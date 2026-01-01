Những đôi giày tối giản để nàng diện cả năm 2026 không chán

Yếu tố nào từ giày dép sẽ khiến nàng yêu thích? Dù mỗi mùa, mỗi năm, các nhà mốt luôn cho ra đời những bộ sưu tập giày mới nhất thì những thiết kế timeless vẫn gọi tên các mẫu giày tối giản cổ điển như sneakers, Mary Jane, kitten heels...
Mẫu giày tối giản cổ điển gọi tên Mary Jane
Giày Mary Jane được đa số tín đồ yêu thích bất chấp tuổi tác vì kết cấu vừa lịch sự, duyên dáng lại vừa ôm chân và vững chãi. Quý cô có thể có nhiều lựa chọn về màu sắc nhưng đen, trắng và đỏ rượu là ba gam màu phổ biến nhất. Mùa đông và mùa xuân nàng có thể ưu tiên thiết kế làm từ da lộn hoặc bằng nhung vì chúng mềm ấm hoàn hảo với tiết trời lạnh.
Bốt cổ cao cơ bản
Thế giới giày bốt có vô số kiểu dáng đặc trưng cùng tên gọi riêng cho từng thiết kế. Tuy vậy một đôi bốt cổ cao cơ bản là thiết kế có kiểu dáng tối giản, ít chi tiết trang trí đặc thù. Bốt làm từ chất liệu da thuộc bền chắc và mềm mại, mũi tròn hoặc thuôn, gót tôn cao vừa phải từ 3 - 5 cm sẽ là lựa chọn lý tưởng để phối cùng chân váy maxi, váy ngắn, váy in họa tiết, slip dress, đầm tiệc high-low...
Giày cao gót mèo con
Kiểu giày cao gót giàu tính ứng dụng, linh hoạt và dễ mang nhất chính là kitten heels - giày cao gót mèo con. Với phần gót và mũi thuôn nhọn, quai giày vòng ra sau gót nên từng bước chân nàng đều cảm thấy vững chãi và chắc chắn. Độ cao vừa phải cũng giúp nàng có thể gắn bó lâu hơn với kiểu giày cao gót này.
Kitten heels là đôi giày "vạn năng", có thể phối cùng đầm dài, quần shorts, quần ống suông, quần jeans và mọi loại trang phục khác
