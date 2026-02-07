Những đôi giày giúp quần xanh trông thời trang hơn ngay lập tức

Quần xanh luôn là lựa chọn linh hoạt, phù hợp từ môi trường công sở, những buổi dạo chơi thường ngày cho đến các cuộc hẹn buổi tối. Tuy nhiên, chính cách phối giày mới là yếu tố tạo nên khác biệt.
Giày nâu với quần xanh: Sự kết hợp thanh lịch ban ngày
Kiểu giày buộc dây nam tính làm giảm bớt sự trang trọng của quần tây, mang đến một nét ấm áp nhưng vẫn nghiêm túc. Màu nâu, ít tương phản hơn màu đen, làm cho bộ trang phục hiện đại hơn, hoàn hảo cho ban ngày và công sở. Việc phối đồ khéo léo cũng giúp ích với một chiếc áo blazer cùng màu, một chiếc áo kiểu tương phản và một chiếc áo len buộc ngang eo.
Giày đỏ, vàng và quần xanh: tương phản làm sáng bừng diện mạo
Vì màu xanh lam là một gam màu đa năng, nó rất dễ phối hợp theo những cách không theo lối mòn. Quần ống rộng cạp cao màu xanh lam rất hợp với giày búp bê hoặc bốt cổ ngắn màu đỏ sẫm, gần như đỏ tía, thường được giấu dưới gấu quần.
Sự tương phản màu sắc vừa táo bạo vừa tinh tế, được cân bằng bởi áo len cùng tông màu và các phụ kiện đi kèm. Kết quả là một cách thông minh để làm cho quần xanh lam trở nên thời trang hơn.
Những tông màu trung tính mới
Nếu quần là một món đồ chắc chắn, thì giày có thể là yếu tố gây bất ngờ cho toàn bộ trang phục. Quần xanh và giày trắng là một sự kết hợp gây tranh cãi, nhưng khi chúng phối hợp ăn ý, chúng tạo nên vẻ ngoài thuyết phục ngay lập tức. Quần tây tối màu được làm sáng hơn nhờ những đôi bốt cổ ngắn màu sáng, được để lộ rõ nhờ kiểu bốt ống loe hoặc bốt cao đến mắt cá chân. Hiệu ứng tương tự cũng có thể đạt được với giày cao gót màu ngà, giày bít mũi màu vàng bơ hoặc giày thể thao đen: những lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả.