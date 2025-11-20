Những mẫu chân váy hack dáng không thể thiếu của quý cô văn phòng

Chân váy chữ A từ lụa mềm, chân váy xếp ly dáng midi, chân váy xẻ hay chân váy phá cách... nằm trong số những mẫu chân váy hack dáng tốt nhất mà nàng công sở không nên bỏ qua.

Độ loe xòe nhẹ của chân váy chữ A chính là kiểu trang phục tôn dáng tốt nhất. Món đồ này vừa mang đến sự thoải mái và dễ chịu cho người mặc vừa tạo nên hình ảnh chỉn chu và thanh lịch ẢNH: GUMAC

Chân váy chữ A dáng midi

Chân váy có phom dáng dài quá đầu gối, phần cạp cao ôm trọn hông và eo trong khi phần tùng váy loe nhẹ như hình dáng của chữ A viết hoa chính là kiểu trang phục "bất bại" cho mọi bản phối văn phòng. Mùa này, nàng có thể chọn các thiết kế từ vải lụa satin mềm mại để diện cùng áo sơ mi ngắn tay hay áo len, chân váy denim diện cùng áo polo dệt kim hoặc đổi gió bằng các mẫu váy có đường cắt lạ mắt.

Áo dệt kim, áo polo, áo len là những gợi ý để nàng làm mới bản phối cùng chân váy chữ A dáng midi. Bên cạnh đó các thiết kế quen thuộc như áo sơ mi, blouse, áo kiểu cách điệu vẫn là lựa chọn an toàn và sành điệu ẢNH: GUMAC

Nét mới lạ, ấn tượng từ chân váy đến từ những đường cắt, ghép lạ mắt. Với phần chân váy bất đối xứng, bản phối mang đến hiệu ứng thị giác tươi mới, tạo nên ấn tượng khó quên cho phong cách công sở hằng ngày ẢNH: RUZA

Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly vốn quen thuộc nhưng vẫn luôn giàu sức hút vì mỗi mùa lại có sự đổi mới từ chất liệu đến màu sắc, họa tiết. Mùa này, hãy xếp vào tủ các mẫu chân váy in hoa, chân váy ren xếp ly đến các mẫu thiết kế mang tông màu trung tính điểm xuyết các đường gấp nếp mềm mại và nữ tính. Cặp đôi phù hợp diện cùng chân váy này là các mẫu áo cách điệu mới mẻ nhiều màu sắc - chúng góp phần không nhỏ trong việc làm mới diện mạo của nàng.

Chân váy đuôi cá tôn đường cong mềm mại và cuốn hút trong khi chân váy bút chì xẻ trước lại nhấn mạnh tinh thần năng động và hiện đại. Không cần phải chọn một trong hai, quý cô có thể lần lượt mặc từng kiểu chân váy để đi làm, đi học, đi chơi ẢNH: RUZA

Có cùng phom dáng chữ A nhưng khi đặt cạnh nhau, chân váy có các xếp nếp trông mềm mại, nữ tính hơn kiểu chân váy chữ A tối giản thông thường. Quý cô có thể áp dụng ngay công thức phối đồ với chân váy xếp ly - kết hợp cùng áo ren cách điệu, hoặc chọn bản phối theo set với áo crop và chân váy ẢNH: MADELYN, CALIE

Chân váy phá cách cá tính

Dựa trên phom dáng cơ bản của chân váy bút chì, chân váy đuôi cá hay chân váy chữ A nhưng các thiết kế phá cách sử dụng nhiều hơn một kỹ thuật đặc biệt để tạo ra phong cách mới. Thiết kế có 2 - 3 đường cắt tạo hình ảnh chân váy tua rua vừa sexy vừa phóng khoáng hay kiểu chân váy vải sheer, vải ren lưới tạo nên hiệu ứng xuyên thấu đầy gợi cảm.

Một đường kéo thẳng của dây kéo kim loại làm nên hình ảnh mới mẻ táo bạo cho chân váy bút chì làm từ chất liệu da PU ẢNH: ELISE

Chân váy dài xẻ tà, chân váy vải sheer phối cùng bốt cổ cao mang đến hiệu ứng thị giác đặc biệt cho các bản phối mùa lạnh. Các thiết kế này không chỉ là ý tưởng cho trang phục dạo phố, dự sự kiện mà còn là lựa chọn hàng đầu cho các bữa tiệc tối sang trọng, các buổi gala hay tiệc cuối năm... ẢNH: ELISE

Chân váy tweed là thiết kế mới lạ mang đặc trưng của mùa đông. Thiết kế từ vải tweed được yêu thích đặc biệt trong mùa lạnh vì chính kết cấu thô, độ dày dặn đứng phom đặc trưng. Chân váy tweed có thể diện đồng bộ cùng áo tweed hay áo tweed jacket; hoặc phối cùng áo vải mỏng nhẹ như tơ, lụa, voan lưới... ẢNH: ELISE



