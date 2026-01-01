Những đôi giày tối giản để nàng diện cả năm 2026 không chán

Yếu tố nào từ giày dép sẽ khiến nàng yêu thích? Dù mỗi mùa, mỗi năm, các nhà mốt luôn cho ra đời những bộ sưu tập giày mới nhất thì những thiết kế timeless vẫn gọi tên các mẫu giày tối giản cổ điển như sneakers, Mary Jane, kitten heels...

Giày Mary Jane gam màu đen là mẫu giày tối giản "must have" của mọi cô gái. Thiết kế có một chi tiết đắt giá như khóa kim loại chính là "đôi hài vạn năng" để nàng diện đi làm công sở, phối cùng trang phục họa tiết rực rỡ hay trang phục đơn sắc trung tính mà vẫn hài hòa, đẹp mắt ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Mẫu giày tối giản cổ điển gọi tên Mary Jane

Giày Mary Jane được đa số tín đồ yêu thích bất chấp tuổi tác vì kết cấu vừa lịch sự, duyên dáng lại vừa ôm chân và vững chãi. Quý cô có thể có nhiều lựa chọn về màu sắc nhưng đen, trắng và đỏ rượu là ba gam màu phổ biến nhất. Mùa đông và mùa xuân nàng có thể ưu tiên thiết kế làm từ da lộn hoặc bằng nhung vì chúng mềm ấm hoàn hảo với tiết trời lạnh.

Từ phong cách tối giản đến phong cách tối đa, từ street wear đến phong cách công sở, giày Mary Jane tối giản đều là lựa chọn phù hợp, hoàn hảo và dễ chịu nhất ẢNH: ISIS MARIA

Giày thể thao sneakers không thể vắng mặt khi liệt kê những đôi giày tối giản phải có trong tủ đồ của năm 2026. Không chỉ là "bạn thân" của phong cách đường phố, phong cách thể thao, sneakers còn được diện trong các văn phòng, nơi quán xá tụ họp bạn bè thân thiết, khi đi dạo dưới bóng cây xanh... ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Dép quai ngang, giày mules là lựa chọn giày dép tối giản cho ngày thong thả. Thiết kế quai đan mềm mại và gót vuông thấp mang đến sự nữ tính và thoải mái, cho nàng tận hưởng cảm giác thoáng nhẹ và thoải mái cho đôi chân ẢNH: PAZZION

Bốt cổ cao chạm gối hoặc chạm bắp chân mang lại sự thoải mái nhất định mà vẫn bảo vệ tốt đôi chân và tạo nét cá tính khi nàng diện váy dài ẢNH: AGNIESZKA

Bốt cổ cao cơ bản

Thế giới giày bốt có vô số kiểu dáng đặc trưng cùng tên gọi riêng cho từng thiết kế. Tuy vậy một đôi bốt cổ cao cơ bản là thiết kế có kiểu dáng tối giản, ít chi tiết trang trí đặc thù. Bốt làm từ chất liệu da thuộc bền chắc và mềm mại, mũi tròn hoặc thuôn, gót tôn cao vừa phải từ 3 - 5 cm sẽ là lựa chọn lý tưởng để phối cùng chân váy maxi, váy ngắn, váy in họa tiết, slip dress, đầm tiệc high-low...

Bốt cổ cao và váy ngắn tạo hiệu ứng thị giác đôi chân thon dài quyến rũ hơn. Nếu tiết trời lạnh, hãy mạnh dạn phối thêm legging/tất ống chân như các tín đồ gen Z chính hiệu ẢNH: ISIS MARIA

Giày cao gót mèo con phối váy hoa dáng dài cho các buổi tiệc, sự kiện thảm đỏ là hoàn hảo. Mẫu giày này vừa tôn chiều cao, vừa tạo dáng đi uyển chuyển nhưng không gây áp lực quá lớn cho nàng mỗi khi phải đứng lâu hoặc di chuyển nhiều ẢNH: LEA DOCTRINAL

Giày cao gót mèo con

Kiểu giày cao gót giàu tính ứng dụng, linh hoạt và dễ mang nhất chính là kitten heels - giày cao gót mèo con. Với phần gót và mũi thuôn nhọn, quai giày vòng ra sau gót nên từng bước chân nàng đều cảm thấy vững chãi và chắc chắn. Độ cao vừa phải cũng giúp nàng có thể gắn bó lâu hơn với kiểu giày cao gót này.

Kitten heels là đôi giày "vạn năng", có thể phối cùng đầm dài, quần shorts, quần ống suông, quần jeans và mọi loại trang phục khác ẢNH: LEA DOCTRINAL



