Những kiểu váy 'nhất định phải có' giúp nàng nổi bật trong những ngày dạo biển

Cùng tham khảo những chiếc váy được nhiều bạn lựa chọn đi biển, chắc chắn sẽ là gợi ý tuyệt vời cho nàng.
Váy maxi trắng
Với thiết kế dáng dài tạo nên vẻ thướt tha, rất phù hợp để dạo mát trong buổi sáng sớm hoặc đón hoàng hôn lãng mạn. Màu trắng là yếu tố tạo nên một item đơn giản nhưng sang trọng, phù hợp với mọi độ tuổi và mọi vóc dáng.
Váy lụa đi biển nhẹ nhàng và quyến rũ
Bản chất của vải lụa đã có sự nhẹ nhàng, mềm mại và thướt tha nên rất phù hợp với không khí trong lành của biển cả.
Váy hoa đi biển thanh lịch và xinh đẹp
Váy hai dây hóa nàng thơ dịu dàng khi đi biển
Thiết kế hai dây cũng giúp bạn nhẹ nhàng khoe được phần quai xanh quyến rũ, tăng nét nữ tính thu hút mọi ánh nhìn. Phần chân váy xếp tầng hoặc bèo nhún trước ngực càng khiến tổng thể của chiếc váy trở nên thanh lịch hơn.
Váy suông thoải mái khi đi dạo biển
Đây không chỉ là thiết kế mang đến sự phóng khoáng mà còn giúp nhiều nàng che đi sự tự ti về ngoại hình.
Váy cúp ngực quyến rũ
Mẫu váy cúp ngực này có ưu điểm là tôn dáng, đặc biệt phù hợp với những cô nàng nhỏ nhắn.