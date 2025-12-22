Những thiết kế cổ điển 'hot' nhất mùa thời trang cuối năm

Retro và vintage không còn là hoài niệm mang tính trưng bày, mà trở thành lựa chọn thời trang thực tế được các nam, nữ tín đồ ưu ái nhờ vẻ đẹp cổ điển có khả năng tôn dáng, dễ ứng dụng và giàu giá trị thẩm mỹ thời đại mới.



Thiết kế là sự hòa quyện giữa tinh thần vương giả cổ điển và tư duy thời trang hiện đại, nổi bật với tay bồng cỡ lớn và cổ cao kín đáo gợi nhắc thời kỳ Victoria ẢNH: GUCCI

Phom cổ điển trở lại - định hình thời trang cuối năm

Một trong những điểm nổi bật của làn sóng này là sự trở lại của phom dáng đặc trưng các thập niên 1950 - 1970. Váy chữ A, váy midi xếp ly, áo cổ vuông, cổ thuyền hay tay phồng được khai thác với tỷ lệ hài hòa, tạo nên vẻ nữ tính, thanh lịch mà không hề cũ kỹ. Các thiết kế nhấn eo, cấu trúc rõ ràng giúp tôn đường cong cơ thể, phù hợp với nhiều vóc dáng và đặc biệt dễ ứng dụng trong môi trường công sở, gặp gỡ cuối năm hay các sự kiện mang tính trang trọng vừa phải.

Chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc tái hiện tinh thần vintage. Tweed, dạ, nhung, len dệt mịn, cotton dày hay satin lỳ được lựa chọn để mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng và bền bỉ - đúng với nhu cầu của mùa đông. Những chất liệu này không chỉ gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển mà còn đáp ứng tiêu chí mặc đẹp trong điều kiện thời tiết lạnh, giúp trang phục giữ được phom dáng và độ chỉn chu trong suốt thời gian sử dụng.

Áo vai bồng ren thêu hoa văn tinh xảo tôn vinh kỹ nghệ thủ công, tạo hiệu ứng quyền lực, sang trọng và đầy chiều sâu thẩm mỹ ẢNH: GUCCI

Các mẫu trang phục mang tinh thần "lady like" thập niên 1940 - 1950, nổi bật với thiết kế trễ vai, peplum, đường may corset, phom váy chữ A hay quai mảnh tôn dáng mềm mại ẢNH: EMILLIA WICKSTEAD

Sắc màu, họa tiết và phụ kiện tạo nên phong cách cổ điển đầy tinh tế

Bảng màu của thời trang cổ điển mùa cuối năm cũng thiên về các gam trầm ấm và trung tính như nâu sô cô la, be, camel, xanh rêu, đỏ burgundy hay đen tuyền. Sự tiết chế màu sắc tạo nên tổng thể hài hòa, dễ phối đồ và mang lại cảm giác sang trọng tự nhiên. Các họa tiết quen thuộc như kẻ ca rô, chấm bi, hoa nhí được làm mới thông qua cách phối màu hiện đại, giúp trang phục vừa giữ được tinh thần retro vừa phù hợp với nhịp sống đương đại.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện phong cách vintage, những món phụ kiện như giày Mary Jane, bốt mũi tròn, thắt lưng, túi da dáng hộp hay khăn lụa cổ điển trở thành điểm nhấn tinh tế, giúp bộ trang phục đạt đến độ hoàn chỉnh mà không cần quá nhiều chi tiết phô trương.

Chính sự tiết chế này lại là yếu tố khiến phong cách cổ điển được yêu thích trong mùa lễ hội, khi người mặc cần sự chỉn chu nhưng không nặng tính trình diễn.

Thiết kế là sự giao thoa giữa tinh thần cổ điển và hiện đại, gợi nhắc tailoring quyền lực, quần ống rộng phóng khoáng thập niên 1970, thắt lưng obi mang dấu ấn di sản Á Đông, đề cao tính ứng dụng và sự thoải mái ẢNH: KALLMEYER

Các thiết kế mang đậm tinh thần retro thập niên 1970, đại diện cho vẻ đẹp học thức, quyền lực và sang trọng. Chất liệu như da, nhung hay bảng màu nâu đỏ, đen, xám hoàn thiện tổng thể vintage tinh tế ẢNH: RALPH LAUREN FERRARI