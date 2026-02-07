Những đôi giày giúp quần xanh trông thời trang hơn ngay lập tức

Quần xanh luôn là lựa chọn linh hoạt, phù hợp từ môi trường công sở, những buổi dạo chơi thường ngày cho đến các cuộc hẹn buổi tối. Tuy nhiên, chính cách phối giày mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Giày nâu với quần xanh: Sự kết hợp thanh lịch ban ngày

Trong số những câu trả lời thanh lịch nhất cho câu hỏi nên phối giày gì với quần xanh, giày da nâu vẫn là một lựa chọn an toàn và hiện đại đến bất ngờ ẢNH: @JENNYMWALTON

Kiểu giày buộc dây nam tính làm giảm bớt sự trang trọng của quần tây, mang đến một nét ấm áp nhưng vẫn nghiêm túc. Màu nâu, ít tương phản hơn màu đen, làm cho bộ trang phục hiện đại hơn, hoàn hảo cho ban ngày và công sở. Việc phối đồ khéo léo cũng giúp ích với một chiếc áo blazer cùng màu, một chiếc áo kiểu tương phản và một chiếc áo len buộc ngang eo.

Giày đỏ, vàng và quần xanh: tương phản làm sáng bừng diện mạo

Giày đỏ, đây là một lựa chọn táo bạo, lý tưởng cho những ai muốn phá vỡ khuôn mẫu ẢNH: @ZINAFASHIONVIBE

Vì màu xanh lam là một gam màu đa năng, nó rất dễ phối hợp theo những cách không theo lối mòn. Quần ống rộng cạp cao màu xanh lam rất hợp với giày búp bê hoặc bốt cổ ngắn màu đỏ sẫm, gần như đỏ tía, thường được giấu dưới gấu quần.

Màu vàng và xanh dương: một sự kết hợp rực rỡ khiến ngay cả quần thể thao và áo nỉ cũng trông thật phong cách ẢNH: @AMICA

Sự tương phản màu sắc vừa táo bạo vừa tinh tế, được cân bằng bởi áo len cùng tông màu và các phụ kiện đi kèm. Kết quả là một cách thông minh để làm cho quần xanh lam trở nên thời trang hơn.

Những tông màu trung tính mới

Quần xanh là một món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo, nhưng chính việc lựa chọn giày mới thực sự định hình cá tính của chúng. Chỉ cần thay đổi kiểu dáng hoặc màu sắc cũng có thể thay đổi tổng thể diện mạo, khiến bạn trông thanh lịch, giản dị hoặc hiện đại hơn ẢNH: THECOMMENSE

Để thêm phần cuốn hút, hãy chọn giày búp bê Mary Jane màu bạc kết hợp với bộ vest xanh thường ngày ẢNH: @EDWARD.BERTHELOT

Nếu quần là một món đồ chắc chắn, thì giày có thể là yếu tố gây bất ngờ cho toàn bộ trang phục. Quần xanh và giày trắng là một sự kết hợp gây tranh cãi, nhưng khi chúng phối hợp ăn ý, chúng tạo nên vẻ ngoài thuyết phục ngay lập tức. Quần tây tối màu được làm sáng hơn nhờ những đôi bốt cổ ngắn màu sáng, được để lộ rõ nhờ kiểu bốt ống loe hoặc bốt cao đến mắt cá chân. Hiệu ứng tương tự cũng có thể đạt được với giày cao gót màu ngà, giày bít mũi màu vàng bơ hoặc giày thể thao đen: những lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả.