm chí là tham dự cả những bữa tiệc văn phòng mùa hè…