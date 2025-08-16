  • An Giang
Thời trang 24/7

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật trong những ngày dạo biển

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/08/2025 10:00 GMT+7

Đi biển mà thiếu váy xinh như thiếu đi một 'trợ thủ đắc lực' để các cô nàng tự tin dạo bước dưới nắng vàng.

Cùng tham khảo những chiếc váy được nhiều bạn lựa chọn đi biển, chắc chắn sẽ là gợi ý tuyệt vời cho nàng.

Váy maxi trắng 

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 1.

Váy maxi trắng luôn là sự ưu tiên khi các nàng lựa chọn trang phục đi biển

ẢNH: @YOU.R_SHOP.NE

Với thiết kế dáng dài tạo nên vẻ thướt tha, rất phù hợp để dạo mát trong buổi sáng sớm hoặc đón hoàng hôn lãng mạn. Màu trắng là yếu tố tạo nên một item đơn giản nhưng sang trọng, phù hợp với mọi độ tuổi và mọi vóc dáng.

Váy lụa đi biển nhẹ nhàng và quyến rũ

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 2.

Nếu bạn đang theo đuổi phong cách quyến rũ thì chắc chắn không thể thiếu một chiếc váy lụa đi biển

ẢNH: @_CHOOSE.ME

Bản chất của vải lụa đã có sự nhẹ nhàng, mềm mại và thướt tha nên rất phù hợp với không khí trong lành của biển cả.

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 3.

Chiếc váy lụa không cần màu sắc hay họa tiết quá cầu kỳ, chỉ cần một điểm nhấn ở phần ngực hoặc chiết eo nhẹ nhàng đã giúp nàng tôn dáng cực đỉnh

ẢNH: @BEARSCORNER

Váy hoa đi biển thanh lịch và xinh đẹp

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 4.

Để đón sự rực rỡ của nắng biển thì chắc chắn không thể thiếu những chiếc váy hoa, chúng càng trở nên bồng bềnh hơn khi được may từ chất liệu như voan, chiffon hoặc cotton

ẢNH: @CHOU.3T

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 5.

Họa tiết hoa lá giúp chiếc váy của các nàng càng thêm rạng rỡ hơn, đặc biệt kết hợp với những màu sắc năng động như xanh, vàng, hồng thì càng trở nên thu hút

ẢNH: @CERISES.NN

Váy hai dây hóa nàng thơ dịu dàng khi đi biển

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 6.

Váy hai dây chắc chắn là món đồ giúp các cô nàng trở nên dịu dàng, đằm thắm khi dạo biển

ẢNH: @LINN.CO2025

Thiết kế hai dây cũng giúp bạn nhẹ nhàng khoe được phần quai xanh quyến rũ, tăng nét nữ tính thu hút mọi ánh nhìn. Phần chân váy xếp tầng hoặc bèo nhún trước ngực càng khiến tổng thể của chiếc váy trở nên thanh lịch hơn.

Váy suông thoải mái khi đi dạo biển

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 7.

Nếu bạn ưu tiên sự thoải mái thì đừng quên lựa chọn một chiếc váy suông khi đi du lịch biển

ẢNH: @AODAIBONG24

Đây không chỉ là thiết kế mang đến sự phóng khoáng mà còn giúp nhiều nàng che đi sự tự ti về ngoại hình.

Váy cúp ngực quyến rũ

Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật những ngày dạo biển - Ảnh 8.

Bờ vai trần quyến rũ trong thiết kế váy ôm body cúp ngực cùng kiểu tóc búi gọn gàng

ẢNH: @VANI.DRESS

Mẫu váy cúp ngực này có ưu điểm là tôn dáng, đặc biệt phù hợp với những cô nàng nhỏ nhắn.


váy váy đi biển váy maxi váy lụa váy cúp ngực

